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Валерий Коровин: У нынешних российских элит не хватает мозгов

15:24. 29 апреля 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: izborsk-club.ru

Как вы оцениваете отставку Сержа Саргсяна?

Как победу американских сетей, много лет упорно и последовательно работавших на отрыв Армении от России и перевод её под американский стратегический контроль. Две с половиной тысячи — вдумайтесь в эту цифру — американских, так называемых «дипломатов», по одному на каждые 1200 жителей Армении, создавших мощную, разветвлённую проамериканскую сеть из сотен НКО, обильно финансируемых из Вашингтона.

Всей этой машине десуверенизации Армении не противостоял никто, а Россия привычно пошевелив усами, заявила, что, мол, «почему Москва должна вмешиваться?» и «Это внутреннее дело Армении», видимо подразумевая, что Москве привычнее воевать обычными вооружениями, с использованием ракетно-бомбовых ударов, с большим количеством человеческих жертв, нежели с помощью сетевых технологий, противодействуя американской сетевой агрессии, не давать Вашингтону методично и последовательно ставить постсоветское пространство под свой стратегический контроль.

Сдаётся, что дело не в то, что это «внутреннее дело Армении», как и Грузии, Украины, Молдавии и далее по списку, а в том, что на это у нынешних российских элит просто не хватает мозгов. Сетевые стратегии, с помощью которых Запад захватывает одно государство за другим — это просто не их ума дело. Саргсян остался без поддержки России и вынужден был сдаться перед мощным натиском западных стратегов и политтехнологов. Возможно, не без влияния тяжёлого балласта личных зарубежных счетов, которые всегда так жалко потерять…

Как Россия будет реагировать на смену власти в Армении?

Видимо, так же, как и на сам процесс смены власти, шевелить усами, заклиная, себя, в первую очередь — «почему Москва должна вмешиваться? Это внутреннее дело Армении», внутреннее дело, не вмешиваться, только не вмешиваться…

Сейчас только чудо может оставить Армению в рамках евразийских интеграционных проектов, а в чудеса в Вашингтоне не верят, только в Москве. Не для того страдал Никол Пашинян в застенках «кровавого режима», чтобы потакать вере в чудеса. Очередное поражение аутистов в российской власти. Не ясно только, куда смотрит Путин, почему допустил…

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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