Как ОТУПЛЯЕТ фоновая музыка мужчин, женщин и детей. Алексей Орлов и Михаил Ять

Влияние музыки на мозг и психику – доказанные факты.



Вы, наверное, часто замечали, что от одних песен или музыки настроение ухудшается, а от других улучшается.



В этой передаче мы рассмотрели влияние музыки и песен на Нашу жизнь, учитывая не только воздействие музыки и песен на физическое тело, но и попытались прояснить как же влияет её воздействие на более глубинные структуры Человека, в том числе и на всю его Жизнь.

Были разобраны примеры, показывающие как можно через музыку и песни направлять Людей совсем не туда, куда им надо по их предназначению..



Пояснили, почему нужно слушать Славянские Песни и Славянскую музыку!



Развивайте свою Осознанность. Тогда Мы сможем изменить свою жизнь к лучшему значительно быстрее!



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Источник: www.youtube.com