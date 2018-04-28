Время подонков

Приближается 9 мая – один из немногих советских праздников, сохраненных после разгрома СССР, но обрастающий в пост-советской реальности всё новыми и новыми деталями. Начнем с того, что география его празднования неуклонно сужается – в Прибалтике арестовываются немногие из оставшихся активистов, организовывавших его проведение; на Украине рассылаются официальные уведомления о том, что 9 мая является праздником «оккупантов», а потому должен быть проигнорирован; «многовекторные» Назарбаевы с Рахмонами также вытесняют его на обочину, видя в этом празднике угрозу этнократии, захватившей власть в среднеазиатских республиках; в Закавказье, находящимся практически под полным контролем американских и турецких кураторов, на празднование выйдет разве что горстка оставшихся ветеранов. Увы, по периметру бывшего СССР этот праздник практически уже вытеснен из общественной жизни, причем при полном бездействии российских структур.

Основными калибрами при этом выступают так называемые «либеральные издания», среди которых, по иронии судьбы оказалась и газета «Московский комсомолец», в которой подвизается муж пресс-секретаря премьера страны.



Кроме того, к числу новых «традиций» следует отнести и регулярное завешивание Мавзолея. Видимо, организующая роль Коммунистической партии в Великой Отечественной войне колет глаза тем, кто сдал свои партбилеты не после бомбежек, а после дежурств на дискотеках, а то и находясь в лоне профессорских семей или лаксенбургских пейзажей.



Примечательно, что часть из этих «завешивателей Мавзолея» после парада возьмет портреты своих отцов и дедов и вольётся в ряды «Бессмертного полка», идущего по Тверской в память о предках, сохранивших страну. Позвольте, а разве не тем, что предки сохранили, вы и торгуете уже тридцать с лишним лет, обменивая завоёванное советскими солдатами на замки в Баварии, австрийское гражданство своих отпрысков или виноградники в Тоскане?

Разве можно всерьёз воспринимать слова Горбачёва о том, что ему были даны устные гарантии о неразмещении инфраструктуры НАТО в восточноевропейских странах в случае сворачивания там социалистических режимов?



Цену этим «гарантиям» он прекрасно знал, когда отказывал в поддержке коммунистическим лидерам в ГДР, Чехословакии или Польше, осаждаемым такими же «майданами», которые потом прогремели в Грузии, на Украине, а ныне разворачиваются в Армении. Словами о «непродвижении НАТО на Восток» западные «партнёры» помогали Горбачёву сохранить лицо, предварительно оговорив с ним условия, обеспечивающие лично его благополучие в волнах рукотворного хаоса, в который он обрушивал советский блок.



В эти условия входила и реклама «Пицца Хат» и «Луи Витон», и выплаты под видом гонораров за лекции в американских университетах и возможность пристроить внучку в Германии. Вот на это и были разменены боевые подвиги Сергея Андреевича – отца Горбачёва.

И разве многим отличаются от Горбачёва те, кто в 2011 году наградил его Орденом Андрея Первозванного с формулировкой, что звучит как издевательство «за большой личный вклад в укрепление мира и дружбы между народами и многолетнюю плодотворную общественную деятельность»?



Те, кто безучастно взирал – а то и содействовал – захвату власти бандеровцами, скачущими ныне на костях освободителей Киева. Те, кто охарактеризовал общественную реакцию на речитатив «Коли из Уренгоя» как «экзальтированную травлю». Те, кто удосужился открыть памятную доску Маннергейму, войска которого участвовали в блокаде Ленинграда, но не удосужился открыть ни одного памятника советским героям, защитившим город, в котором выросли нынешние временщики.



С доской Маннергейму на шествие «Бессмертного полка» им и стоило бы придти. Так было бы честнее.

Борис Сергеев

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