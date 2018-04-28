Валентин Катасонов. Медведев, Кудрин и Греф создают над правительственный орган власти

23 апреля на закрытом от прессы совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с бывшим министром финансов, а ныне руководителем Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным и президентом Сбербанка Германом Грефом. Главной темой была грядущая реформа государственного управления в России, о первых шагах которой, как ожидается, объявит после президентской инаугурации 7 мая Владимир Путин. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Источник: www.youtube.com