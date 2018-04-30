«России нужно отползать из Сирии, с Донбасса — до Москвы», — истерика либералов как реакция на санкционную войну с Западом

Наш главный телелиберал Борис Надеждин в эфире «60 минут» сказал, что России «нужно отползать» из Сирии, с Донбасса, и даже сказал, куда отползать: до Москвы. Вот под Москвой наши либералы так прямо и скажут: дальше отползать нельзя.

Опять зазвучала старая либеральная песня о главном от Бориса Надеждина: да мы никому не нужны на Западе, никто не думает нас захватывать. Действительно, чего от России хочет Запад? Сирию и Крым с Донбассом, откуда нам советуют «отползать» Надеждины? Не только, это знаки подчинения.

Госдеп США давно, с 2014 года, не устаёт повторять, что добивается изменения политики России, в переводе на русский язык — полного подчинения.

В качестве доказательства этого подчинения России нужно не отстаивать свои государственные интересы, а сразу их сдавать, ну, а теперь отдавать на блюдечке Сирию, Крым и Донбасс как символы подчинения, однако на этом США не остановятся. Полное подчинение — это уничтожение потенциала России, то есть расчленение России, чтобы она перестала существовать как факт. Неприятный для Запада на протяжении веков факт, являющийся субъектом мировой политики.

Собственно, в этом состоит камень нашего преткновения с США и Западом, об этом Путин ещё в 2014 году сказал: не оставят Россию в покое даже в своей тайге, пока не добудут шкуру русского медведя. Это чёрным по белому записано в доктрине национальной безопасности США: ни одна страна не должна быть сравнима с США по потенциалу, а Россия вполне даже сравнима. И сегодня ещё и Китай.

При этом о русском народе Госдеп США на словах проявляет трогательную заботу, как о своих индейцах в Америке, которым оставили не только перья на голове, но и резервации, и русским великодушно оставят косоворотки и матрёшки, как великим аграриям украинцам не запрещают гордиться вышиванками.

Недавно в Вильнюсе прошёл форум «Свободной России»: «Как противостоять кремлёвской пропаганде». Все госдеповские тезисы были озвучены открыто, без стеснения и дипломатических недоговорённостей.

Аркадий Бабченко проповедовал полный распад России, причём непременно на «враждебные княжества».

Дмитрий Некрасов сокрушался, что негде взять для управления «Свободной Россией» хотя бы 30.000 голландцев, столько предателей в России не найти. Другие пропагандисты Госдепа размышляли, где им провести новую границу России: по Уралу или чуть за Уралом?

Что это такое было в Вильнюсе? Сменщики режимов на Западе готовят нам оккупационную администрацию, патентованных коллаборационистов, которым заведомо ставят вильнюсскую печать на челе. Поэтому их оплачивают, пригревают, несмотря на кажущуюся никчёмность. Если этих предателей содержат, значит, думают использовать, значит, есть планы оккупации России тоталитарной западной машиной, прикидывающейся пушистой «демократией».

Однако путинская Россия не хочет распадаться на «демократические колонии» под управлением Госдепа США, и на Украине и в Сирии отвесила Вашингтону несколько звонких пощёчин, чтобы не приближался слишком близко, не переходил «красные линии».

И разразилась великая санкционная война между Западом и Россией.

Наши либеральные адвокаты Запада вроде Бориса Надеждина выходят в связи с этим из себя: как может Россия принимать ответные санкции против Запада!

Разрабатываемые Госдумой «Меры воздействия на недружественные действия» США и его вассалов вызывают у наших либералов истерику: они безапелляционно заявляют, что наши санкции против США непременно ударят по простым россиянам, оставят их без лекарств, где-то в глубинке, в условном «Воронеже».

Так что сразу вспоминается Егор Гайдар, как он прикрывался в 90-е годы пенсионерами в попытке раздербанить «Газпром»: без приватизации «Газпрома», мол, невозможно выплачивать пенсии.

Между США и Россией «осталась только военная война», констатирует известный наш политолог Дмитрий Тренин в программе «Право знать!». Идёт война с Западом во всех сферах, кроме военной, а как можно воевать, не тратя свои ресурсы, не принося свои жертвы на алтарь победы? Представляете приказ: выиграть сражение, но не потерять ни одного солдата? Этот маразм проповедуют нам сегодня наши либералы.

Санкции — это война без «военной войны», а война подразумевает преднамеренную ложь и обман врага, которым нас откровенно назначили, а мы всё удивляемся, что мировые западные СМИ транслируют заведомую ложь о России, игнорируют даже очевидцев событий? А покупать лекарства у недружественной страны «для Воронежа» не опасно? Сегодня лекарства из США могут быть и мелом, а то и ядом. Скрипалей в Англии отравили, между прочим.

В действительности нашу либеральную колонну беспокоит другое: Россия в ходе санкционной войны реально отрывается от Запада и уходит на Восток.

Российская экономика довольно легко выдерживает все санкции, при этом наращивает выпуск новейших стратегических вооружений. Это противоречит всем стенаниям прозападных экономистов о несопоставимой с США экономике России, но это ведь факт.

И этот факт объясняется довольно просто: если брать реальное производство, то экономика России занимает третье место в мире, об этом свидетельствует статистика: Россия занимает третье место в мире по потреблению электроэнергии. Эти факты взаимосвязанные.

А вот экономика США на 80% состоит из финансовых и прочих услуг, ряд экономистов считают, что США превратились в мировой офис по управлению финансами, и при этом надувают свой финансовый пузырь госдолга.

Российская экономика в действительности «золотая»: она самодостаточна в производстве основных видов товаров и сырья, может производить новейшие вооружения и космические корабли, которые нигде в мире не купишь, а всё остальное, весь машиностроительный и прочий ширпотреб, Россия может купить на мировом рынке, хоть в Европе, хоть в Китае, хоть в Индии.

Сегодня «Русал» Олега Дерипаски уходит под санкционным давлением на восточные рынки, и это единственное, чего добьётся от него Запад.

Другим итогом санкционной войны с Западом становится падение наших Надеждиных, демонстрирующих полное равнодушие к судьбам России, думающих только об одном: как бы отползти к западным либеральным учителям и благодетелям.

Как премудрые пескари, они живут в соответствии с максимой Салтыкова-Щедрина: «Жил — дрожал, умирал — дрожал». Это новейшая идеология российского либерализма.

Какое отношение имеют эти «либералы» к свободе, чести, долгу? К классическому либералу прошлого? Всё заменила им любовь к сытому мирку своему, готовность на всё ради пармезана для живота своего.

Читайте также: Страшные кадры: Миротворцы ООН стали соучастниками убийства боевиками сирийских военных (ВИДЕО)

Виктор Каменев