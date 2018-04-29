Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2018
- 10:09 ВАЖНО: При обстреле Донецка ранен мирный житель.
- Вчера 23:21 ВСУ провели крупнейшие тактико-специальные учения (ВИДЕО).
- Вчера 22:43 Каждый день такая разминка – житель Докучаевска об обстреле ВСУ.
- Вчера 22:11 Последствия обстрела п. Донецкий со стороны ВСУ.
- Вчера 21:22 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 28.04.2018.
- Вчера 20:50 В “Пятнашке” ремонтируют трофейный БТР-80.
- Вчера 20:35 Пришел на работу человек, а с работы не вернулся – чудом выживший работник коммунального предприятия.
- Вчера 20:15 В ДНР отметили четвертую годовщину создания батальона спец назначения “Патриот”.
- Вчера 19:17 Пострадавшие жители Докучаевска о последствиях обстрела ВСУ.
- Вчера 19:00 Боевой путь батальона специального назначения “Патриот”.
ВАЖНО: При обстреле Донецка ранен мирный житель
Мирный житель поселка Трудовские на западной окраине Донецка был ранен накануне вечером в результате обстрела со стороны ВСУ.
Об этом ДАН сообщил сегодня глава районной администрации Максим Жуковский.
«Вчера вечером в результате обстрела поселка Трудовские получил осколочные ранения мужчина 1972 года рождения. Информация о раненом поступила где-то в 22:00. Точное время происшествия пока неизвестно», — сказал он.
Глава районной администрации уточнил, что пострадавший был доставлен в городскую больницу № 14.
Как сообщала «Русская Весна», накануне два жителя Докучаевска погибли, ещё один получил ранение в результате массированного обстрела со стороны украинских оккупантов. Кроме того, в тот же день была ранена мирная жительница Петровского района Донецка.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ провели крупнейшие тактико-специальные учения (ВИДЕО)
Опубликовано видео крупнейших тактико-специальных учений, которые накануне прошли на полигоне, расположенном на побережье Азовского моря.
К проведению учений был привлечен личный состав отдельной воздушно-десантной бригады и несколько звеньев ударных вертолетов МИ-24 и транспортных вертолетов МИ-8.
«По замыслу учений, наша оперативно-тактическая группа должна была осуществить десантирование в тыл врага. Захватить и уничтожить его опорные пункты и занять оборону, обеспечить проход основных ударных подразделений Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении минобороны Украины.
В ходе учений стрельба велась только боевыми патронами. Использовалось все имеющееся в десантном подразделении оружие.
Читайте также: На Украине рассказали, когда начнётся война с Россией
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Каждый день такая разминка – житель Докучаевска об обстреле ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Последствия обстрела п. Донецкий со стороны ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 28.04.2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В “Пятнашке” ремонтируют трофейный БТР-80
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пришел на работу человек, а с работы не вернулся – чудом выживший работник коммунального предприятия
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ДНР отметили четвертую годовщину создания батальона спец назначения “Патриот”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пострадавшие жители Докучаевска о последствиях обстрела ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боевой путь батальона специального назначения “Патриот”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com