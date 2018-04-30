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Штаты вновь признали превосходство России и неэффективность своего раздутого военного бюджета

12:40. 30 апреля 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Американский сенатор Марк Уорнер явно усомнился в том, что военный бюджет США тратится целесообразно. Он отметил, что со своим 700-миллиардным бюджетом Штаты не могут противостоять России, бюджет которой всего 68 миллиардов, в области кибербезопасности. «Россия в этой сфере действует намного эффективнее», - сказал политик.

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Примечательно, что Уорнер далеко не первый американский политик, обративший внимание на то, что военный бюджет явно раздут. Ранее глава оборонительного ведомства США Джеймс Мэтти заявлял, что около пятой части всей военной инфраструктуры Штатов абсолютно излишни и никак не влияют на обороноспособность страны – деньги на них тратятся впустую.

Эти деньги, несомненно, можно было пустить не на строительство баз по всему миру, которые вообще никому не нужны (и даже американцы это признают), а на ведение каких-либо новых проектов. В том числе и на сотрудничество с Россией в области кибербезопасности, что Москва, к слову, не единожды предлагала Вашингтону, а тот отказывался. Однако большая часть политиков США явно заинтересована в росте военного бюджета, так как Пентагон – это огромная финансовая дыра, из которой кормится очень много американских чиновников – об этом тоже не раз говорилось.

Стоит ли удивляться тому, что Россия, военный бюджет которой более, чем в 10 раз меньше, во многом превосходит Штаты? Конечно нет! Не о размере военного бюджета нужно думать, а о том, чтобы деньги были потрачены с умом. А с этим, похоже, у американских чиновников проблемы – вот и приходится раз за разом превосходство России признавать.

 

Метки: пентагон, США
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