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Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2018

11:31. 29 апреля 2018 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: При обстреле Донецка ранен мирный житель

ВАЖНО: При обстреле Донецка ранен мирный житель | Русская весна

Мирный житель поселка Трудовские на западной окраине Донецка был ранен накануне вечером в результате обстрела со стороны ВСУ.

Об этом ДАН сообщил сегодня глава районной администрации Максим Жуковский.

«Вчера вечером в результате обстрела поселка Трудовские получил осколочные ранения мужчина 1972 года рождения. Информация о раненом поступила где-то в 22:00. Точное время происшествия пока неизвестно», — сказал он.

Глава районной администрации уточнил, что пострадавший был доставлен в городскую больницу № 14.

Как сообщала «Русская Весна», накануне два жителя Докучаевска погибли, ещё один получил ранение в результате массированного обстрела со стороны украинских оккупантов. Кроме того, в тот же день была ранена мирная жительница Петровского района Донецка.

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ВСУ провели крупнейшие тактико-специальные учения (ВИДЕО)

ВСУ провели крупнейшие тактико-специальные учения (ВИДЕО) | Русская весна

Опубликовано видео крупнейших тактико-специальных учений, которые накануне прошли на полигоне, расположенном на побережье Азовского моря. 

К проведению учений был привлечен личный состав отдельной воздушно-десантной бригады и несколько звеньев ударных вертолетов МИ-24 и транспортных вертолетов МИ-8.

«По замыслу учений, наша оперативно-тактическая группа должна была осуществить десантирование в тыл врага. Захватить и уничтожить его опорные пункты и занять оборону, обеспечить проход основных ударных подразделений Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении минобороны Украины.

В ходе учений стрельба велась только боевыми патронами. Использовалось все имеющееся в десантном подразделении оружие.

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Каждый день такая разминка – житель Докучаевска об обстреле ВСУ

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Последствия обстрела п. Донецкий со стороны ВСУ

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