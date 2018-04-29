Главная » Видео, История, Мировоззрение

Егор Яковлев про дискуссию о причинах революции

18:36. 29 апреля 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

Статья С.А. Нефедова https://www.academia.edu/36353293/%D0…
Хочешь продолжения роликов Егора? Поддержи проект! https://oper.ru/donate/yakovlev
Хронометраж:
0:13 – Дискуссия в академической среде о причинах революции.
6:05 – Доводы М.А. Давыдова и Б.Н. Миронова: голода в Российской империи не было.
12:00 – Существовал ли «голодный экспорт»?
20:40 – О статистике избыточной смертности.
28:16 – О пользе научных дискуссий.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Где зажечь третью Мировую? Часть 1
... всего мира прикован к арабским революциям в средиземноморье? Кому выгодно начинать... интервенции и устройства якобы «народных революций». Примеров тому более чем достаточно... регионе в самом разгаре «оранжевые революции», грозящие перерасти в глобальный пан...
Николай Стариков - придворный фальсификатор Кремля
... англо-саксами. В книгах о революции он предпочитает обходить личность главного... же народу. Вы хорошо пишите про экономику, я многое вынес из...
КАК ЭТО БУДЕТ СЦЕНАРИЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
...верно второе. Моральная делегитимация тоже революция, но психологическая. Она всегда...выборов. Вопреки распространенному мнению, революциям совсем не обязательно предшествует ...более важна для политической революции так называемая «революция ожиданий», то есть...
Госсекретарь Клинтон прислала Кремлю чёрную метку
..., конечно, гневные реплики гражданина Медведева про то что никто тут не...
Для кого воевала Россия.
... и вместо крепости служат уже причиной слабости нашей, источником острых тревог...
Последние новости с Украины за 3 июня 2014
В Краматорске идет ожесточенный бой. Колонна военной техники пытается прорваться в центр Славянска. Под Северодонецком произошел артобстрел блокпостов. Подробности авиаудара по Луганску - видео-подтверждение, фото авиационных ракет. И другие последние ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>