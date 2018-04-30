Проклятая «Галичина». Как дивизия СС победила на Украине

Источник: www.aif.ru

28 апреля 1943 года во Львове была создана украинская дивизия СС «Галичина».



Западная Украина торжественно отмечает святую для себя дату: 75 годовщину создания 14-й пехотной (ваффен-гренадерской) дивизии СС «Галиция», более известной как дивизия СС «Галичина».

Весна 2018 года: выставка в честь СС во Львове

Торжества в честь украинских эсэсовцев во Львове и других городах Западной Украины, приуроченные к 28 апреля, дню основания дивизии, стали регулярно проводиться с девяностых годов. С каждым годом мероприятия организовывались со все большим размахом, достигнув апогея после переворота 2014 года.

Официальные киевские власти стараются держаться от происходящего в стороне, ибо в странах Европы далеко не все готовы одобрить выражение симпатии подобным «героям».

Иное дело — региональный уровень. Власти Львова на увековечение памяти дивизии СС «Галичина» не жалеют сил и средств. 18 апреля в центре Львова, возле памятника В. Черноволу, открыли выставку оружия и мундиров эсэсовцев. Правда, дабы несколько облагородить происходящее, львовские власти сообщили, что мероприятие приурочено к 73 годовщине создания Первой украинской дивизии Украинской национальной армии.

Дело в том, что 18 апреля 1945 года дивизия СС «Галичина» формально перешла под контроль Украинского национального комитета во главе сгенералом Павлом Шандруком.

Комитет этот был создан и признан гитлеровцами в марте 1945 года. Фактически ничем УНК не руководил, он лишь пытался создать условия для выгодной сдачи украинцев, воевавших на стороне Гитлера, в плен к западным союзникам. Эту задачу в значительной степени удалось решить.

Украинские реалии: дети рисуют эсэсовцев по заданию взрослых

Но вернемся в современный Львов. Выставка оружия не является единственным мероприятием в честь «Галичины».

Как сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский, Львовский Департамент науки и образования объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС «Галичина». К участию в конкурсе допущены подростки в возрасте от 14 до 18 лет

Долинский выложил в соцсети рекламный плакат конкурса, заметив: «Награждение пройдет 28 апреля, во время марша, посвященного 75-летию создания дивизии ваффен-СС».

На этом фоне происходила и история со здравицами в честь фюрера, которые публиковала львовская учительница и депутат Марьяна Батюк. Вряд ли это единичный случай, скорее — отражение реально царящих настроений.

«Галичина»: как все это начиналось

Сама идея создания украинской дивизии СС у гитлеровцев возникла далеко не сразу. Первые иностранные подразделения СС начали формироваться ещё в 1940 году, когда ведомство Генриха Гиммлера в поисках новобранцев вступило в противостояние с вермахтом. В итоге Гиммлер, стремившийся к расширению войск СС, отдал распоряжение принимать на службу фольксдойче (этнических немцев, живших в других странах) с оккупированных Третьим рейхом территорий.

С течением времени острый дефицит живой силы заставил Гиммлера пересмотреть свои расовые приоритеты. В 1943 году было дано «добро» на формирование частей СС из славян, в том числе украинцев.

Ни о каком создании прообраза украинской национальной армии речи не шло и идти не могло: все поползновения в этом направлении жестко пресекались немцами с 1941 года. Но гитлеровцы ценили националистов за усердие при проведении карательных акций в отношении мирного населения оккупированных территорий и партизан.

В Берлине подходили к вопросу осторожно. На Восточной Украине успешно действовали крупные партизанские соединения, а местное население не проявляло лояльности к захватчикам.

Дистрикт Галиция: самые лояльные фюреру

Иное дело — дистрикт Галиция: искусственно созданный регион, включавший в себя территории современных Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Местное население считалось лояльным Третьему рейху, а глава дистрикта Отто Вехтер был одним из главных инициаторов создания украинского подразделения СС.

В марте 1943 года в газетах дистрикта за подписью Отто Вехтера был опубликован «Манифест к боеспособной молодёжи Галиции», в котором говорилось, что галицийским украинцам за преданность фюреру и Третьему рейху оказана высокая часть: дано право сформировать новую дивизию СС.

Формальное право создания дивизии СС «Галичина» было передано действовавшему «под крылом» Вехтера Украинскому центральному комитету во главе Владимиром Кубийовичем. Чуть позднее так называемая Военная управа дивизии СС «Галичина» была передана в руки полковника абвера Альфреда Бизанца.

28 апреля 1943 года в Лемберге (Львове), в здании администрации дистрикта Галиция, прошла торжественная церемония провозглашения акта о создании дивизии СС «Галичина».

Вернемся на минутку в 2018 год. На открытии уже упоминавшейся выставки во Львове заместитель председателя Галицкого Братства воинов дивизии «Галичина» Игорь Иваньков заявил: «Меня поражает эта цифра: 83 000 добровольцев. Это люди, которые по зову сердца откликнулись в 1943 году на призыв Украинского центрального комитета. Эти ребята шли с верой в будущее украинское государство, они мечтали стать ядром будущей армии всей Украины. Ни один солдат дивизии „Галичина« не запятнал себя предательством или позорным поступком».

Как видите, никто насильно в ряды эсэсовцев украинцев не загонял: служить фюреру (а присягу новобранцы приносили лично Адольфу Гитлеру) они желали сами.

Немцы не знали украинского, украинцы не знали немецкого

В ряды дивизии СС были включены как новобранцы, так и бывалые каратели, например, из 201-го батальона шуцманшафта, пролившего немало крови во время акций на территории Белоруссии.

Все командование дивизии было немецким вплоть до уровня батальонов. Единственным исключением стал командир батальона Евген Побигущий, некогда боец Украинской Галицкой армии, впоследствии входивший в состав батальона «Роланд» и 201-го батальона шуцманшафта («охранные отряды», формируемые из местных добровольцев), где успел завоевать доверие гитлеровцев.

Агитационный плакат 1943 года с призывом вступать в дивизию СС «Галиция». Фото: wikipedia.org

Уровень подготовки младшего командного состава был катастрофическим. Зачастую это были бывшие офицеры армии УНР старше 50 лет, не знавшие немецкого языка и не имевшие представления о требованиях современной войны.

Коммуникация между немецкими командирами и украинским личным составом была осложнена тем, что последние слабо знали немецкий. Офицеры же, в свою очередь, не видели необходимости в изучении украинского.

Немецкое отношение к «унтерменшам»

Вообще отношение немцев к товарищам по оружию было довольно специфическим. Первой потерей дивизии стал нижний чин Бурлак. Он был расстрелян по приговору немецкого трибунала за то, что шутки ради накинул одеяло на голову унтер-офицеру. Несмотря на то, что «пострадавший» был не в обиде, германское командование решило, что подобный проступок прощать нельзя. Восемнадцатилетний паренек перед казнью изливал душу грекокатолическому капеллану: «Я хотел бороться за Украину». Но немцы пояснили, что бороться следует не за Украину, а за фюрера, и шутить с этим делом нельзя.

Тем, кого такая участь не коснулась, тоже приходилось несладко. Тот же Побигущий вспоминал, что на маршах, совершавшихся по территориям, где жило немецкое население, ночевать в домах украинцам запрещалось. В результате спать приходилось в сараях.

Подготовка подразделения базировалась на муштре, политическом воспитании в духе национал-социализма и изучении элементарных приемов обращения с оружием. В итоге украинские эсэсовцы нередко умудрялись лишать жизни сами себя. Например, в битве под Бродами, о которой речь пойдет ниже, некто Вовк решил обстрелять советский танк из фаустпатрона. При этом он не обратил внимания на то, что за спиной находится кирпичная стена. Струя раскаленного газа, отразившись от стены, сожгла незадачливого эсэсовца.

Сами украинцы жаловались: на учебных занятиях немцы над ними издевались, часто заставляя маршировать и петь украинские песни в … противогазах. От такой веселой жизни из «Галичины» ещё до первых боев началось дезертирство.

Гута Пеняцкая

Пока шло формирование дивизии в целом, её отдельные полки были брошены на борьбу с партизанами как на Западной Украине, так и в во Франции, Польше и Югославии.

28 февраля 1944 года 4-й полицейский полк добровольческой дивизии СС «Галиция» под командованием штурмбаннфюрера СС Зигфрида Банца вместе украинской вспомогательной полицией уничтожил население польского села Гута Пеняцкая, расположенного на территории современного Бродовского района Львовской области Украины. Жертвами стали около 1000 мирных жителей.

В карательной акции украинские эсэсовцы потеряли двоих человек. Алексея Бобака и Романа Андрийчука спустя три дня торжественно похоронили в Бродах. Вряд ли участники этих похорон знали, что заодно отпевают и всю дивизию.

К лету 1944 года снабжение и обучение бойцов «Галичины» немного улучшилось. Объяснялось это тем, что украинских эсэсовцев решено было задействовать на фронте, дабы хоть как-то попробовать сдержать натиск Красной армии.

Разгром под Бродами

С 25 июня 1944 года дивизия была переброшена под Броды в распоряжение 13-го армейского корпуса, где заняла вторую линию обороны, находившуюся в 20 км от линии фронта.

15 июля немецкое командование использовало «Галичину» для нанесения контрудара по наступающим советским частям. К вечеру того же дня контрнаступление захлебнулось, а к 18 июля «Галичина» вместе с другими немецкими частями попала в окружение. Спустя четыре дня все было кончено: дивизия была наголову разбита. Общие потери личного состава превысили 80 процентов. Уцелевших собрали и отправили в тыл на переформирование.

После того как Красная армия наглядно продемонстрировала боевую несостоятельность украинской дивизии СС, новых попыток использовать её как полноценную боевую единицу не было.

Солдат «Галичины» использовали для пополнения других подразделений, а также привлекали для борьбы с партизанами в Югославии и подавления Словацкого национального восстания.

«Мы поляки». Как герои «Галичины» отрекались от Украины

Весной 1945 года части дивизии оказались в Австрии, где их пытались использовать в оборонительных боях. Но у эсэсовцев голова болела о другом: как сдаться в плен так, чтобы избежать ответственности? В мае 1945 года они оказались в зоне ответственности англо-американских войск, после чего были разоружены и помещены в лагерь в районе итальянского Римини.

Члены формирований СС у западных союзников вызывали стойкую неприязнь и брезгливость. К тому же советские граждане, находившиеся на службе в гитлеровских формированиях, согласно договоренностям, подлежали выдаче Советскому Союзу.

Но для начала за «Галичину» заступился Ватикан: не забывайте, большинство украинских эсэсовцев являлись греко-католиками. Это заступничество не стало бы решающим, если бы не еще один персонаж: польский генерал Владислав Андерс.

Об этом сомнительном герое Польши уже писал АиФ.ru. Вооружив за счет правительства СССР польскую армию в первый (самый тяжелый) период войны, Андерс отказался сражаться с гитлеровцами и увел свои части на Ближний Восток. Тогда же родилась шутка: «Легче уговорить Гитлера сдаться, чем армию Андерса — воевать».

Освобождали Польшу и брали Берлин другие поляки, но весной 1945 года Андерс тоже мечтал о лаврах победителя. Не дождавшись таковых, он решил помочь украинским эсэсовцам, чтобы хотя бы так ещё раз насолить ненавистной Москве.

Андерс напомнил: речь идет о жителях Западной Украины, присоединение которой к СССР не было признано западными державами. А значит, речь идет о гражданах Польши, которые выдаче не подлежат.

Британский исследователь Гордон Уильямсон в книге «СС — инструмент террора» писал: «Тот факт, что союзников смутил статус этих людей, именовавшихся галичанами, позволил многим из них избежать насильственной депортации в Советский Союз. Несмотря на то, что они служили в составе ваффен-СС, польский генерал Андерс предпочел рассмотреть ситуацию с прагматической точки зрения и решил простить им их прошлое, а учитывая их потенциальную полезность как истинных антикоммунистов, поддержал их заявления о том, что они являются поляками».

Они дожили до реванша

Такие вот интересные украинские патриоты служили в дивизии СС «Галичина»: носили немецкую форму, присягали Гитлеру, а в конце войны вдруг объявили себя гражданами Польши.

Об Украине снова они вспомнят только потом. Обосновавшись на Западе, основав целую сеть эмигрантских организаций, ветераны «Галичины» начнут переписывать историю, пытаясь доказать, что Гитлеру они не служили и преступлений не совершали.

Настоящим рассадником украинских эсэсовцев стала Канада, где они вольготно чувствовали себя на протяжении десятилетий. Лишь в середине восьмидесятых власти страны сформировали Комиссию по запросу о военных преступниках в Канаде. Однако под давлением украинской и прибалтийской диаспор Комиссия фактически отказалась от рассмотрения доказательств преступлений, совершенных военными преступниками на территории СССР и стран Восточной Европы, из-за их якобы недостоверности.

Интересно, что и на территории Советского Союза оказалось немало бывших бойцов «Галичины». Одни были взяты в плен, другие вернулись после войны, решив, что жизнь в изгнании не для них. Никаких массовых казней не происходило: большинство из них, отбыв срок заключения, много лет вели на Львовщине жизнь обычных советских граждан.

После распада Советского Союза и возникновения независимой Украины для оставшихся в живых ветеранов «Галичины» наступили золотые дни. В честь эсэсовцев создаются мемориалы, открываются памятные доски, их именами называют улицы и площади, в их честь проводятся факельные шествия.

Почитание эсэсовцев из «Галичины» достигло таких масштабов, что аналогичные мероприятия в Прибалтике давно уже меркнут на этом фоне.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru