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Книга ЧУДЕС 16 века!

20:02. 28 апреля 2018 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:

Цель создания этой видео-статьи, познакомить широкий круг зрителей с уникальной КНИГОЙ ЧУДЕС, созданной в 16 в Германии, и до недавнего времени хранившейся в частной коллекции.

В книге присутствуют уникальные описания событий которые происходили в небесах, на земле и в море Европы, в течении примерно 1000 лет. Плюс описаны многочисленные генетически измененные живые существа, и необычные животные которые отсутствуют в сегодняшнем мире.

Все остальные подробности в видео: 

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

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