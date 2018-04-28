Книга ЧУДЕС 16 века!
20:02. 28 апреля 2018 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Цель создания этой видео-статьи, познакомить широкий круг зрителей с уникальной КНИГОЙ ЧУДЕС, созданной в 16 в Германии, и до недавнего времени хранившейся в частной коллекции.
В книге присутствуют уникальные описания событий которые происходили в небесах, на земле и в море Европы, в течении примерно 1000 лет. Плюс описаны многочисленные генетически измененные живые существа, и необычные животные которые отсутствуют в сегодняшнем мире.
Все остальные подробности в видео:
Больше информации в ссылках под видео.
Источник: www.kramola.info