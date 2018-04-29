ВП СССР. «О текущем моменте» № 3 (135), апрель 2018 года (4)

Со стороны деградирующей «элитарно»-корпоративной власти эта задача выражается в лозунге «мы все в одной лодке, не надо раскачивать лодку!», т.е. для «элитарно»-корпоративной власти желательно поддерживать «стабильность» — «стабилизец».



«Стабилизец» для своего воспроизводства требует неизменности психодинамики общества, но поскольку в обществе есть недовольные качеством своей жизни и беспросветностью будущего своего и их детей, то их надо нейтрализовывать, чтобы психодинамика оставалась неизменной и была способна поддерживать «стабилизец».



Хотя формулировки могут быть и не такими, как в предшествующих фразах этого абзаца, но именно на это по мнению «элиты» должна работать юридическая система — так называемые «правоохранительные органы».

Пока недовольных относительно мало, а по своему составу большей частью это — психически неустойчивые люди, то их можно пропускать через юридическую систему, ограничиваясь в отношении одних «профилактическими беседами» о недопустимости «экстремизма»49, а другим вынося обоснованные либо сфабрикованные приговоры, предусматривающие реальные наказания.



Реальные наказания должны оказывать воздействие на остальное общество: желание не иметь неприятностей такого рода должно удерживать людей от выражения недовольства действиями государственной власти и бизнеса.

Кроме этого «стабилизец» может поддерживаться и внеюридическими мерами: подкуп50, шантаж51, создание проблем без объяснения жертве проблем их причин и целей (вплоть до организации бессудного убийства проблемной личности или её близких и родственников).

Но такая политика может быть успешна, пока недовольные в обществе относительно малочисленны, а среди них довольно велика доля эмоционально возбудимых и психически не вполне здоровых людей.



Когда под воздействием политики вседозволенности деградирующей «элитарно»-корпоративной государственности в обществе недовольных становится больше, то оказывается, что ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЬНЫЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТЬЮ «народ безмолвствует», и это молчаливое недовольство — потенциал бунта (горячей гражданской войны) либо потенциал поддержки широкими слоями населения тех политических сил, которые совершат государственный переворот под лозунгами тех идеалов справедливости52, которые подавляла прежняя деградирующая «элитарно»-корпоративная государственность и которые востребованы в обществе. Как показывает история, деградирующая власть не в состоянии отличить это обрекающее её на гибель безмолвствование-приговор, от молчания деградентов-невольников — «пофигистов» и «терпил»53.

Далее к числу недовольных присоединяется и некоторое количество работников государственного аппарата, включая и представителей само́й властной «элитарной» корпорации.



Вследствие этого, происходит не только падение качества государственного управления, но и кооперация недовольных из общества и недовольных во власти, включая недовольных в спецслужбах, что создаёт предпосылки к успешному государственному перевороту, поскольку для того, чтобы в России произошёл государственный переворот, — как показывает история, спецслужбы должны либо на его подготовку смотреть сквозь пальцы, либо — деятельно руководить подготовкой к нему и соучаствовать в нём в процессе его осуществления.

Но это — не заговор в том смысле, как его понимает большинство обывателей: собрались заговорщики — политики и генералы, поговорили по душам, распределили роли, и произвели попытку переворота, и если никто из них не был «барабанщиком», а спецслужбы им не подыгрывали, то достигли успеха. Это — один из процессов психодинамики общества.



Если этой составляющей в психодинамике общества нет, то заговор в обывательском понимании возможен (особенно вследствие выпивки некоторой части патриотов54), но никогда не реализуется и, тем более, — не достигнет успеха в форме становления новой государственности.

Однако при всей такого рода устремлённости к поддержанию режима стабильности у деградирующей «элитарно»-корпоративной государственности в конечном итоге получается только «стабилизец» по той причине, что она уклоняется от выявления проблем, постановки и решения задач по разрешению проблем общественного развития: истинная стабильность общества достигается своевременным выявлением проблем и тенденций к возникновению проблем и успешной постановкой и решением задач общественного развития, к чему деградирующая «элитарно»-корпоративная власть не способна.



Именно по этой причине «элитарно»-корпоративная государственность в историческом прошлом неоднократно приводила Россию — страну-цивилизацию к катастрофам культуры, в результате чего в условиях недееспособности прежней государственности возникала горячая гражданская война, победители в которой порождали новую государственность.

Конфликтующие стороны в гражданских войнах преследуют взаимно исключающие цели:



вернуться в режим жизни общества в предшествующую эпоху, характеризуемый словом «стабилизец»;



построить новую дееспособную государственность, которая организует общество на решение проблем, унаследованных как от прошлого жизненного уклада общества, так и от гражданской войны, а после этого — обеспечит счастливую жизнь всем в преемственности поколений.



Но поскольку недовольные прошлым неоднородны в аспекте ви́дения будущего, то в начальный период горячей гражданской войны, непосредственно после краха прежней государственности, будущее не предопределено однозначно (т.е. возможны взаимоисключающие друг друга варианты), но в любом случае в гражданских войнах побеждают наиболее дееспособные, хотя в конкретике истории более дееспособными могут оказаться и приверженцы прежнего проблемного общества, и приверженцы будущего общественного уклада, свободного от проблем прошлого.

3.3. Возможности профилактирования обществом

горячей гражданской войны

В аспекте возникновения горячей гражданской войны такие события, как: один митинг оппозиции на Болотной площади в Москве55; одна кампания гражданского неповиновения и протестов против действий власти в Кондопоге после того, как пришлая кавказская диаспора запредельно оборзела от безнаказанности, а население устало от проявлений к ней «толерантности»; одна кампания протеста граждан против действий бизнеса в Пикалево, — всё то, что имело место в прошедшее десятилетие, — безопасны.



В силу единичного характера такого рода событий и их компактной географической локализации в каком-то одном месте, — успокоить население можно, а если это всё же не удастся, то можно подавить военной силой (как например, ещё во времена хрущёвской «оттепели» в 1962 г. были подавлены массовые протестные выступления в Новочеркасске; также и в КНР в Пекине на площади Тяньаньмынь в 1989 г. вопрос о протестах был решён военной силой).



Последствий в виде горячей гражданской войны не будет, тем более, если данные властью обещания будут выполнены, а пропагандистам удастся замолчать события за пределами их непосредственного видения людьми или убедить население, что это был единичный случай, к тому же спровоцированный врагами.

Но деградирующая «элитарно»-корпоративная государственная власть не способна выявлять и решать проблемы, вследствие чего проблем становится количественно больше, а каждая из них усугубляется.



При этом под гнётом хронически не решаемых проблем оказывается множество людей в разных регионах страны одновременно, и кроме того, это множество недовольных расширяется.



Это создаёт предпосылки — психодинамические предпосылки — к тому, что заурядное сообщение легальных в государстве СМИ о том, что в каком-то населённом пункте произошло протестное выступление населения против тех или иных действий власти или её бездействия по какому-то поводу, либо пущенная сплетня такого рода (интернет позволяет быстро распространять сплетни) — станет командой для того, чтобы в течение непродолжительного интервала времени во множестве населённых пунктов также начались протестные акции.



Даже если они по началу будут стихийными, то в кратчайшее время у них появятся кураторы-координаторы, в том числе и кураторы-координаторы от спецслужб зарубежных государств, хотя и свои могут быть причастны, если решили произвести государственный переворот сами.

Если же такая провокационно-кураторская координационная работа ведётся в «мирное время», то всероссийская протестная акция может быть спровоцирована в запрограммированное кураторами время.



И в случае успеха у государственной власти не хватит авторитетных бригад переговорщиков для того, чтобы повсеместно уговорить население прекратить протестные акции, а не уверенные в дееспособности государства силовики могут начать саботировать исполнение приказов на подавление протестных акций.



И это может стать стартом полномасштабной горячей гражданской войны, тем более, если кто-то в спецслужбах даст команду не вмешиваться в тот период, когда силовое вмешательство ещё может быть эффективным56.

Причём такого рода ситуация может возникнуть и под кураторством спецслужб самого́ государства — будущей жертвы гражданской войны: массовые протестные акции — удобный повод для того, чтобы под кураторством спецслужб государства его внутренние заговорщики совершили государственный переворот.



В случае реализации такого сценария неизбежен вопрос: окажутся ли победители настолько дееспособны, чтобы удержать власть, не допустить развития широкомасштабной горячей гражданской войны и завершить построение новой государственности? либо взращённый под их кураторством «джин» уничтожит и их, — как это произошло в России с организаторами февральского государственного переворота в 1917 г.

Но в любом из вариантов кураторства (местные, зарубежные, местные вместе с зарубежными) всё же главным фактором являются не кураторы, и не группа активистов-заговорщиков, а потенциал прежде безмолвствовавшего недовольства. Причём потенциал недовольства эмоционально-безвольного, недальновидного, некомпетентного, не способного подумать на несколько шагов вперёд57. Т.е. «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — реализация на практике именно недовольства, не способного к созидательному разрешению проблем.

Недовольство такого рода способно только к разрушению, поскольку созидательное разрешение конфликтов интересов в обществе требует реализации творческого потенциала, знаний, выработки долгосрочной концепции созидания.

Однако политика постсоветской власти в отношении системы образования и в отношении культуры (как сферы неформализованного воспитания и досуга) таковы, что недовольство избыточно широких масс населения может быть только таким: эмоционально-бессмысленным, недальновидным, некомпетентным, не способным подумать на несколько шагов вперёд, т.е. — только разрушительным.

Это означает, что выйти из циклики истории, описываемой афоризмом В.О. Ключевского «закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности», можно только на основе изменения алгоритмики психодинамики общества.



Алгоритмика психодинамики изменяется в результате личностного развития людей, пусть даже и не многих по отношению к общей численности общества: нравственно-этического, прежде всего, обуславливающего развитие личностной культуры чувств и интеллектуальной деятельности, что, в свою очередь, влечёт за собой развитие миропонимания.



Всё это в совокупности влечёт за собой переход в процессе личностного развития к более высоким эгрегориальным статусам личности: в смысле способности оказывать осмысленно-целенаправленное воздействие на течение событий по своему произволу58 через ноосферу, независимо от мнений других людей по этим же вопросам.

Но личностное развитие в указанном смысле не должно быть сугубо индивидуалистическим. Оно должно быть таким, чтобы в этот процесс вовлекались окружающие, и прежде всего, — собственные дети и внуки и их друзья, а также и взрослые, с кем человека сводит жизнь.

Этот процесс носит двояко полезный характер в аспекте профилактирования горячей гражданской войны:



во-первых, он наращивает потенциал созидательной дееспособности общества за счет увеличения в нём количества реально концептуально властных людей, чья жизнь не бессмысленна и не безответственна в аспекте политики (глобальной, внешней, внутренней) даже при том, что они не работают в органах государственной власти или в СМИ (включая интернет);



во-вторых, он усложняет процесс возбуждения эмоционально-бессмысленного недовольства за счёт изменения информационно-алгоритмической структуры психодинамики общества в целом, поскольку в ней появляется новый сегмент — реальной концептуальной властности, работающей на созидательное выявление и разрешение проблем общества, который в алгоритмике психодинамики общества обладает более высоким статусом, нежели прочие сегменты, в силу чего информационно-алгоритмическая система психодинамики общества переходит:



из режима автоматического самоуправления, неподвластного никому в обществе 59 ,



в режим автоматического самоуправления, регулируемого и контролируемого участниками этого сегмента концептуально властных людей.60



Т.е. реально решающее значение имеет добродетельно осмысленное отношение к истории и к происходящему ныне самих граждан (в смысле стихотворения Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин»), а политика постсоветской государственной власти — это всего лишь фон и сопутствующие обстоятельства, а не стержень дальнейшего течения истории России и истории человечества, поскольку и политика любой государственности протекает в русле психодинамики соответствующего общества, а не обособленно от неё.

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49 Говорить правду — это экстремизм. Отсутствие экстремизма — это, как минимум, — верноподданность, а как максимум, — «благонадежность». Однако, как заметил выдающийся русский социолог XIX века М.Е. Салтыков-Щедрин, «благонадежность — это клеймо, для приобретения которого необходимо сделать какую-нибудь пакость».

50 Документально не оформленная либо документально оформленная сделка в стиле «Вы прекращаете делать то-то и то-то и ведёте себя лояльно по отношению к власти, а за это, как минимум Вам ничего не будет, а как максимум Вы и ваши близкие получат то-то и то-то столь желанное им».

51 Если Вы не прекратите, то в отношении Вас и Ваших близких будут приняты меры — может быть законные, а может быть и незаконные, но Вы ничего не добьётесь по суду, даже если будете живы, потому, что у нас всё под контролем.

52 Воплотят они эти лозунги либо нет? — это другой вопрос. Так лозунги демократии и свободы ниспровергатели ГКЧП воплощать в жизнь и не собирались. Они целенаправленно обманывали доверившихся «харизматикам» людей.

53 Примером тому имевшая место после кровавого воскресенья 1905 г. встреча императора Николая II с делегацией рабочих Петербурга, члены которой были подобраны тогдашними спецслужбами империи. То, что высказал Николай делегации на той встрече, — полный неадекват, выражающий стремление имперской власти поддерживать «стабилизец» в условиях, когда психодинамика общества его поддерживать объективно (в силу объективного характера свойственной ей алгоритмики) не способна.

54 Из биографии писателя А.И. Куприна. Он приехал в Севастополь и вступил в артель рыбаков в Балаклаве — тогда пригород Севастополя. «Столичный интеллигент неоднократно выходит с местными рыбаками в море, его обучают тонкостям непростого и опасного ремесла, а после экзамена принимают в артель.



Как-то после удачного улова писатель с коллегами-рыбаками отправился праздновать в таверну, откуда всю компанию занесло на телеграф. В адрес российского императора была отправлена знаменитая телеграмма: «Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаков. Куприн».



Ответ пришёл незамедлительно, правда, не от самодержца, а от премьера: «Когда пьешь – закусывай. Столыпин» ( http://balaclava.crimea.ua/Kuprin.php ).

55 Если посмотреть на карту Москвы, то Болотная площадь, характеризуется тем, что на неё беспроблемно придти (если туда допускают), а вот уйти с неё (если этому будут препятствовать спец. силы) — весьма проблемно…

56 Как некогда заметил генерал А.И. Лебедь в одном из телеинтервью, если некому вовремя скомандовать «огонь!», то может пролиться много крови. Так спецназ в дни ГКЧП (группа «А») не выполнил команду об аресте Б.Н. Ельцина и ряда других лиц по списку.

57 И именно к такому поведению подталкивает одна из песен, романтизурующих белую сторону в гражданской войне после революций 1917 г.: «Господа офицеры, голубые князья, я, конечно, не первый, и последний — не я. Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь» (выделено жирным нами при цитировании).

58 См. аналитическую записку ВП СССР «Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…» из серии «О текущем моменте», № 6 (102) 2011 г. и работу «Основы социологии», том 1.

59 Святые РПЦ не могли предотворатить революции и гражданскую войну не потому, что на то была неотвратимая и неисповедимая (в принципе не поддающаяся людскому пониманию) Божья воля, а потому, что сами жили под властью той психодинамики, которая вела к революции и гражданской войне.



Единственная известная нам попытка инициировать выход РПЦ из-под власти этой психодинамики — принадлежит святителю Игнатию (Брянчанинову): см. его записки 1862 — 1866 гг. «О необходимости Собора по нынешнему состоянию Российской православной церкви» ( https://pravbeseda.ru/library/index.php?id=464&page=book ), но не вняли…