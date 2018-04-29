Новости Славянского Мира. Выпуск 95

Информационная передача о выставках, событиях, праздниках и других мероприятиях Славянского Мира.



Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



25 апреля в Ульяновске состоялась встреча с читателями автора серии книг о Волкодаве Марии Семёновой.

Источник: http://uonb.ru/index.php?option=com_c…



В Санкт-Петербурге открыта выставка художника – Дмитрия Маркова – «Ступени времени. Из прошлого в настоящее».

Источник: http://artmuza.spb.ru/art_blog/949-hu…



Продолжим артефактами земель славянских



Новый поворот в истории: В Якутске нашли керамическую посуду 15 века

Источник: http://ysia.ru/glavnoe/novyj-povorot-…



“Повесть временных лет” и все последующие историки до сих пор связывали появление варягов на Руси с призванием Рюрика в Новгород в 862 году: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; приходите и владейте”. Новые археологические находки и современные методы исследования могут скорректировать устоявшееся мнение.

Источник: https://www.bbc.com/russian/features-…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



В Липецке с 1 мая всех посетителей Центра романовской игрушки ждет насыщенная интерактивная программа «Май-травень».

Подробности читайте в соц сети Вконтакте https://vk.com/noteonline?z=photo-110…



6 мая в Смоленской филармонии состоится концерт “Живет Победа в поколениях”

Подробности читайте в соц сети Вконтакте: https://www.2do2go.ru/events/169771/k…



В рамках филиала школы “Рассвет Сварога” в Челябинске 1 и 2 мая состоится семинарское занятие по Ведическому Богословию.

Ведущий – Андрей Ивашко

https://www.eventr.ru/event/chelyabin…



Оркестр русских народных инструментов создали при Иркутской областной филармонии. В него вошли 18 музыкантов из разных регионов Приангарья-профессиональные домристы, баянисты, балалаечники, ударники, гусляры. Уже скоро оркестр начнёт гастролировать по региону. Коллектив планирует выезжать даже в самые далёкие уголки региона.

Источник: http://www.tulunr.irkobl.ru/sites/cul…



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com