Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 апреля 2018
- 07:30 Удивительные кадры: Российские военные играют с детьми боевиков в Восточном Каламуне (ВИДЕО).
- 03:49 Военные Сирии и Ирана атаковали боевиков США под Дейр эз-Зором, выбив их из 4 посёлков (ФОТО).
- 01:12 Удары по базам в Хаме и Алеппо.
- Вчера 23:00 Столкновения под Дейр-эз-Зором.
Удивительные кадры: Российские военные играют с детьми боевиков в Восточном Каламуне (ВИДЕО)
На минувшей неделе исламисты из группировок «Ахмад аль-Абдо», «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» сдали город Рухейба в Восточном Каламуне российским и сирийским военнослужащим.
Предлагаем вашему вниманию уникальные кадры, на которых военнослужащие военной полиции Минобороны России играют с детьми боевиков во время вывода из населённого пункта Рухейба.
Об этом в видеорепортаже «Русской Весны» из сирийского региона Восточный Каламун.
Напомним, на днях Рухейбу покинули несколько сотен членов незаконных вооружённых формирований и чуть более тысячи членов их семей.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военные Сирии и Ирана атаковали боевиков США под Дейр эз-Зором, выбив их из 4 посёлков (ФОТО)
Сирийские военные и проиранские формирования атаковали позиции поддерживаемых США арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр эз-Зор.
Они выбили проамериканских боевиков из посёлков Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Аль-Джиа и Джейнена, расположенных северо-восточнее города Дейр-эз-Зор.
Сирийское государственное информагентство SANA подтвердило факт перехода этих населённых пунктов под контроль проправительственных сил.
«САНА» уточняет, что эти селения были оккупированы боевиками «Сирийских демократических сил», поддерживаемых коалицией США.
По предварительным данным, главари СДС запросили поддержку с воздуха у коалиции, затем перебросили резервы с нефтяного месторождения «Конеко», контратаковали и отбили одно из потерянных поселений.
Сообщается, что обе стороны понесли потери и сейчас стягивают резервы к месту боёв. Многие мирные жители, опасаясь масштабных столкновений, в течение дня покидали свои дома.
Ночью боестолкновения продолжились, иранско-сирийские силы применили артиллерию и РСЗО, атакуя проамериканскую курдо-арабскую коалицию.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Ниже фотографии прокурдских медиа-активистов.
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Удары по базам в Хаме и Алеппо
В районе столицы провинции Хама поздно вечером ракетами был поражен склад боеприпасов на базе 47-й бригады САА.
Наблюдалась обширная детонация боеприпасов, сирийские источники сообщают о как минимум 1 раненом. Источники поддерживающие боевиков утверждают о существенном кол-ве убитых и раненых.
В ударе подозревают Израиль, запустивший ракеты через воздушное пространство Ливана. Официальных обвинений пока не выдвинуто. Израиль традиционно молчит.
Отмечается, что сегодня на аэродроме Хамы разгружался иранский военно-транспортый борт.
Американский развдчик Global Howk сегодня вечером отрабатывал в Восточном Средиземноморье.
Также есть сообщения об обстрелах в районе Алеппо, но там сведения пока противоречивые, ряд источников указывают на ракетный обстрел со стороны боевиков к западу от города.
По заявлениям сирийского ТВ, базы в Хаме и Алеппо были атакованы ракетами.
PS. Поздно вечером была также достигнута договоренность о выезде оставшихся "зеленых" из Ярмука. Они сдают свою территорию САА и едут в Идлиб. Кроме того в рамках договоренности, примерно 5000 человек смогут выехать из анклавов Фуа и Кефрайя в Идлибе. Таким образом можно ожидать, что в ближайшие дни в Ярмуке останется только ИГИЛ.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Столкновения под Дейр-эз-Зором
После некоторого перерыва вызванного ударом США по иранским прокси и российским ЧВК под Хушамом, возобновилось занятие поселков на восточном берегу Евфрата под Дейр-эз-Зором.
В продвижении участвовали местные силы NDF, "Хезбалла" и иранские прокси. Сегодня были без особого сопротивления заняты пять поселков. В одном из них был убит командовавший районом командир SDF, остальные бежали.
Ближе к вечеру по заявлениям SDF, 4 поселка отбили обратно. Есть и неподтвержденные сообщения, что якобы в этом районе наносили удары самолеты США.
По обрывочным сведениям стороны потеряли в сегодняшних столкновениях по 10-20 человек убитыми и ранеными.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com