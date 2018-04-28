Акция ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
Друзья, с каждым весенним днем все ближе важная для нас дата – 9 мая, день победы в Великой Отечественной войне!
В честь одного из главных для нашего народа праздников «
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А чтобы вдохновиться на творчество, предлагаем вам посмотреть клип под названием «Закаты алые» в исполнении Софьи Беловой из г. Белорецк. Клип записан в видеостудии магнитогорского офиса «Открытого Дома».
Источник: zakonvremeni.ru