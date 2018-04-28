ВП СССР. «О текущем моменте» № 3 (135), апрель 2018 года (2)

Если характеризовать КПРФ (а не КПРК), то КПРФ — органично-системная составляющая постсоветской власти — как бы оппозиция «его величества ростовщичества». Именно потому КПРФ как органично-системная составляющая постсоветской власти, за всё время после 1993 г. пребывания в Думе её фракции, не сделала ничего для возращения страны на путь социалистического и коммунистического развития.

Максим Сурайкин — результат предпоследний — 0,68 % голосов от общего числа принявших участие в выборах, 0,49 млн. человек, что соответствует 0,459 % от общего количества избирателей в РФ. Максим Александрович Сурайкин — лидер партии «Коммунисты России» (КПКР) 21 .

…Для приверженцев Грудинина тоже не было мотивирующих факторов, чтобы они не участвовали в выборах. Поэтому по его результатам количество безграмотных, невежественных и бездумных предубеждённых приверженцев социализма-коммунизма (т.е. не его творцов, а потенциальных политических иждивенцев-потребителей) можно оценить приблизительно на уровне 8 % в составе населения страны. 20



Естественно, что некоторая часть приверженцев идеалов коммунизма в связи с этим имеют множество претензий и лично к Г.А. Зюганову, и к ЦК КПРФ, и к депутатам КПРФ всех уровней, и к КПРФ в целом, оценивая их всех как меньшевиков, троцкистов, соглашателей с буржуазией, изменников и предателей, отступников от идеалов и паразитов на идеалах коммунизма22. Соответственно такой политике психтроцкистско-меньшевистского руководства КПРФ настоящим коммунистам-большевикам в ней делать нечего (разве только «разлагать» её изнутри путём просвещения её членов), вследствие чего возникновение КПКР — было неизбежным23.

КПКР в своей Программе:



провозглашает преемственность своих политических идеалов от «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», РСДРП (б), РКП (б), ВКП (б) и КПСС. Следует обратить внимание на то, что в этом перечне есть именно РСДРП (б) — фракция большевиков в составе РСДРП, а не РСДРП в целом. Также следует обратить внимание на то, что в этом перечне есть КПСС, какая аббревиатура помимо официальной расшифровки (Коммунистическая партия Советского Союза) допускает и альтернативную расшифровку: капитулянтская партия самоликвидации социализма, — подтверждённую жизненной практикой в период после «избрания» М.С. Горбачёва генеральным секретарём ЦК КПСС 24 .



называет своею идейно-теоретической основой труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина и видит одной из главных своих задач пропаганду и дальнейшее развитие их теоретического наследия.



Безусловно, что марксизм — это часть нашей истории, идейно-теоретическое прошлое большевизма. Предать забвению своё прошлое — значит создать себе проблемы в настоящем и будущем. Прошлое надо знать и понимать.



При всех пороках марксизма как научной теории перехода к коммунизму в нём было много чего жизненно состоятельного и политически актуального по отношению к задаче развития человечества: иначе был К.Маркс и Ф.Энгельс остались бы в истории только как «кабинетные философы», но не состоялись бы как политические деятели — вдохновители десятков если не сотен миллионов коммунистов в XIX — ХХ веках. И поэтому в связи с темой идейно-теоретической основы деятельности КПКР, следует указать на два обстоятельства:

1. Из идейно-теоретических основ деятельности партии исключены работы Л.Д. Троцкого.



Да, Лев Давидович не был большевиком, но в его работах содержится много чего жизненно состоятельного на момент их публикации, в том числе и по проблематике построения настоящего, а не декоративного коммунизма, и многое из этого не потеряло политической актуальности до настоящего времени. То же касается и работ Мао Цзэдуна, которые в перечне КПРК отсутствуют, но которые тоже надо знать хотя бы для того, чтобы строить благотворные взаимоотношения с Китаем, которому ещё предстоит поработать на освобождение от разного рода заблуждений и заведомой лжи «мраксизма»25.

2. Вопрос о развитии теории перехода к коммунизму сведён к «дальнейшему развитию теоретического наследия» классиков марксизма.



Однако с 2009 г.26 по настоящее время в идейно-теоретическом арсенале КПКР нет ни одной работы, в которой были бы выявлены и показаны ошибки классического марксизма, сложившегося к середине ХХ века, а также — были бы раскрыты заведомые умолчания и ложь, предназначенные для манипулирования толпой верующих в марксизм на основе фразы В.И. Ленина «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно»27. 15 лет — вполне достаточный срок для того, чтобы проделать эту работу. Но КПКР, как и КПРФ от этой работы уклонилась, и в этом аспекте между ними нет разницы.

Поэтому, пока КПРК остаётся под властью ограничений, налагаемых марксистско-ленинской28 версией «мраксизма» в целом, у неё нет и не может быть адекватного научно-методологического обеспечения политики перехода к коммунизму и адекватного научно-методологического обеспечения государственного управления в этом процессе. Соответственно, пока такое положение сохраняется, у партии «Коммунисты России» нет потенциала для реализации большевистских идеалов.

Изложенное выше о партии «Коммунисты России» означает две вещи: Во-первых, Ксения Собчак солгала, что именно она — кандидат «против всех» (солгала, возможно потому, что В.В. Жириновский и телеведущий В.Р. Соловьёв правы в оценке её интеллектуальной немощи). Во-вторых, кандидатом «против всех», а фактически — кандидатом против всей постсоветской политико-экономической системы России — на прошедших выборах президента в действительности был М.А. Сурайкин. Но либералам не надо впадать в самообольщение, глядя на его результат:

Реально сторонников идеалов большевизма в России больше, чем проголосовало за него, поскольку в отношении этой группы населения действовали мотивирующие факторы, чтобы они не пришли на выборы.

Таких факторов два:

1. Относительная малочисленность сторонников большевизма-коммунизма, исключающая победу кандидата-большевика на выборах главы государства.

2. Отсутствие за душой у партии «Коммунисты России» жизненно состоятельного научно-методологического обеспечения перехода к коммунизму и отсутствие адекватного этой задаче научно-методологического обеспечения государственного управления в процессе развития общества в направлении к коммунизму, что не позволяет КПКР расширять свою электоральную базу, чтобы в будущем войти в Думу и стать в ней решающим «мозговым трестом».

Кроме того, среди проголосовавших за В.В. Путина лично, некоторая доля проголосовала за него в надежде, что политика, которую будет в дальнейшем под его руководством проводить Российской государственность, всё большей и в большей мере год от года будет выражать большевистские идеалы.



Кандидат, которого не было, — это Н.В. Стариков.



Как известно, на парламентские выборы 2016 г. возглавляемая Н.В. Стариковым партия «Великое Отечество» (ПВО) допущена не была: ЦИК заявила, что в среди подписей, поданных гражданами за допуск ПВО к выборам, недопустимо много подписей, которые по разным причинам признаны недействительными. Н.В. Стариков и руководство ПВО не стали организовывать кампанию подачи запросов в ЦИК о признании либо непризнании подлинными конкретных подписей сторонников ПВО, подписавших подписные листы о допуске ПВО к участию в парламентских выборах.



На основании отказа ЦИК предоставить такого рода информацию и на основании признания недействительными подписей граждан, в действительности подписавших подписные листы, открывалась возможность подать в суды множество исков о нарушении конституционного права избирать и быть избранными теми сторонниками ПВО, которые в действительности подписали подписные листы, а также и теми гражданами, которые входили в список потенциальных депутатов от ПВО.

Если бы это было сделано, то, как минимум, был бы политический скандал и потеря лица и авторитета либерально-олигархической «Единой Россией» и постсоветской государственностью в целом, а как максимум — была бы отмена по суду итогов парламентских выборов 2016 г., повторные выборы и другой состав Думы, в которой «Единая Россия» занимала бы куда более слабые позиции, нежели она занимает по итогам выборов 2016 г.

ПВО-шники этого не сделали: то ли потому, что не догадались, то ли потому, что кураторы партии как политического проекта не пошли на такой открытый конфликт с масонством, контролирующим в России всю либеральную общественность и общественно-политические структуры, которым подчинены все ветви государственной власти в России и через которые проводится политика в духе либерализма (т.е. политика колонизации и уничтожения России как цивилизации и как государства).

Возможно, что по этой же причине ПВО приняло решение о том, что её кандидат не будет участвовать в выборах главы государства в 2018 г., хотя возможно и другое: руководство ПВО проявило лояльность по отношению к В.В. Путину, поскольку изначально ПВО подавала себя как партию, поддерживающую патриотическую деятельность В.В. Путина и претендующую на проведение соответствующей политики в Думе.



Теперь можно перейти к анализу того, что стоит за теми 32,46 % от общего количества избирателей, которые не пришли на выборы . Эта группа населения не однородна и включает в себя, не считая разного рода статистически маловесомых меньшинств (типа «национал-большевиков», открытых ЛГБТ-протестантов и т.п.) четыре социальные группы граждан, не реализовавших своё избирательное право:



Аполитичные в принципе индивиды: их политика не интересует вообще, ходить на выборы или иным образом участвовать в политической жизни страны для них — пустая трата времени и сил.



Те, кто пребывает во мнении, что если они не примут участия в выборах, то те, кто примет в них участие, — всё равно обеспечат победу желаемого для них кандидата: в данном случае это некоторая часть сторонников В.В. Путина.



Те, кто пребывает во мнении, что сторонников их кандидата в обществе относительно мало, вследствие чего его победа невозможна даже при 100-процентной явке на выборы его сторонников, поэтому нет смысла тратить своё время и силы на поход на избирательный участок: в данном случае это некоторая доля приверженцев каждого из кандидатов, которые не смогли победить В.В. Путина.



Те, кто пребывает во мнении, что если бы в выборных процедурах действительно выражалась политическая воля и стратегические интересы граждан, то граждан на выборы просто не пускали29. То есть это те, для кого постсоветская политико-экономическая система России неприемлема в принципе вне зависимости от того, кто персонально возглавляет государство и правительство, какой партийный и персональный состав Думы и региональных парламентов. Однако эта группа тоже не однородна — в ней есть несколько составляющих:



1) те, кто не видит никаких альтернатив исторически сложившемуся политико-экономическому строю в России и просто терпит жизнь такой, какой она складывается, либо наслаждаются ею в силу достигнутого ими социального статуса и имеющихся доходов и накоплений;

2) те, кто видит альтернативу, а возможно — видит пути и средства её реализации. В этой группе есть те, кто доверяет В.В. Путину, но не доверяет системе, и те, кто ему не просто не доверяет, но и ненавидит потому, что считают В.В. Путина пособником либерально-ростовщической тирании, полностью лояльным системе;

3) нигилисты — те, кто никому не верит и постоянно недоволен всем.

Поэтому всё изложенное выше даёт основания утверждать, что интерпретация итогов голосования за В.В.Путина может быть двойственной:

1) итоги выборов показали неоспоримо высокое доверие В.В. Путину как личности, политическому и государственному деятелю — это достоверная интерпретация.

2) итоги выборов показали неоспоримо высокое доверие граждан постсоветской государственности и высокий уровень одобрения в обществе действующей конституции, проводимой постсоветской государственностью политики — это недостоверная оценка.

Однако вторая оценка, сопутствуя первой — истинной, может быть для многих депутатов, госслужащих разных рангов, политических аналитиков (как отечественных, так и зарубежных) тоже представляться в качестве истинной. Но это будет самообольщением: читайте А.С. Пушкина, «Борис Годунов», завершающая сцена:

«Мосальский30 является на крыльце.

Мосальский

Народ! Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы31.

Народ в ужасе молчит.

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

Народ безмолвствует.

Конец».

Фразу «Народ безмолвствует» толкователи предлагают понимать иносказательно в двух смыслах:



в смысле безропотной покорности народа власти, какой бы власть ни была, а также — в смысле отсутствия желания, воли, смелости выражать и защищать свои интересы;



в смысле молчания присутствующих при обсуждении важных вопросов по тем же причинам.



В первом значении её употребляют, выражая презрение к безмолвствующим, во втором — иронично, хотя за иронией также может скрываться презрение.

Но А.С. Пушкин сам выделил слово «безмолвствует» курсивом, что обозначает иной смысл: отрицание безмолвия как следствия бездумья и холопской покорности. За этим «безмолвствует» стоит осмысленность, не подлежащая оглашению перед теми, кто домогается словесного выражения одобрения своих действий.

И если из состава 32,46 %, не принявших участия в выборах главы государства 18 марта 2018 г. исключить люмпен, аполитичных, то останется порядка 25 — 30 %32 безмолвствующих в режиме готовности поддержать политику, направленную на ликвидацию в России режима либерально-ростовщической транснациональной тирании и восстановление полноты суверенитета народа и государственности. И с ожиданиями именно такой политики связано и доверие В.В. Путину как личности, как политическому и государственному деятелю, выраженное в голосах, отданных за его кандидатуру 51,796 % (от общего числа избирателей) .

И эти 25 — 30 % безмолствовавших — дополнительный потенциал по отношению к тем 51,796 % проголосовавшим за В.В.Путина как за личность, как за политического и государственного деятеля, которому они доверили будущее страны. Т.е. поддержка в народе В.В. Путина — при определённой дальнейшей политике, проводимой под его руководством, — может достигать 80 % и более.

Вопрос только в том, как этот потенциал явно выраженного доверия и потенциал безмолвствования тех, кто своим неучастием в выборах выразил неприятие постсоветской политико-экономической системы, будет реализован в будущем в реальной политической жизни страны. Но если политика будет такой, что её результаты вызовут недовольство широких слоёв общества, то от 51,796 % проголосовавших за В.В. Путина мало чего останется.