Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2018
- 09:03 «Срочно всем»: МИД Украины призывает усилить давление на Россию.
- 05:00 Неизменность трагедии: одесситам не забыть о погибших 2 мая (ФОТО).
- 04:00 «К нам пришла вторая чернобыльская катастрофа», — Украина отбирает льготы у ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
- 02:00 «Там же рай на земле», — эксперт о Чернобыльской зоне.
«Срочно всем»: МИД Украины призывает усилить давление на Россию
МИД Украины призвал страны Запада усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Донбассе.
«России нужна дестабилизация в Украине. 61 атака, использованы мины, семеро раненых (украинских военных — прим. РВ). Призываем партнеров усилить давление на Россию», — написала на английском в своем Twitter официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
Коллега пана Климкина почему-то уверена, что «западные партнёры» читают её Twitter.
Как сообщала «Русская Весна», вчера Киев доставил на Донбасс четыре вагона солдат и реактивную артиллерию.
В целом же с середины апреля Украина, не скрываясь, готовится к военному наступлению, наводя понтонные переправы.
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Неизменность трагедии: одесситам не забыть о погибших 2 мая (ФОТО)
Страшная дата — 2 мая 2014 года, день, когда «победители майдана» совершили массовое убийство одесситов, с каждым годом, прошедшим после похорон жертв, не теряет своего скорбного смысла и значения. И чем сильнее о ней стараются забыть организаторы преступления, не оставляющие попыток обвинить жертв в их собственной смерти, тем более очевидной становится вина.
Забыть о пролитой «по воле майдана» крови не дают одесситы, которые в этот день снова придут к Дому Профсоюзов, чтобы скорбная дата не слилась с безликими «майскими выходными», не превратилась в рутину, как того наверняка хочется кому-то очень испуганному в Киеве.
Как пройдет 2 мая в Одессе в этом году — манеру поведения властей и распорядок неофициальных траурных мероприятий — несложно предсказать заранее. Пятиэтажное здание по адресу: Куликово поле, дом 1 — Дом Профсоюзов, который по-прежнему стоит пустым и запущенным, откуда съехали все организации, а идея разместить там штаб ВМС Украины забылась сама собой, будет оцеплено тысячей полицейских, а еще тысяча перекроет близлежащие улицы и привокзальную площадь.
Об этом за неделю предупредил начальник областной полиции Дмитрий Головин, пообещавший также присутствие на месте «кинологической и взрывотехнической служб». А значит, допуск одесситов к месту трагедии будет ограничен из-за поиска взрывных устройств на абсолютно пустой и с ночи оцепленной полицией площади.
Примечательно, что даже Головин стыдливо избегал в своих сообщениях упоминания даты, говоря в общем — «майские праздники».
По-своему отметят дату, которую нельзя называть, и горстка местных неонацистов — филиал партии «Свобода», а также запрещенные в России «Национальный корпус» и «Правый сектор»:
2 мая они планируют провести в Одессе «Марш украинского порядка», о чем известили в четверг на пресс-конференции.
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Хотя о массовом убийстве, непосредственными участниками которого многие из них были, неонацисты, как и полицейское начальство, тоже старались прямо не вспоминать, вопрос — не раскаиваются ли они — был задан. Ответ, с учетом общей украинской атмосферы, отравленной легитимным присутствием подобных персонажей, был, как это ни ужасно, ожидаем: «Я не вижу там преступления, вот так коротко подходит?» — заявил некий Демьян Ганул, бритоголовый детина в футболке с символикой батальона «Нахтигаль», созданного когда-то гитлеровцами из украинских нацистов.
На реплику из зала: «То есть там были не люди?» — представитель современной украинской молодежи ответил: «Я считаю, что нет».
Реальность современной Одессы такова: за четыре минувших года ни одному участнику массового убийства так и не было предъявлено обвинений.
Примечательно, что на пресс-конференции присутствовали представители ОБСЕ, «тактично» не прокомментировавшие эту дикую сцену.
Неизвестно, что именно — собственное ли скудоумие, или приравниваемая к нему уверенность садиста в своем праве убивать — заставило Ганула так ответить, но есть большие сомнения, что этот инцидент отразится в отчетах уважаемой организации, сохраняющей по отношению одесской трагедии ничем не оправданный нейтралитет. Роль ОБСЕ все эти годы свелась к тому, что представители организации изредка проявляют недовольство из-за отсутствия результатов расследования трагедии.
Результатов — причем любых — действительно нет и быть не может, если единственная задача следствия состоит в доказательстве того, что убитые и выжившие активисты одесского «антимайдана» убивали себя самостоятельно, чтобы насолить идущей «в европейскую семью» Украине.
По аналогии с жителями Донбасса, также в версии киевской пропаганды, обстреливающими самих себя, назло «демократическим ценностям», которые несет им украинская армия и карательные батальоны под присмотром мониторинговой миссии ОБСЕ.
Сколь возмутительно ни звучат эти утверждения, но реальность современной Одессы такова: за четыре минувших года ни одному участнику массового убийства из числа боевиков «майдана», футбольных профашистских фанатов, активистов неонацистских организаций, имена и лица которых известны, а некоторые даже публично гордятся «сожжением ваты», не было предъявлено никаких обвинений, никто из них не попал в поле зрения следователей.
И хотя 8 сентября 2017 года городской суд Ильичевска, где рассматривалось дело против девятнадцати активистов Куликова поля, обвиняемых в организации массовых беспорядков, приведших к человеческим жертвам, оправдал их, власть сделала все, чтобы вновь засадить их за решетку.
Украинская прокуратура, которой сегодня руководит небезызвестный Юрий Луценко, знающий о трагедии 2 мая много больше среднего украинского обывателя, опротестовала оправдательный приговор суда, и некоторые оправданные одесситы снова за решеткой.
Есть чему порадоваться настаивавшей на этом «патриотической общественности».
Речь, например, об украинце Сергее Долженкове и россиянине Евгении Мефедове, едва выживших в Доме профсоюзов, и с больничной койки отправленных в изолятор, где оба продолжают пребывать вопреки украинским законам и здравому смыслу, ожидая рассмотрения апелляции прокуратуры на свой оправдательный приговор. Больше того, в дополнение к уже развалившимся в суде обвинениям, прокуроры теперь вменяют им «посягательство на территориальную целостность».
В своей нарочитой бесчеловечности Юрий Луценко и его подчиненные также проявляют постоянство и неизменность.
Но, несмотря на их гибельные старания, о трагедии помнят не только в Одессе, и не только там ведется следствие, альтернативное отсутствующему официальному разбирательству.
В четверг на израильском телеканале ILand была показана расширенная версия фильма «Площадь разбитых надежд», авторы которого высказали собственную версию о причинах и виновниках трагедии 2 мая. Главными героями стали уже известные «грузинские снайперы», рассказавшие, как после расстрела «небесной сотни» они были отправлены в Одессу по приказу нынешнего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Участие в подготовке бойни этого зловещего персонажа не подвергается сомнению: есть видеокадры, как накануне он лично проверяет боеспособность прибывших в город боевиков, расставленных на стихийных блокпостах для защиты «от российской агрессии», но уже на следующий день забрасывавших Дом профсоюзов бутылками с горючей смесью.
В фильме мужчина, представившийся как Цезари Баджалидзе, утверждает, что лично участвовал в погроме и убийствах на Куликовом поле в Одессе. В подтверждение приводятся кадры, где он запечатлен после штурма внутри Дома профсоюзов на фоне жертв. Баджалидзе рассказал, что приехал в Одессу вместе с другими боевиками «самообороны майдана», подчиненными Парубию, и на месте уже были подготовлены емкости с бензином, холодное и огнестрельное оружие.
Косвенно, уже за рамками расследования израильских журналистов, его слова подтверждает и экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, заявивший на днях на пресс-конференции в ТАСС, что массовые убийства в Одессе координировал тот же человек, что и расстрелы на майдане — руководитель законодательной ветви власти Украины Андрей Парубий — адепт Бандеры и батальона «Нахтигаль».
Но пока о трагедии 2-го мая не забыли в Одессе, Израиле и России, есть надежда, что ежегодный ритуал возложения цветов к пустому дому, сквозь металлоискатели и полицейское оцепление, будет изменен, память о погибших будет увековечена, а виновные наказаны.
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Петр Лихоманов
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«К нам пришла вторая чернобыльская катастрофа», — Украина отбирает льготы у ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Власть умильно пускает слезу на годовщину аварии на ЧАЭС и в то же время отбирает льготы у ликвидаторов, экономя бюджет, хотя на содержание только Порошенко, Парубия, Гройсмана и Турчинова на этот год предусмотрено 6 млрд грн, пишет украинский общественный деятель Максим Гольдарб.
Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 26 апреля почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, Порошенко в Twitter написал, что Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года.
Руководитель ОО «Публичный аудит», украинский общественный деятель Максим Гольдарб, проанализировав, что сделала власть за последние четыре года для ликвидаторов Чернобыльской аварии, пришел к ужасающим выводам.
«Глянув, как руководство страны грустит и пускает слезу на годовщину аварии на ЧАЭС, какие трогательные посты пишут, мы изучили, что сделали за это время Порошенко, Яценюк, Гройсман для тех, кто спасал Украину и Европу от этой жуткой аварии», — написал Максим Гольдарб на своей странице в Facebook.
Во-первых, работавшие ликвидаторами аварии, бывшие солдатами-призывниками, военными запаса, которых тогда срочно мобилизовали, — всем им назначили пенсию в размере 2,5 тыс. грн.
Во-вторых, отменены льготы и компенсации для 4-й категории ликвидаторов.
В-третьих, с начала 2015 года ограничено право на получение медицинских льгот для пострадавших 2-й и 3-й категории, а также детям-чернобыльцам.
В-четвертых, с 2015 года отменена компенсация ребенку школьного возраста, эвакуированного из зоны отчуждения, и выплата льгот детям, находящимся на диспансерном учете или числящимся как инвалиды вследствие катастрофы.
В-пятых, отменено бесплатное питание для всех детей-чернобыльцев в детских садах.
В-шестых, отменены санаторные путевки для 2-й и 3-й категории ликвидаторов.
«При этом на обслуживание всего 4 чиновников — Порошенко, Парубия, Гройсмана и Турчинова — явно не чернобыльцев — на этот год предусмотрено 6 млрд!!! Ощущение такое, что в лице „этих“ к нам пришла вторая чернобыльская катастрофа…» — заключил Гольдарб.
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«Там же рай на земле», — эксперт о Чернобыльской зоне
Уровень радиации в Чернобыле уже не такой, каким был раньше, и сейчас там образовался «рай на земле», заявил главный научный сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов в интервью «Радио ООН».
По словам эксперта, риски, связанные с облучением, крайне малы, и большую опасность для туристов, посещающих Чернобыльскую зону, представляют волки.
«Там более опасно быть съеденным волками, потому что там очень много развелось живности.
Там же рай на земле для живой природы: людей там нет, а есть прекрасные леса, реки, озера. Это совершенно чудная природа украинского и белорусского полесья, и там живность развилась совершенно удивительным образом.
Туда переселили лошадей Пржевальского. По-моему, в 1995 году украинцы перевезли туда когорту этих животных, выпустили, и они там, как в раю, развиваются. Хищники есть: про волков я не шучу», — отметил он.
Также исследователь уточнил, как авария на ЧАЭС отразилась на здоровье порядка 18 миллионов людей, проживавших недалеко от атомной электростанции. Согласно новому исследованию МАГАТЭ, приуроченному к 32-й годовщине трагедии, продолжается рост заболеваемости раком щитовидной железы. При этом у детей очень низкий уровень заболеваемости, в отличие от взрослых.
«Оказалось, что за последние десять лет по сравнению с предыдущими 20 годами после чернобыльской аварии число случаев рака щитовидной железы в этой группе очень увеличилось, в сумме примерно втрое.
Мы еще специально занимались выяснением того, какая доля среди них вызвана радиацией. По результатам тщательного эпидемиологического анализа оказалось — около четверти. То есть, грубо говоря, из двадцати тысяч случаев примерно 5000 все-таки вызваны радиацией», — заключил Балонов.
Помимо этого, эксперт добавил, что радиационные эпидемиологи не зафиксировали случаев массового заболевания другими видами рака после аварии на ЧАЭС.
Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. От радиации пострадали также 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
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