Протесты в Армении. 29.04.2018

1. В Армении возобновились массовые протесты в центре Еревана, часть центральных улиц перекрыта протестующими. Значительную их часть составляют студенты.2. Основное требование – остранение Республиканской Партии от власти и назначение Пашиняна и.о. премьер-министра на голосовании в парламенте 1 мая, после чего начнется подготовка к досрочным выборам в парламент, который в свою очередь должен избрать постоянного премьер-министра.3. РПА уже отказалась выдвигать своего кандидата на пост и.о. премьер-министра, то есть Карапетян так или иначе в начале мая покинет свой пост. На встрече с президентом Армении, Пашинян также потребовал отстранить от власти Республиканскую партию.4. Требования Пашиняна поддерживает партия миллиардера Гагика Царукяна и отколовшаяся от РПК "Дашнакцутюн". Вместе этого не не хватает для избрания Пашиняна, но если РПА не выдвинет своего кандидата, трудно представить, что Пашинян не добьется своего.5. Митинги в регионах были нужны Пашиняну для подготовки массовый акций протеста на 1 мая, если он в парламенте не сможет добиться своего.В целом, пока что все идет к тому, что в первых числах мая РПА потеряет пост премьер-министра, а с учетом возможного оттока депутатов из фракции, то и большинство в парламенте.

Источник: colonelcassad.livejournal.com