Егор Яковлев про дискуссию о причинах революции
Статья С.А. Нефедова https://www.academia.edu/36353293/%D0…
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Хронометраж:
0:13 – Дискуссия в академической среде о причинах революции.
6:05 – Доводы М.А. Давыдова и Б.Н. Миронова: голода в Российской империи не было.
12:00 – Существовал ли «голодный экспорт»?
20:40 – О статистике избыточной смертности.
28:16 – О пользе научных дискуссий.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com