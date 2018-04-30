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Довольно ненависти, друзья! Пора переходить к насилию…

08:00. 30 апреля 2018 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Англосаксонская элита трубит в трубу и бьёт копытом. Ей очередной раз кажется, что вот еще последнее усилие, и русские сдадутся. Эволюция их методов от неопределенных угроз к адресному террору кажется практически завершенной, и осталось только ждать, какому конкретно лейтенанту покажется, что ПОРА… Так как угрожающим в глазах “наших западных партнеров” является вообще любой корабль-самолет-гражданин РФ, не думаю, что ждать придется особо долго. Тем более, что “авторитетные эксперты” утверждает, будто особо долго воевать не придется. 15 дней и всё “Россия будет оккупирована…” Так, старший аналитик МО США Дэвид Джуберг в интервью журналу «КраÏна»,  утверждает, что «противостояние между НАТО и Россией будет длиться не дольше 10-20 дней….

Последнее время популярное в рунете утверждение – “генералы, якобы, остановят англосаксонских политиков.” Генералы остановят политиков? Ну-ну…

Специально вставил ролик без синхронного перевода, чтобы вы оценили интонацию и выражение лица, с которым англосакс говорит, обращаясь к русским:

“МЫ БУДЕМ БИТЬ ВАС ТАК СИЛЬНО, КАК НИКТО НИКОГДА НЕ БИЛ!…”

Всю речь его переводить нет смысла – ничего нового он не произносит, можно сразу обратиться к первоисточнику… хотя там тоже ничего нового… опять про “исключительность одной, отдельно взятой нации”.

Идея победить Россию “быстро-быстро” – до заморозков – абсолютно не оригинальная, можно сказать – вековая, но, в отличие от замечательных, дурацкие идеи бессмертны. Почти все “западные партнеры” России пробовали уже – каждый хотя бы по разику – её воплотить. Боже мой, сколько этих побеждальщиков уже тут было. Богата земля российская западными военными талантами, которые в ней закопаны…

Сегодня эстафетная палочка “убейся о стены Кремля” доехала до берегов Потомка, где давно произрастает какая-то особая, самобытная скромность, особенно когда дело касается военной истории, где гордиться особо нечем, зато хвастаться – сколько хочешь…

И вот, принимая это эстафетное полено от Наполеона и Гитлера, планировавших разгромить Россию за 2-3 месяца, янки решили идти по протоптанной ими дорожке, но взять при этом повышенные обязательства (15-20 дней), после которых в России всё будет по ихнему, хотя по ихнему никогда не будет, хотя бы потому что нет такого слова. Слова нет, а идейки “Блицкриг” и “Дранг нах остен” оказались чертовски живучими.

Нежно выпестованная в папских монастырях, усиленная феодальной вольницей, заботливо ограненная англосаксонскими неоконкистадорами искренняя зависть к восточным гадам-соседям, переродившаяся в стойкую генетическую русофобию из-за неоднократных неудачных попыток переделить все «по-честному», имеет более чем тысячелетнюю историю. Неудивительно, что увлеклась ею и “Империя Добра”.

Увлечённый человек может многое, и это настораживает. Особенно сегодня, когда прав тот, у кого мощнее громкоговоритель. Хотя, исключительно по итогам многовековых попыток затоптать (задушить, разорвать в клочья, поставить на колени) Россию и чисто на основании инстинкта самосохранения, “нашим западным партнерам” русофобию пора внести в реестр психических заболеваний, как причину нетрудоспособности, и давать инвалидность. Но нет пророка в Западном Отечестве, и нынешнее весеннее обострение “Заокеанских партнеров” ещё раз доказывает, что дятел, это не птичка, а состояние души.

У русских тоже имеется свой исторический опыт. В соответствии с ним русские точно знают – если твои цивилизационные противники уже приготовили цемент и тазик, глупо (в соответствии с китайской мудростью) сидеть у реки и ждать.

На данном историческом этапе радует, что Россия, обрубив поставки “сланцевой нефти США” из сирийских месторождений, начала бить врага не тогда, когда он доехал до Смоленска, а гораздо раньше, причем прицел взят исключительно верно – аккурат по тому самому яйцу, где смерть Кощея – по его кошельку. То, что прицел взят правильно, понятно по тому, как Кощей взвыл нечеловеческим голосом старика Сороса, призвавшего русских восстать против самих себя и помочь ему вернуть баблосы, вложенные в бандеровских и исламских террористов, которые рискуют “в полночь превратиться в тыкву”.

Насилие над самым священным и дорогим, что есть у Большого Брата – над его кошельком, закономерно воспринимается “Империей Добра”, как акт подлой и циничной агрессии, и логично рождает все эти муки и припадки, которые мы имеем сомнительное счастье наблюдать последние 2 года.

То, что прицел взят правильно, понятно по тому, как притих и резко начала расслаиваться европейский лагерь, впечатлённый “Fuck EU” от Виктории Нуланд и догадавшийся, что англосаксы делиться награбленным не намерены не только с российскими, но и с европейскими компрадорами, и который пытается если не отменить, то хотя бы притормозить сползание Европы в новую большую войну, хотя пока голоса миротворцев находятся в подавляемом меньшинстве, в результате чего вся Европа пищит, давится, но жрёт англосаксонский русофобский кактус.

В лице же англосаксов Россия (да и весь “не – цивилизованный мир”) утратили равнозначного интеллектуального партнера, способного вести полностью осмысленный диалог. … сегодня в отношениях с ними фактор грубой, физической силы все больше выходит на первый план. Увы, но это практически всё, что они еще понимают. А раз так, как говорил Большой Брат на чикагском форуме в 2015м: “Европа слишком поверила в свою исключительно и ей придётся вспомнить и свои города в огне и трупы на людных улицах…”

А русские этого не забыли. Поэтому который раз предлагают “нашим западным партнерам” не горячиться и просят поставить для них какую-нибудь хорошую песню:

Сергей Васильев

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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