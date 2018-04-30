Из ядерной державы в страну-посмешище: как Франция не смогла по Сирии ударить

Источник: life.ru

Как выяснилось, удар по Сирии не смогли нанести ни французская авиация, ни флот. Вместо серьёзного удара новейшими крылатыми ракетами получилась лишь его бледная имитация.



Последние полтысячи лет Франция была страной, с которой считались, по крайней мере в Европе. В иные моменты французская армия вообще считалась сильнейшей, как во времена Наполеона. Однако, судя по всему, подобному положению дел пришёл конец. Французские политики всё ещё пыжатся и пробуют делать вид, что чего-то стоят, однако получается это всё хуже и хуже.

К примеру, недавно Франция участвовала в ударе по Сирии, присоединившись к США и Великобритании. По итогам мероприятия французское правительство бодро отчиталось об успешности миссии. ВВС Франции использовали ракеты «Шторм Шэдоу»/ SCALP с истребителей-бомбардировщиков «Рафаль». Применили также ракеты морского базирования MdCN (SCALP Naval) — их запустили с фрегатов типа FREMM ВМС Франции. В общей сложности французы применили восемь ракет воздушного базирования с четырёх истребителей «Рафаль» и четыре — морского.

Вроде как серьёзно звучит? Целых двенадцать ракет. Хотя, если сравнивать с американским вкладом в эту миссию, французы смогли обеспечить всего десять процентов от общего количества. Однако это не помешало политикам рассказывать о важности своего участия и о том, как французская армия может осуществлять подобные мероприятия.

Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан сообщил об успешности удара и выполнении всех ставившихся задач. «Я думаю, что урок был понят», — заявил он. Однако упрямая реальность оказалась гораздо интереснее, чем её представляли себе французы.

Проблемы на воде

Как стало известно из информации, представленной французским военным представителем, «технические проблемы и срыв сроков задачи сорвали две трети залпов крылатых ракет морского базирования, осуществлённых французским флотом против сирийских целей 14 апреля». Как сообщила La Lettre, должны были стрелять три фрегата французского флота, однако отработал только один. Реально удалось выстрелить лишь кораблю «Лангедок» (D653 Languedoc), фрегату типа FREMM.

Французские военные долго пытались скрывать эту проблему, однако все данные были против них. Военные сами рассказали, что сосредоточили в квадрате удара три фрегата FREMM с крылатыми ракетами морского базирования, сопровождаемые фрегатом противовоздушной обороны, фрегатом противолодочной обороны и подводной лодкой. А по итогу стрелял только один фрегат. Как сказали потом военные, «первый залп не пошёл», как будто это что-то объясняет.

Как выяснилось, «необъяснимые сбои аппаратуры» помешали фрегату FS Aquitaine стрелять из своих пусковых установок, при этом не сработала ни одна из них, а затем та же судьба постигла и второй фрегат — FS Auvergne. «Лангедок» был резервным, однако ему пришлось отдуваться за всех, сделав неполный залп из трёх ракет. Почему изначально говорилось о пуске четырёх ракет, а выпущено оказалось всего три, французское военное руководство тоже отказалось отвечать, как и о том, что причиной сбоя стала «ошибка в программном обеспечении». Стоит отметить, что каждый корабль, по идее, мог выпустить по 16 крылатых ракет (две пусковые установки по восемь штук), но, увы, пришлось ограничиться лишь тремя.

Стоит отметить, что эта операция стала дебютом для новейших крылатых ракет MdCN, глубоко модифицированного морского варианта авиационной крылатой ракеты SCALP, выпускаемой компанией MBDA. Увы, но кроме как провалом это выступление назвать нельзя.

И в воздухе

Стоит отметить, что в воздухе дела у французов тоже шли не лучшим образом. Дело в том, что участвовавшие в операции самолёты — это едва ли не все доступные боевые единицы, что французам удалось собрать. Часть оказалась задействована в учениях, ещё часть на ремонте или ожидает его.

Итого с авиабазы Сен-Дизье смогли вылететь всего пять самолётов Rafale, каждый из которых нёс на себе две крылатые ракеты типа SCALP-EG. Обратно самолёты вернулись пустыми, судя по выложенному в «Твиттере» видео, а министр обороны Франции Флоренс Парли 14 апреля заявила, что девять SCALPs достигли своих целей. Стало быть, одна из ракет где-то потерялась. Журналистам так и не сообщили, что же произошло — непопадание в цель, поражение средствами ПВО или сброс после отказа.

Одна из десяти — это ничего страшного, такое бывает. Однако последующая информация показала, что в реальности всё было гораздо хуже. По сообщениям источников ЦАСТ, по причине неподтверждённой «банальной ошибки программирования целей и профиля полёта» семь из десяти ракет после запуска опустились на высоту, «соответствующую отметке ниже уровня моря» и были уничтожены при ударе о водную поверхность, у двух крылатых ракет отказали двигатели после считаных минут полёта (зона падения неизвестна), одна не сошла с пусковой установки и была сброшена по соображениям безопасности в заранее определённой зоне до посадки истребителя (это как раз та самая потерянная десятая ракета).

Эти сведения объясняют слова пресс-службы Министерства обороны России о незафиксированном участии ВВС Франции в ударных операциях против Сирийского правительства и объясняют, почему Министерство обороны Франции конкретизировало только одну цель для якобы двух успешных ракет SCALP в районе Хомс, а в качестве цели остальных семи ракет говорит просто о «бункере» без указания конкретной цели и её местоположении.

Итого

Кроме как провальным для военных Франции итог этой операции назвать нельзя. Нормально не отработали ни авиация, ни флот. При условии постоянного сокращения количества военной группировки во Франции можно было бы говорить о повышении её качества, но увы. Будут ли сделаны какие-то выводы по итогам произошедшего, пока не известно. Однако худшей рекламы для своих военных возможностей Франция просто не могла придумать.

Автор: Михаил Котов

Источник: nstarikov.ru