Новости Славянского Мира. Выпуск 95
Информационная передача о выставках, событиях, праздниках и других мероприятиях Славянского Мира.
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
25 апреля в Ульяновске состоялась встреча с читателями автора серии книг о Волкодаве Марии Семёновой.
Источник: http://uonb.ru/index.php?option=com_c…
В Санкт-Петербурге открыта выставка художника – Дмитрия Маркова – «Ступени времени. Из прошлого в настоящее».
Источник: http://artmuza.spb.ru/art_blog/949-hu…
Продолжим артефактами земель славянских
Новый поворот в истории: В Якутске нашли керамическую посуду 15 века
Источник: http://ysia.ru/glavnoe/novyj-povorot-…
“Повесть временных лет” и все последующие историки до сих пор связывали появление варягов на Руси с призванием Рюрика в Новгород в 862 году: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; приходите и владейте”. Новые археологические находки и современные методы исследования могут скорректировать устоявшееся мнение.
Источник: https://www.bbc.com/russian/features-…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
В Липецке с 1 мая всех посетителей Центра романовской игрушки ждет насыщенная интерактивная программа «Май-травень».
Подробности читайте в соц сети Вконтакте https://vk.com/noteonline?z=photo-110…
6 мая в Смоленской филармонии состоится концерт “Живет Победа в поколениях”
Подробности читайте в соц сети Вконтакте: https://www.2do2go.ru/events/169771/k…
В рамках филиала школы “Рассвет Сварога” в Челябинске 1 и 2 мая состоится семинарское занятие по Ведическому Богословию.
Ведущий – Андрей Ивашко
https://www.eventr.ru/event/chelyabin…
Оркестр русских народных инструментов создали при Иркутской областной филармонии. В него вошли 18 музыкантов из разных регионов Приангарья-профессиональные домристы, баянисты, балалаечники, ударники, гусляры. Уже скоро оркестр начнёт гастролировать по региону. Коллектив планирует выезжать даже в самые далёкие уголки региона.
Источник: http://www.tulunr.irkobl.ru/sites/cul…
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com