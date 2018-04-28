Путин поручил создать правильный атлас мира без искажений

Президент Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу создать новый географический атлас мира под контролем Министерства обороны.

Он отметил, что Минобороны должно обеспечить доступ к своим картографическим материалам как для составителей атласа, так и для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе «в формате современных компьютерных технологий», в режиме онлайн.

По словам Путина, Россия не собирается никому ничего навязывать, но и не готова попустительствовать в искажении исторических географических данных, что, по его мнению, во многом обусловлено как раз отсутствием современных российских карт в открытом доступе. Глава государства обратил особое внимание на то, что гриф секретности на многих картах сегодня устарел и выглядит архаично.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира. Подчеркну — тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки», — сказал президент.

По его словам, особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, почти вышли из оборота.

«Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск, и так далее, и тому подобное», — привел примеры Путин.

Он добавил, что подобное замещение названий есть «здесь вот поближе», и подчеркнул, что сфера топонимики нуждается в особом внимании.