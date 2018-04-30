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Как ОТУПЛЯЕТ фоновая музыка мужчин, женщин и детей. Алексей Орлов и Михаил Ять

14:16. 30 апреля 2018 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Влияние музыки на мозг и психику – доказанные факты.

Вы, наверное, часто замечали, что от одних песен или музыки настроение ухудшается, а от других улучшается.

В этой передаче мы рассмотрели влияние музыки и песен на Нашу жизнь, учитывая не только воздействие музыки и песен на физическое тело, но и попытались прояснить как же влияет её воздействие на более глубинные структуры Человека, в том числе и на всю его Жизнь.
Были разобраны примеры, показывающие как можно через музыку и песни направлять Людей совсем не туда, куда им надо по их предназначению..

Пояснили, почему нужно слушать Славянские Песни и Славянскую музыку!

Развивайте свою Осознанность. Тогда Мы сможем изменить свою жизнь к лучшему значительно быстрее!

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Источник: www.youtube.com

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