Смелее уничтожать фашистские танки

Источник: zen.yandex.ru

Стремясь сломить сопротивление наших войск, чтобы проникнуть к Москве, фашисты пускают вход все танковые резервы. Наша задача — не допустить врага к Москве, смелее и решительнее уничтожать вражеские танки.



Октябрь 1941 года. Немецкий танк на подступах к Москве.

Танк, как одно из основных и мощных видов оружия, имеет и отрицательные стороны, уязвимые места.

Заряжая гранату перед бросанием, строго соблюдай правила: — взяв гранату в правую руку, плотно прижми предохранительную планку к корпусу рукоятки (рис. 1); — осторожно, без усилий вставь запал и закрой задвижку (рис. 2); — удобнее изготовься для бросания гранаты; — не ослабляя нажима на планку, прижатую к рукоятке, выдерни шплинт (рис. 3) и брось гранату в цель; — при бросании предусмотри, чтобы граната не ударилась о край окопа, укрытия и не упала рядом с тобой.

Особенно уязвимыми являются гусеницы, ведущие колеса, смотровые щели, моторная группа, дно и крыша танка.

Подпускай танк на расстояния 10-15 м, бросай гранату в указанные на рисунке места. Бросив гранату, немедленно укройся.

Зная эти слабые места бойцы и командиры наших подразделений смело встречают и уничтожают фашистские танки.

Уязвимые места танка для поражения.

В одном из боев лейтенант Исмагилов с группой бойцов—связистов самоотверженно встретили атаку вражеских танков. Из 16 атакующих танков 7 машин они уничтожили гранатами и бутылками с горючим. Храбро уничтожали немецкие танки бойцы Чуйкин, Горошенко, Щербаков и другие.

Уязвимые места танка для поражения зажигательными бутылками.

Опыт боев показывает, что нужно не бегать от танков, а искать сближения с ними и истреблять.

Бросание зажигательной бутылки из придорожной канавы.

При появлении вражеских танков нужно быстро занять на пути движения машин окоп, щель, воронку от снаряда, яму, придорожную канаву, использовать постройки, изгороди и другие удобные укрытия.

Бросание зажигательной бутылки из-за куста.

Затем, тщательно маскируясь,подготовить свои средства к борьбе с танками.

Бросание зажигательных бутылок из засады у моста.

Смело уничтожайте фашистские танки связками гранат, противотанковыми ручными гранатами, минами, бутылками с горючей жидкостью, умело бейте бронебойными и бронезажигательными пулями по смотровым щелям и по танковым перископам.

Смелый боец всегда найдет способ уничтожить танк. Ищите сближения с фашистскими танками и хладнокровно уничтожайте их.

Источник: nstarikov.ru