И снова о Романе Юшкове. В тюрьму за отрицание Холокоста 6 миллионов евреев?!

Я, Антон Благин, 1960 года рождения, гражданин России, как всякий разумный человек различаю, что нынешняя власть в России — это как три известных персонажа в басне Крылова — лебедь, рак и щука. В нашем случае эти три персонажа — законодательная, судебная и исполнительная системы власти, причём каждая действует по принципу "сама себе на уме", потому что в России в 1993 году была утверждена такая Конституция. А ещё я различаю, что в России есть власть Президента, который помимо того, что является верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами России, также является гарантом Конституции России. При этом, по Конституции РФ он лишён права вмешиваться в работу законодательной, судебной и исполнительной системы российской власти. Вот такая, извините, у нас правовая хрень получается вместо государственного суверенитета!

Я также различаю, что есть евреи как генотип или национальность, с ярко выраженными или менее ярко выраженными национальными особенностями, и вместе с тем есть иудеи как "библейский народ" — те же евреи, только заявляющие о своей "богоизбранности" и исключительности, имеющие уникальную религию и уникальную практику межнационального поведения, которую в своё время критиковали все библейские пророки, включая Иисуса Христа, а также её критиковал мусульманский пророк Мухаммед, о чём прямо говорится в "Коране".

В конце 19 века внутри международной еврейской общины численностью около 12 миллионов еврейских душ, не имевшей на тот момент ни своей земли (территории), ни своего государства, возникло ещё одно религиозно-политическое формирование, которое было названо СИОНИЗМОМ.

Сионизм возник в Швейцарии и в короткое время он охватил своими идеями несколько миллионов евреев, проживавших в разных странах. Сионизм стал использовать многие догмы иудаизма, к которым была добавлена теория еврейского национализма с явными признаками расизма а также шовинизма. Согласно концепции СИОНИЗМА евреи различных стран мира представляют собой экстерриториальную «единую всемирную еврейскую нацию». Евреи — это «особый», «исключительный», «избранный богом» народ, а все народы, среди которых живут евреи, — это «гои», которых Б-г создал, чтобы они приносили пользу евреям.

В этих моментах своей концепции СИОНИЗМ оказался "побратимом" гитлеровского НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА. Они и сошлись вместе на этом единстве взглядов в 1933 году.

Официальные историки, стоящие на государственной службе, а также прокуроры и эксперты по экстремизму вспоминать такое, разумеется, не хотят, однако я вынужден об этом напомнить в рамках судебного дела, возбужденного в отношении Романа Юшкова из Перми, которого российская власть хочет осудить за высказывания, связанные с "отрицанием Холокоста 6 миллионов евреев".

Есть такая интересная книга, изданная в Нью-Йорке в 1977 году, название которой говорит само за себя: «Жертвы Холокоста обвиняют. Документы и свидетельства о еврейских военных преступниках». Написал эту книгу американский раввин Моше Шонфельд (Moshe Shonfeld). В этой книге раввин Шонфельд доказывает, что не кто иной, как швейцарские сионисты привели к власти над немецким народом еврея Адольфа Гитлера (Шикльгрубера) , а потом ещё дали ему необходимые для милитаризации Германии деньги.

О том, что штурмовики Гитлера получали зарплату в швейцарских франках, и о том, как Гитлер ездил на родину сионизма — в Швейцарию — просить финансовой помощи у тамошних финансисов, сегодня свидетельствует публикация "Миссия Гитлера в Швейцарии в августе 1923 года", размещённая на швейцарском мультиязычном сайте. А в ней приводится масса фактов и свидетельств этому.

Так что, это был их, сионистов, проект, который в числе прочего преследовал цель – создание на территории Палестины еврейского государства. Эту задачу вместе с Гитлером решал проживавший в Швейцарии лидер сионистского движения Хаим Вейцман.

Раввин Моше Шонфельд называет в своей книге Хаима Вейцмана одним из главных военных преступников.

В 1937 году, когда ещё никакого Израиля не было, этот Хаим Вейцман, будучи президентом ВСО — Всемирной Сионистской Организации (в 1921—1931 и в 1935—1946 годах), писал:

«Я задаю вопрос: Способны ли вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину? Я отвечаю: нет! Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть... Они — пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить». (Shonfeld М. The Holocaust Victims Accuse. Documents and Testimony on Jewish War Criminals. N.-Y., 1977. P. 25).

Таким образом, ещё задолго до начала Второй мировой войны главный сионист Хаим Вейцман был уверен, что четыре (!) из шести миллионов европейских евреев должны погибнуть. Мол, судьба у них такая!

"Это «пророчество» Вейцмана, в общем-то, довольно широко известно, но далеко ещё не осмыслено во всём его поистине поразительном значении", – написал в своей книге «Германский фюрер и «царь иудейский» российский писатель Вадим Кожинов. Поразительна уже сама уверенность прогноза: ведь к 1937 году ещё ни один еврей не погиб от рук нацистов по «обвинению» в том, что он еврей (хотя, конечно, евреи, как и люди других национальностей, с 1933 года подвергались нацистским репрессиям по политическим обвинениям). Первые нацистские убийства евреев по «расовому признаку» произошли в так называемую «ночь битого стекла» — то есть, в конце 1938 года (тогда погиб 91 человек).

Тем не менее, Вейцман уверенно предсказывает в 1937 году глобальное уничтожение евреев, которое действительно началось лишь через пять лет. (Источник: http://kozhinov.voskres.ru/articles/furer.htm).

Я могу предположить, что на момент начала и окончания работы международного трибунала — судебного процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии, который проходил с 10 часов утра 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в «Зале 600» нюрнбергского Дворца юстиции, эта информация о сотрудничестве сионистов с нацистами не была известна. Но сегодня, когда идёт подготовка к первому в России судебному процессу над гражданином России Романом Юшковым "по факту отрицания Холокоста 6 миллионов евреев", МЫ УЖЕ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ СИОНИСТОВ С НАЦИСТАМИ! Это должно быть обязательно отражено в судебном протоколе по делу Романа Юшкова как известный исторический факт! А в последующем, я уверен, должен состояться международный трибунал уже над сионистами, которые, как минимум, должны разделить с немцами тяжесть вины и ответственность за геноцид евреев в годы Второй мировой войны!

После образования по решению ООН в 1948 году государства Израиль (на части территории Палестины) СИОНИЗМ стал официальной государственной идеологией Израиля. Главными целями СИОНИЗМА были провозглашены безусловная поддержка этого государства евреями всего мира, собирание в Израиле евреев со всего мира, обработка в сионистском духе еврейского населения различных стран.

Сионисты объявили государство Израиль "родиной всех евреев, где бы они ни жили и как бы ни относились к сионизму". На 28-м конгрессе ВСО, который состоялся в 1972 году в Иерусалиме, в нарушение норм международного права было принято «коллективное обязательство всех национальных (сионистских и просионистских) организаций помогать еврейскому государству при любых обстоятельствах и условиях, даже если это будет наталкиваться на противодействие соответствующих властей» стран, где имеется еврейское население.

На протяжении всего 20 века главной линией СИОНИЗМА была открытая и тайная борьба против Советского Союза, против других социалистических стран, а также против любых национально-освободительных движений в арабских странах, стремящихся совершить переход от капитализма к социализму. Международный СИОНИЗМ действовал в направлении подрыва морально-политического единства народов социалистических стран, стремился оторвать граждан еврейской национальности от участия в строительстве социализма и коммунизма. И сегодня можно с уверенностью сказать, что СССР распался не сам по себе, а его развалили евреи-сионисты, которые долгое время маскировались под коммунистов и занимали высокие государственные посты.

В настоящее время всё внимание мировой общественности приковано к событиям в Сирии, на территории которой идёт война.

Россия участвует в этой войне по просьбе легитимного правительства Сирии, лично президента Сирии Башара Асада, который обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать ему помощь в борьбе с многочисленными бандами террористов, активно поддерживаемых лидерами ряда стран.

Фотофакт: это одно из многочисленных преступлений ИГИЛ на территории СИРИИ.

Союзу России и Сирии в этой войне с международным терроризмом противостоят сионисты, которые руководят США, Великобританией и рядом стран Евросоюза. Сионисты оказывают как информационную, так и военную помощь бандам террористов, которые действуют на территории Сирии, прикрываясь исламской символикой.

Информационная помощь, оказываемая сионистами бандам террористов заключается в распространении дезинформации через СМИ в отношении действий России и действий правительственных сил Сирии.

Средства массовой информации США, Великобритании и ряда стран Евросоюза регулярно обманывают мировое сообщество рассказами о злодеяниях, совершённых вооружёнными силами России и правительственными силами Сирии в отношении гражданского населения Сирии. Однако в реальности этих злодеяних не было. Особенно западные политики-сионисты и подконтрольные им западные СМИ поднаторели в создании новостных фальшивок, где рассказывается, как от действий Москвы или войск Башара Асада гибнут сирийские дети!

Распространяя такие душещипательные фальшивки, коалиция сионистов, с одной стороны, выводит из под внимания мировой общественности преступные действия банд террористов, орудующих в Сирии, с другой стороны, приковывает внимание людей всего мира к вымышленным фактам!

Вот цель и задача этих фальшивок!

Ниже наглядный пример двухлетней давности, и обсуждение западных новостных фальшивок в российской телевизионной программе:

"Мы располагаем уникальным документом, который сегодня был опубликован, — говорит телеведущий. Институт востоковедения Российской Академии Наук выпустил очень трагичный труд о преступлениях в Сирии. Здесь запечатлены страшные вещи, на которые международное сообщество практически не обращает никакого внимания!"

Вот суть проблемы, которая волновала россиян и российских политиков ещё два года назад — западные политики и западные СМИ создают фальшивые новости о войне в СИРИИ и в то же время не обращают никакого внимания на реальные ужасы и преступления, которые там имеют место.

С тех пор прошло два года.

Ситуация не только не изменилась в лучшую сторону в плане международных отношений по Сирии, но ещё больше обострилась!

Сионистские лидеры США, Великобритании и ряд стран Евросоюза вновь спекулируют на смерти детей в Сирии и создают новостные фальшивки, которые они теперь используют как повод для нанесения ракетных ударов по правительственным войскам Сирии, оказывая тем самым открытую военную поддержку действующим в Сирии террористам!

Так, 14 апреля 2018 года коалиционные силы трёх стран: США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар 105-ю крылатыми ракетами по территории Сирии, предварительно дезинформировав (!) весь мир сфабрикованной видеозаписью, которая якобы свидетельствовала, что правительство Сирии совершило против своего же гражданского населения страшное преступление — применило запрещённое химическое оружие, от действий которого пострадали сирийские дети!

В настоящее время уже неопровержимо доказано, что это не сирийское руководство, а сионистское руководство США, Великобритании и Франции сообща, находясь в сговоре, совершили вопиющее военное преступление — использовав лжесвидетельство, нанесли ракетный удар по территории Сирии силами западной коалиции, в результате чего в Сирии погибли гражданские люди!

За сутки до этого ракетного удара по Сирии коалиционными военными силами трёх стран США, Великобритании и Франции, наше Министерство обороны опубликовало свидетельства, показывающие и доказывающие, что Запад намерен использовать для ракетного удара по Сирии фальшивый повод!!!

Вот это российская новость за 13 апреля 2018 года. Диктор телеканала "РОССИЯ-1": "Разоблачение инсценировки должно лишить аргументов тех, кто стремится развязать крупномасштабную войну..."

Однако, сионисты просто начхали на это разоблачение российских военных!

Они пошли таки на совершение военного преступления, используя в наглую лжесвидетельство!

Вот что такое СИОНИЗМ на практике! А вот из-за чего идёт уже несколько лет война в Сирии:

В 2012 году в Сирии была принята новая Конституция, в преамбуле которой написано: "Сирия заняла важную политическую позицию, так как она является бьющимся сердцем арабизма, передовой конфронтации с СИОНИСТСКИМ ВРАГОМ и колыбелью сопротивления против колониальной гегемонии в арабском мире".

Действуя подло, коварно, нагло, с чудовищным цинизмом, сионисты доказывают нам сегодня своими военными преступлениями, что еврей Йозеф Геббельс, главный идеолог нацисткой Германии, прозванный историками "асом дезинформации", то есть, великим лжецом, а также руководитель нацистской Германии еврей Адольф Гитлер (Шикльгрубер) были не только их братьями по крови, но и братьями по духу!

Что касается геноцида евреев в годы Второй мировой войны, я напомню ещё раз слова главного сиониста того времени Хаима Вейцмана: "Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть... Они — пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить..."

Теперь я хочу напомнить, в чём обвиняется россиянин Роман Юшков из Перми. Привожу целиком заметку, опубликованную информационным агентством "Перископ":

Федеральные эксперты подтвердили факт преступных сомнений Романа Юшкова в цифре «6 миллионов евреев»

24.04.2018

Средневолжский региональный центр судебной экспертизы Минюста России представил следствию психолого-лингвистическую экспертизу по уголовному делу пермского публициста и общественного деятеля Романа Юшкова, который публично усомнился в шести миллионах жертв еврейского холокоста в годы Второй Мировой войны . Напомним, в связи с этим в августе прошлого года Следственный Комитет РФ возбудил в отношении Юшкова уголовные дела по статьям УК «Реабилитация нацизма», выразившаяся в «отрицании фактов, установленных приговором Международного нюрнбергского трибунала» (ст. 354.1 ч. 1), и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 ч. 1 УК РФ).

Основанием для возбуждения дел стало то, что Юшков переопубликовал в социальных сетях статью мурманского писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с “Holocaust six millions jews”!», размещённую на сайте «Русский мир», а также в своих комментариях выразил одобрение содержанию статьи.

К исследованию высказываний Юшкова были привлечены эксперты Ханзафарова Диля Линаровна и Абитов Ильдар Равильевич. В своём заключении они зафиксировали утверждения Юшкова о том, что количество евреев, погибших во Вторую мировую войну, в частности, в концентрационном лагере Освенцим, сильно преувеличено, а также его сомнения в общепринятой точке зрения на Холокост, поскольку Юшков считает её искусственно сформированной для получения евреями незаконных компенсаций от властей Германии и незаконного статуса жертв в глазах мирового сообщества.

В результате эксперты установили, что в публикации содержатся психологические и лингвистические признаки отрицания Юшковым факта уничтожения шести миллионов евреев нацистским правительством, - согласно недавним изменениям в УК РФ это является квалифицирующим признаком для статьи УК «Реабилитация нацизма» .

Анализируя записи Романа Юшкова применительно к статье «Возбуждение ненависти либо вражды», эксперты Ханзафарова и Абитов вынуждены были установить, что в высказываниях Юшкова не содержатся пропаганда исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку расы, национальности, происхождения, религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. Аналогичным образом отсутствуют побуждения и призывы к совершению каких-либо действий. Однако, эксперты Минюста поймали Юшкова на том, что он «выделяет «свою» (русские) и «чужую» (евреи) группы». Отмечено, что в ходе возникшей под публикацией дискуссии с посетившими его страницу евреями Юшков констатирует у представителей этой группы низкопробный юмор, пошлость, низкий уровень культуры, необразованность, а также выражает негативное отношение к оппонентам.

При этом эксперты вынуждены были признать, что евреи-оппоненты ведут себя в ходе этой интернет-дискуссии крайне агрессивно и не скупятся на оскорбления. Однако, так или иначе было отмечено, что пермский публицист «демонстрирует негативное отношение к представителям чужой группы» и «стремится ухудшить эмоциональное состояние оппонентов».

На этом основании эксперты делают вывод, что в высказываниях Юшкова присутствует унижение человеческого достоинства и возбуждение вражды и ненависти в отношении группы «евреи», то есть признаки преступления по 282-й статье УК .

Помимо публикации Юшкова следствие представило экспертам запрошенный из архива текст приговора Нюрнбергского трибунала.

"По мнению защиты выводы экспертов являются крайне противоречивыми и необоснованными, - заявил защитник Юшкова, адвокат бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнёры» Иван Хозяйкин. - Удивляет, что анализ 350 страничного текста приговора Международного военного трибунала уместился на 16 листах экспертного заключения. Данный приговор, во-первых, фактически носит правовой характер, а, во-вторых, представляет собой исторический документ, и в этой связи вызывает недоумение отсутствие юридического и исторического исследования в контексте поставленных следствием перед экспертами вопросов".

В ближайшее время по итогам данной экспертизы журналисту и университетскому преподавателю Роману Юшкову будет предъявлено обвинение.

Агентство «Перископ». Источник.

Итак, после того, как мы прочли выше текст сообщения по делу Романа Юшкова, я хочу привлечь внимание читателей вот этому фрагменту:

"...Эксперты установили, что в публикации содержатся психологические и лингвистические признаки ОТРИЦАНИЯ Юшковым факта уничтожения шести миллионов евреев нацистским правительством, — согласно недавним изменениям в УК РФ это является квалифицирующим признаком для статьи УК «Реабилитация нацизма».

Ну что сказать, здорово же наши российские сионисты подсуетились, хорошие изменения в Уголовный Кодекс РФ они протащили! Только, если Роман Юшков сомневается, что нацисты, действуя заодно с сионистами, уничтожили в годы Второй мировой войны аж шесть миллионов евреев, то он имеет на это право человека и гражданина! А вот где у наших экспертов доказательства того, что 6.000.000 евреев были действительно уничтожены нацистским правительством?!

Ах, во время Нюрнбергского трибунала один из арестованных нацистов такое сказал?

Так это всего лишь слова, а не доказательства!!! Возможно, (и это скорее всего), что этого единственного свидетеля, сказавшего в Нюрнберге про убийство нацистами 6 миллионов евреев, научили (угрозами или обещаниями о снисхождении) сказать такую фразу, очень выгодную сионистам!

Если бы этот "свидетель" сам убивал евреев конвейерным способом, и самолично убил бы таким образом все 6 миллионов евреев, и потом на международном суде сознался в содеянном, мол, "это я убил их всех!", то и тогда судьи должны были собрать доказательства в подтверждение факта убийства 6 миллионов евреев! И когда один из арестованных нацистов вдруг заявил про уничтожением гитлеровцами 6 миллионов евреев, следователи международного трибунала должны были собрать доказательства этого факта! Однако, это не было сделано! И не сделано до сих пор!

Кто их считал, евреев? Нацисты? Где эти списки, если нацисты считали тех, кого они убивали?! Их нет, этих подсчётов!

Да, нацисты убивали евреев! Это неоспоримый факт. Точно так же нацисты убивали и людей других национальностей! Причём больше всего нацисты убили за годы Второй мировой войны советских людей. Причём мы до сих пор не знаем точной цифры погибших. Наиболее вероятная цифра потерь СССР в живой силе — более 27 миллионов человек. При этом ни кому в голову не придёт утверждать, что советских граждан тогда погибло ровно 27.000.000 человек! Вопрос остаётся открытым для исследователей, и дискуссии по этому поводу ведутся постоянно.

Запрет же изучать и обсуждать количество евреев, погибших от рук немцев, которыми руководили практически исключительно евреи же, является в юриспруденции незаконным, а с точки зрения человеческой логики — абсурдным. И, кстати, этот незаконный запрет является по факту — абсолютным доказательством пропаганды превосходства "модного народа" над всеми остальными (евреев над всеми народами Мира).

Вдумайтесь! Евреи-сионисты Гитлер и остальные руководители Германии руками немцев умертвили более 50 млн человеческих Душ сотен национальностей, и исследования мировой общественностью этого злодеяния (ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ) НИКОГДА не закончатся, т.к. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ не имеют срока давности!!! Но исследования о количестве погибших евреев запрещены!

Вопрос "почему так?" имеет простой до неприличности ответ.

Евреи — единственные в Мире выгодополучатели (бенефициары) от последствий геноцида народов во время Второй Мировой Войны. Они, евреи, до сих пор получают от немцев деньги за "мёртвые души" евреев загубленных еврейским же руководством нацистской Германии (обратите на это внимание!!!): Гитлером, Гиммлером, Геббельсом, Гейдрихом, Эйхманом и т.д., и т.д., и т.д. Это, как говорят преступники, бизнес и ничего личного!

Юшков же, один из тех, кто привлекает внимание к еврейскому мошеннеческому бизнес-проекту "МЁРТВЫЕ ДУШИ" с официальным названием "ХОЛОКОСТ", и по этой простой причине он попал под молотки.

Это просто бизнес. Ничего личного!

Так что мы имеем в случае с евреями?

Лидеры иудаизма и сионизма утверждают, что нацисты отхолокостили ровно 6.000.000 евреев! Рядом с этой сакральной цифрой с шестью нулями никогда не употребляется слово "около" или слово "более", или слова "не менее"... Нет у лидеров иудаизма и сионизма строго — шесть миллионов евреев, и точка! А это уже само по себе вызывает у любого здравомыслящего человека сомнение!

Откуда такая уверенность, что евреев было уничтожено ровно 6 млн, а не 5999999 или 6000001 евреев? Где доказательства этой цифири в 6.000.000 евреев? Это слова свидетеля, допрашиваемого на Нюрнбергском процессе? Этот свидетель стоял с калькулятором во время убийств всех евреев и считал их по головам?

Когда я слышу подобный бред религиозных фанатиков, а среди иудеев и сионистов фанатиков хватает, я невольно вспоминаю о запрещённой в России религиозной секте "Свидетелей Иеговы", которые до недавнего времени пытались свидетельствовать россиянам о еврейском Боге так, будто они видели Его своими собственными глазами!

Для человека разумного цена таким свидетелям и их свидетельствам — ломаный грош!

Внимание! Это было только одно обстоятельство, которое побуждает Романа Юшкова выражать публично сомнения в цифре «6 миллионов евреев» применительно к иудейскому религиозному термину "холокост", который означает "всесожжение жертвы" во славу Бога Иеговы.

А теперь давайте рассмотрим ещё одно веское обстоятельство, порождающее у здравомыслящих людей большие сомнения в честности тех, кто заявляет сегодня о том, что в годы войны 1939-1945 годов нацисты убили шесть миллионов евреев.

Вот полюбуйтесь, как сегодня сионисты брешут в Америке про то, что Россия и Башар Асад убивают в Сирии гражданское население, включая даже детей, точно с такой же сверхнаглостью сионисты рассказывали в 1919 году западному миру страшные сказки про ЕВРЕЙСКИЙ ХОЛОКОСТ на территории Украины! Да, да, это было опубликовано в американских СМИ в 1919 году!

Аж семь раз в статье американского сенатора Мартина Глинна использованы как штамп слова "шесть миллионов" ("six millions"). И даже употреблено один раз слово HOLOCAUST — ХОЛОКОСТ.

И это в 1919 году? Причём эта статья — достоверный исторический факт!

И после этого наглого вранья, давайте будем верить в Холокост 6 миллионов евреев в 1938-1945 годах?! Да это идиотом надо быть, чтобы верить в чудовищно наглые сионистские выкрутасы! При том, что сионисты, как мы уже знаем, были сами причастны к геноциду евреев в годы Второй мировой войны!

Я так скажу. Если суд Перми признает россиянина Романа Юшкова преступником за сомнения в цифре «6 миллионов евреев», применительно к иудейскому религиозному термину «холокост», значит судья, который вынесет такое решение — ещё больший преступник!

Приложение: "ВОТ ЗА ЧТО ВЕСЬ МИР НЕНАВИДИТ ЖИДОВ!"

28 апреля 2018 г. Мурманск. Антон Благин