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Валентин Катасонов. Медведев, Кудрин и Греф создают над правительственный орган власти

16:43. 28 апреля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

23 апреля на закрытом от прессы совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с бывшим министром финансов, а ныне руководителем Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным и президентом Сбербанка Германом Грефом. Главной темой была грядущая реформа государственного управления в России, о первых шагах которой, как ожидается, объявит после президентской инаугурации 7 мая Владимир Путин. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Источник: www.youtube.com

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