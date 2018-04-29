Егор Яковлев про дискуссию о причинах революции

Статья С.А. Нефедова https://www.academia.edu/36353293/%D0…

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Хронометраж:

0:13 – Дискуссия в академической среде о причинах революции.

6:05 – Доводы М.А. Давыдова и Б.Н. Миронова: голода в Российской империи не было.

12:00 – Существовал ли «голодный экспорт»?

20:40 – О статистике избыточной смертности.

28:16 – О пользе научных дискуссий.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com