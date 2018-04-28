Семейный демократический подряд

Ну после 4-го срока Меркель подряд, эта тема фактически закрыта, хотя да, семейственность процветает по полной. Тот же Джеб Буш тоже мог бы быть президентом, если бы не оказался совсем бестолковым ("Да он просто тупой" (с) Трамп), ну а про Клинтон и вовсе говоритьь не приходится.Германия в этом отношении идеальный пример, когда видишь, как очередной альтернативно-одаренный либерал начинает заводить рулады про то, что сидение больше двух сроков для политика, это признак отсутствия демократии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com