ВП СССР. «О текущем моменте» № 3 (135), апрель 2018 года (2)
«О текущем моменте» № 3 (135), апрель 2018 года
Очередные задачи постсоветской власти и общества и возможности их решения: объективные и субъективно обусловленные
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
1. Итоги выборов президента РФ 2018 года: что они означают?
…Для приверженцев Грудинина тоже не было мотивирующих факторов, чтобы они не участвовали в выборах. Поэтому по его результатам количество безграмотных, невежественных и бездумных предубеждённых приверженцев социализма-коммунизма (т.е. не его творцов, а потенциальных политических иждивенцев-потребителей) можно оценить приблизительно на уровне 8 % в составе населения страны.20
Максим Сурайкин — результат предпоследний — 0,68 % голосов от общего числа принявших участие в выборах, 0,49 млн. человек, что соответствует 0,459 % от общего количества избирателей в РФ. Максим Александрович Сурайкин — лидер партии «Коммунисты России» (КПКР)21.
Если характеризовать КПРФ (а не КПРК), то КПРФ — органично-системная составляющая постсоветской власти — как бы оппозиция «его величества ростовщичества».
Именно потому КПРФ как органично-системная составляющая постсоветской власти, за всё время после 1993 г. пребывания в Думе её фракции, не сделала ничего для возращения страны на путь социалистического и коммунистического развития.
Естественно, что некоторая часть приверженцев идеалов коммунизма в связи с этим имеют множество претензий и лично к Г.А. Зюганову, и к ЦК КПРФ, и к депутатам КПРФ всех уровней, и к КПРФ в целом, оценивая их всех как меньшевиков, троцкистов, соглашателей с буржуазией, изменников и предателей, отступников от идеалов и паразитов на идеалах коммунизма22. Соответственно такой политике психтроцкистско-меньшевистского руководства КПРФ настоящим коммунистам-большевикам в ней делать нечего (разве только «разлагать» её изнутри путём просвещения её членов), вследствие чего возникновение КПКР — было неизбежным23.
КПКР в своей Программе:
провозглашает преемственность своих политических идеалов от «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», РСДРП (б), РКП (б), ВКП (б) и КПСС. Следует обратить внимание на то, что в этом перечне есть именно РСДРП (б) — фракция большевиков в составе РСДРП, а не РСДРП в целом. Также следует обратить внимание на то, что в этом перечне есть КПСС, какая аббревиатура помимо официальной расшифровки (Коммунистическая партия Советского Союза) допускает и альтернативную расшифровку: капитулянтская партия самоликвидации социализма, — подтверждённую жизненной практикой в период после «избрания» М.С. Горбачёва генеральным секретарём ЦК КПСС24.
называет своею идейно-теоретической основой труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина и видит одной из главных своих задач пропаганду и дальнейшее развитие их теоретического наследия.
Безусловно, что марксизм — это часть нашей истории, идейно-теоретическое прошлое большевизма. Предать забвению своё прошлое — значит создать себе проблемы в настоящем и будущем. Прошлое надо знать и понимать.
При всех пороках марксизма как научной теории перехода к коммунизму в нём было много чего жизненно состоятельного и политически актуального по отношению к задаче развития человечества: иначе был К.Маркс и Ф.Энгельс остались бы в истории только как «кабинетные философы», но не состоялись бы как политические деятели — вдохновители десятков если не сотен миллионов коммунистов в XIX — ХХ веках. И поэтому в связи с темой идейно-теоретической основы деятельности КПКР, следует указать на два обстоятельства:
1. Из идейно-теоретических основ деятельности партии исключены работы Л.Д. Троцкого.
Да, Лев Давидович не был большевиком, но в его работах содержится много чего жизненно состоятельного на момент их публикации, в том числе и по проблематике построения настоящего, а не декоративного коммунизма, и многое из этого не потеряло политической актуальности до настоящего времени. То же касается и работ Мао Цзэдуна, которые в перечне КПРК отсутствуют, но которые тоже надо знать хотя бы для того, чтобы строить благотворные взаимоотношения с Китаем, которому ещё предстоит поработать на освобождение от разного рода заблуждений и заведомой лжи «мраксизма»25.
2. Вопрос о развитии теории перехода к коммунизму сведён к «дальнейшему развитию теоретического наследия» классиков марксизма.
Однако с 2009 г.26 по настоящее время в идейно-теоретическом арсенале КПКР нет ни одной работы, в которой были бы выявлены и показаны ошибки классического марксизма, сложившегося к середине ХХ века, а также — были бы раскрыты заведомые умолчания и ложь, предназначенные для манипулирования толпой верующих в марксизм на основе фразы В.И. Ленина «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно»27. 15 лет — вполне достаточный срок для того, чтобы проделать эту работу. Но КПКР, как и КПРФ от этой работы уклонилась, и в этом аспекте между ними нет разницы.
Поэтому, пока КПРК остаётся под властью ограничений, налагаемых марксистско-ленинской28 версией «мраксизма» в целом, у неё нет и не может быть адекватного научно-методологического обеспечения политики перехода к коммунизму и адекватного научно-методологического обеспечения государственного управления в этом процессе. Соответственно, пока такое положение сохраняется, у партии «Коммунисты России» нет потенциала для реализации большевистских идеалов.
Изложенное выше о партии «Коммунисты России» означает две вещи: Во-первых, Ксения Собчак солгала, что именно она — кандидат «против всех» (солгала, возможно потому, что В.В. Жириновский и телеведущий В.Р. Соловьёв правы в оценке её интеллектуальной немощи). Во-вторых, кандидатом «против всех», а фактически — кандидатом против всей постсоветской политико-экономической системы России — на прошедших выборах президента в действительности был М.А. Сурайкин. Но либералам не надо впадать в самообольщение, глядя на его результат:
Реально сторонников идеалов большевизма в России больше, чем проголосовало за него, поскольку в отношении этой группы населения действовали мотивирующие факторы, чтобы они не пришли на выборы.
Таких факторов два:
1. Относительная малочисленность сторонников большевизма-коммунизма, исключающая победу кандидата-большевика на выборах главы государства.
2. Отсутствие за душой у партии «Коммунисты России» жизненно состоятельного научно-методологического обеспечения перехода к коммунизму и отсутствие адекватного этой задаче научно-методологического обеспечения государственного управления в процессе развития общества в направлении к коммунизму, что не позволяет КПКР расширять свою электоральную базу, чтобы в будущем войти в Думу и стать в ней решающим «мозговым трестом».
Кроме того, среди проголосовавших за В.В. Путина лично, некоторая доля проголосовала за него в надежде, что политика, которую будет в дальнейшем под его руководством проводить Российской государственность, всё большей и в большей мере год от года будет выражать большевистские идеалы.
Кандидат, которого не было, — это Н.В. Стариков.
Как известно, на парламентские выборы 2016 г. возглавляемая Н.В. Стариковым партия «Великое Отечество» (ПВО) допущена не была: ЦИК заявила, что в среди подписей, поданных гражданами за допуск ПВО к выборам, недопустимо много подписей, которые по разным причинам признаны недействительными. Н.В. Стариков и руководство ПВО не стали организовывать кампанию подачи запросов в ЦИК о признании либо непризнании подлинными конкретных подписей сторонников ПВО, подписавших подписные листы о допуске ПВО к участию в парламентских выборах.
На основании отказа ЦИК предоставить такого рода информацию и на основании признания недействительными подписей граждан, в действительности подписавших подписные листы, открывалась возможность подать в суды множество исков о нарушении конституционного права избирать и быть избранными теми сторонниками ПВО, которые в действительности подписали подписные листы, а также и теми гражданами, которые входили в список потенциальных депутатов от ПВО.
Если бы это было сделано, то, как минимум, был бы политический скандал и потеря лица и авторитета либерально-олигархической «Единой Россией» и постсоветской государственностью в целом, а как максимум — была бы отмена по суду итогов парламентских выборов 2016 г., повторные выборы и другой состав Думы, в которой «Единая Россия» занимала бы куда более слабые позиции, нежели она занимает по итогам выборов 2016 г.
ПВО-шники этого не сделали: то ли потому, что не догадались, то ли потому, что кураторы партии как политического проекта не пошли на такой открытый конфликт с масонством, контролирующим в России всю либеральную общественность и общественно-политические структуры, которым подчинены все ветви государственной власти в России и через которые проводится политика в духе либерализма (т.е. политика колонизации и уничтожения России как цивилизации и как государства).
Возможно, что по этой же причине ПВО приняло решение о том, что её кандидат не будет участвовать в выборах главы государства в 2018 г., хотя возможно и другое: руководство ПВО проявило лояльность по отношению к В.В. Путину, поскольку изначально ПВО подавала себя как партию, поддерживающую патриотическую деятельность В.В. Путина и претендующую на проведение соответствующей политики в Думе.
Теперь можно перейти к анализу того, что стоит за теми 32,46 % от общего количества избирателей, которые не пришли на выборы. Эта группа населения не однородна и включает в себя, не считая разного рода статистически маловесомых меньшинств (типа «национал-большевиков», открытых ЛГБТ-протестантов и т.п.) четыре социальные группы граждан, не реализовавших своё избирательное право:
Аполитичные в принципе индивиды: их политика не интересует вообще, ходить на выборы или иным образом участвовать в политической жизни страны для них — пустая трата времени и сил.
Те, кто пребывает во мнении, что если они не примут участия в выборах, то те, кто примет в них участие, — всё равно обеспечат победу желаемого для них кандидата: в данном случае это некоторая часть сторонников В.В. Путина.
Те, кто пребывает во мнении, что сторонников их кандидата в обществе относительно мало, вследствие чего его победа невозможна даже при 100-процентной явке на выборы его сторонников, поэтому нет смысла тратить своё время и силы на поход на избирательный участок: в данном случае это некоторая доля приверженцев каждого из кандидатов, которые не смогли победить В.В. Путина.
Те, кто пребывает во мнении, что если бы в выборных процедурах действительно выражалась политическая воля и стратегические интересы граждан, то граждан на выборы просто не пускали29. То есть это те, для кого постсоветская политико-экономическая система России неприемлема в принципе вне зависимости от того, кто персонально возглавляет государство и правительство, какой партийный и персональный состав Думы и региональных парламентов. Однако эта группа тоже не однородна — в ней есть несколько составляющих:
1) те, кто не видит никаких альтернатив исторически сложившемуся политико-экономическому строю в России и просто терпит жизнь такой, какой она складывается, либо наслаждаются ею в силу достигнутого ими социального статуса и имеющихся доходов и накоплений;
2) те, кто видит альтернативу, а возможно — видит пути и средства её реализации. В этой группе есть те, кто доверяет В.В. Путину, но не доверяет системе, и те, кто ему не просто не доверяет, но и ненавидит потому, что считают В.В. Путина пособником либерально-ростовщической тирании, полностью лояльным системе;
3) нигилисты — те, кто никому не верит и постоянно недоволен всем.
Поэтому всё изложенное выше даёт основания утверждать, что интерпретация итогов голосования за В.В.Путина может быть двойственной:
1) итоги выборов показали неоспоримо высокое доверие В.В. Путину как личности, политическому и государственному деятелю — это достоверная интерпретация.
2) итоги выборов показали неоспоримо высокое доверие граждан постсоветской государственности и высокий уровень одобрения в обществе действующей конституции, проводимой постсоветской государственностью политики — это недостоверная оценка.
Однако вторая оценка, сопутствуя первой — истинной, может быть для многих депутатов, госслужащих разных рангов, политических аналитиков (как отечественных, так и зарубежных) тоже представляться в качестве истинной. Но это будет самообольщением: читайте А.С. Пушкина, «Борис Годунов», завершающая сцена:
«Мосальский30 является на крыльце.
Мосальский
Народ! Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы31.
Народ в ужасе молчит.
Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!
Народ безмолвствует.
Конец».
Фразу «Народ безмолвствует» толкователи предлагают понимать иносказательно в двух смыслах:
в смысле безропотной покорности народа власти, какой бы власть ни была, а также — в смысле отсутствия желания, воли, смелости выражать и защищать свои интересы;
в смысле молчания присутствующих при обсуждении важных вопросов по тем же причинам.
В первом значении её употребляют, выражая презрение к безмолвствующим, во втором — иронично, хотя за иронией также может скрываться презрение.
Но А.С. Пушкин сам выделил слово «безмолвствует» курсивом, что обозначает иной смысл: отрицание безмолвия как следствия бездумья и холопской покорности. За этим «безмолвствует» стоит осмысленность, не подлежащая оглашению перед теми, кто домогается словесного выражения одобрения своих действий.
И если из состава 32,46 %, не принявших участия в выборах главы государства 18 марта 2018 г. исключить люмпен, аполитичных, то останется порядка 25 — 30 %32 безмолвствующих в режиме готовности поддержать политику, направленную на ликвидацию в России режима либерально-ростовщической транснациональной тирании и восстановление полноты суверенитета народа и государственности. И с ожиданиями именно такой политики связано и доверие В.В. Путину как личности, как политическому и государственному деятелю, выраженное в голосах, отданных за его кандидатуру 51,796 % (от общего числа избирателей) .
И эти 25 — 30 % безмолствовавших — дополнительный потенциал по отношению к тем 51,796 % проголосовавшим за В.В.Путина как за личность, как за политического и государственного деятеля, которому они доверили будущее страны. Т.е. поддержка в народе В.В. Путина — при определённой дальнейшей политике, проводимой под его руководством, — может достигать 80 % и более.
Вопрос только в том, как этот потенциал явно выраженного доверия и потенциал безмолвствования тех, кто своим неучастием в выборах выразил неприятие постсоветской политико-экономической системы, будет реализован в будущем в реальной политической жизни страны. Но если политика будет такой, что её результаты вызовут недовольство широких слоёв общества, то от 51,796 % проголосовавших за В.В. Путина мало чего останется.
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20 Кроме того, участие в выборах П.Н. Грудинина следует рассматривать и как обкатку на практике политтехнологии передачи власти преемнику действующего главы государства в будущем.
Дело в том, что чтобы всё было юридически легитимно, преемник должен быть избран, т.е. он должен победить на выборах, как минимум во втором туре, если не в первом.
Для этого он должен быть «харизматичен» в восприятии как можно более широкой доле «электората», а чтобы он был привлекателен для ещё более широкой доли «электората» именно как политический деятель, он должен говорить ту правду, от оглашения которой действующие политики, включая действующего главу государства, в силу разных причин воздерживаются (в том числе и потому, что сценарием передачи власти это запрещено, поскольку это миссия — преемника).
А с учётом реалий глобализации как процесса реализации библейского проекта порабощения человечества от имени Бога, преемник ещё должен быть хотя бы «немножечко евреем» или его дети и внуки должны быть «немножечко евреями».
На президентских выборах 2018 г. этот сценарий был опробован в действии на П.Н. Грудинине, хотя сам П.Н. Грудинин, а также и работники «кремлёвской администрации» могут этого не осознавать: это не их уровень компетенции.
Сказанное не означает, что П.Н. Грудинин — «наш президент» по результатам следующих президентских выборов. Но то, что политтехнология передачи власти от действующего главы государства преемнику была опробована на практике именно на нём в избирательной кампании 2018 г., это теперь — исторический факт, который необходимо понимать для того, чтобы учитывать в будущем.
21 Официальное самоназвание — Коммунистическая партия «Коммунисты России» (аббревиатура — КПКР). Как сообщает Википедия, «Организация создана как альтернатива КПРФ. «Коммунисты России» выступают с критикой Геннадия Зюганова и считают, что коммунистическая партия во главе с ним не сможет вернуть себе утраченную власть. Часть членов политбюро ранее состояла в КПРФ, однако покинула её в результате противоречий с руководством.
В июне 2015 года КПРФ подала иск в Московский арбитражный суд против партии «Коммунисты России» о прекращении использования наименования и партийной символики, ссылаясь на их чрезмерную схожесть. По существу рассмотрение вопроса о названии «Коммунистов России» с участием в качестве третьего лица Минюста РФ имело место 11 июля 2016 г. Суд отклонил иск КПРФ.
КПРФ обвиняет партию в воровстве идей и спойлерстве в пользу действующей власти. (Спойлер — кандидат или партия на выборах, который не имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов за другого кандидата со сходной символикой или программой, повышая тем самым шансы на победу кандидата или партии с противоположной позицией: Википедия. Соответственно этому определению термина «спойлерство» из Википедии, КПРФ отстаивает своё «священное право» на монопольную эксплуатацию идеалов коммунизма, на что не претендовали ни Карл Маркс, ни Фридрих Энгельс).
Партия РОТ ФРОНТ считает «Коммунистов России» технологическим проектом Кремля, делающим акцент на левый популизм».
О теоретической платформе «Коммунистов России» Википедия ничего не сообщает, хотя это — один из первых по значимости вопросов при характеристике любой политической партии. Программа партии представлена на её официальном сайте: http://komros.info/about/programma/. В ней сообщается:
«Партия ведет свою идейную родословную от «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», РСДРП (б), РКП (б), ВКП (б) и КПСС.
Своим идейно-теоретическим базисом Партия считает труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина и видит одной из главных своих задач пропаганду и дальнейшее развитие их теоретического наследия.
Партия имеет своими стратегическими целями возврат России на путь социалистического развития, воссоздание общества, где не будет эксплуатации человека человеком, где будет главенствовать принцип: «От каждого — по способностям, каждому — по труду», а также построение коммунизма как будущего всего человечества.
Партия, являясь составной частью международного коммунистического и рабочего движения, стоит на принципах пролетарского интернационализма, активно содействует укреплению единства международного коммунистического, социалистического, народно-демократического, рабочего и левого движения, расширению братских связей с коммунистами всех стран, прогрессивными организациями и движениями».
22 В условиях российского постсоветского капитализма быть депутатом Госдумы от КПРФ это означает:
получать полумиллионную зарплату и выше;
иметь в перспективе пенсию в объёме в несколько раз бо́льшую, чем среднестатистическая зарплата в стране;
не отвечать за провалы прокапиталистической политики государства под предлогом «мы — коммунисты, противники капитализма и т.п.»;
не отвечать за провалы политики возвращения страны на путь коммунистического развития под предлогом «наша фракция не обладает необходимой численностью для того, чтобы проводить в Думе правильную политику»;
не делать ничего для того, чтобы электоральная поддержка партии год от года росла и прежде всего за счёт молодёжи и, в особенности, — студенческой молодёжи, поскольку работа на властных должностях в государственной власти и в экономике в наши дни и в будущем будет требовать, прежде всего, наличия диплома о высшем образовании.
По этим причинам назвать руководство КПРФ и её депутатов всех уровней иначе как паразитами на идеалах коммунизма — не представляется возможным. Что касается рядовых членов КПРФ, то их характеристические качества — наивная доверчивость Г.А. Зюганову, невежество и бездумье, не позволяющее преодолеть невежество и освободиться от необоснованной доверчивости руководству партии.
23 «Разница между «Коммунистами России» и КПРФ» по мнению КПРК: http://komros.info/raznitsa-mezhdu-kommunistami-rossii-i-kprf/.
24 Его избрание — итог внутренних партаппаратных интриг, в результате которых одни возможные кандидаты на пост генсека заблаговременно трагически погибли (П.М. Машеров) или заблаговременно умерли официально естественной смертью (А.А. Гречко, Ф.Д. Кулаков), а другие были дискредитированы сплетнями, пущенными в оборот, которые им не позволили официально опровергнуть (Г.В. Романов, В.В. Гришин).
25 Хотя КНР публично официально не оглашает эту проблему и не обсуждает путей и средств её разрешения, но в руководстве КПК и КНР знают о том, что она существует, а её разрешение необходимо для дальнейшего развития как Китая, так и человечества.
26 В 2009 г. партия была в юридическом статусе некоммерческой общественной организации, а юридический статус политической партии получила только в 2012 г.
27 Фраза из работы В.И. Ленина «Три источника и три составные части марксизма», 1913 г.
28 По факту И.В.Сталин не был марксистом, но был большевиком, который пользовался марксизмом как политическим языком, доминировавшим в коммунистическом движении в его эпоху. Обоснование этого утверждения см. в материалах Концепции общественной безопасности в работах: «Краткий курс…», «Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески», «Время: начинаю про Сталина рассказ…».
29 В упрощённой и не вполне точной формулировке Марка Твена: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…».
30 Мосальский перед этим соучаствовал в убийстве вдовы Бориса Годунова — Марии (законной царицы на тот момент) и их сына — Фёдора (законного наследника престола).
31 Вообще странное и загадочное словосочетание в этом контексте — «мёртвые трупы»: трупы не бывают живыми, слово «мёртвые», будучи грамматически именем прилагательным, в соответствии с нормами русского языка может выступать в значении имени существительного. Ещё одна загадка, оставленная А.С. Пушкиным…
32 От общей численности избирателей.
ВП СССР
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Источник: ss69100.livejournal.com