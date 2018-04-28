Акция ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Друзья, с каждым весенним днем все ближе важная для нас дата – 9 мая, день победы в Великой Отечественной войне!

В честь одного из главных для нашего народа праздников « Открытый Дом » и студия «Закон Времени» запускают акцию памяти, в рамках которой предлагаем вам записывать песни, читать стихи, рисовать картины, делиться историями своей семьи и использовать другие формы для творчества, чтобы сохранить в памяти героев, подаривших нам эту победу.

Присылайте свои работы в любых форматах (видео, аудио, фото, текст) через функцию «Предложить новость» в сообществе «Открытого Дома» . Лучшие из них мы опубликуем, а также покажем 9 мая гостям омского офиса.

А чтобы вдохновиться на творчество, предлагаем вам посмотреть клип под названием «Закаты алые» в исполнении Софьи Беловой из г. Белорецк. Клип записан в видеостудии магнитогорского офиса «Открытого Дома».

Источник: zakonvremeni.ru