30 доказательств того, что природа — самый талантливый скульптор и живописец

Всегда поражалась людям, которые умеют находить прекрасное повсюду. Пока ты бежишь на работу, думая, ничего ли не забыл дома, или переживаешь о каких-то пустяках, они наслаждаются каждым моментом, замечая красоту в тех вещах, на которые ты бы ни за что не обратил внимание.

На самом деле мы постоянно находимся в окружении шедевров. Их создают не искусные художники, а сама матушка-природа. И должны признаться, у нее это получается куда лучше, чем у любого творца.

Ночной снегопад сделал забор поистине сказочным

Морозные узоры выглядят так, будто их создал крутейший художник

Рисунок на стекле раскрасил мою кошку

Можно подумать, что это рисунок. На самом деле эти апельсины просто сфотографированы сквозь стекло теплицы

Солнечный закат сквозь разбитое стекло

Пролитая вода превратилась в город

Остаток краски напоминает извергающийся вулкан

Снег заполнил швы между кирпичами

Новогодняя гирлянда под слоем снега

Кажется, природа намекает, что нам пора остановить вырубку

Роскошный сад с высоты птичьего полета

Краска, которая превратилась в космос

Коллега пролил вино, а я превратил пятно в котенка

Мне кажется или на бампере действительно лицо человека?

Пальцы мужчины, уснувшего в ванне

Потрясающее отражение гобелена в моем утреннем кофе

Взглянул на тень от грязи на стекле и мысленно отправился в горы

Фото моего пса смахивает на картину Ван Гога

Камера чудным образом сфокусировалась на отражении деревьев вместо часов

Ты тоже видишь здесь Нью-Йорк?

Мох в седле велосипеда превратился в причудливый пейзаж

Обратная сторона фольги от йогурта напомнила мне кладбище

Кофе с намеком

Мое окно выглядит так, будто это картина

Фантастический рисунок на колесе моей машины

Капля краски стала яблоком

Разбитое стекло сотворило какую-то фантастику

Я решил приукрасить ржавчину на моей машине. Теперь любуюсь…

Эта капля выглядит весьма пугающе

Вид из моего окна похож на старинную картину

Эти снимки доказывают, что вокруг нас много чудес. Стоит только остановиться и оглянуться.

А уж природа — настоящий фантазер. Иначе как объяснить все эти фото?

АВТОР СТАТЬИ

Екатерина Волчастая Екатерина Волчастая — очень глубокий и непосредственный человек, черпает вдохновение в книгах, путешествиях и людях. Интересы у нее самые разнообразные: от посещения концертов до просмотра спортивных соревнований. У Екатерины техническое образование, поэтому она не любит лить воду, ее тексты лаконичнее чеховских. Катя с удовольствием следит за самыми офигенными событиями в жизни популярных личностей, а особенно британской королевской семьи. Девушка охотно поделится самым интересным с тобой!

Источник: nashaplaneta.su