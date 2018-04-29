Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2018

Мирный житель поселка Трудовские на западной окраине Донецка был ранен накануне вечером в результате обстрела со стороны ВСУ.

Об этом ДАН сообщил сегодня глава районной администрации Максим Жуковский.

«Вчера вечером в результате обстрела поселка Трудовские получил осколочные ранения мужчина 1972 года рождения. Информация о раненом поступила где-то в 22:00. Точное время происшествия пока неизвестно», — сказал он.

Глава районной администрации уточнил, что пострадавший был доставлен в городскую больницу № 14.

Как сообщала «Русская Весна», накануне два жителя Докучаевска погибли, ещё один получил ранение в результате массированного обстрела со стороны украинских оккупантов. Кроме того, в тот же день была ранена мирная жительница Петровского района Донецка.

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