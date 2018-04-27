Всё, что идёт с Запада в Россию – зло. Абсолютно всё
19:58. 27 апреля 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Утверждение заголовка, на первый взгляд, звучит довольно категорично. И всё же, давайте попробуем именно с этой позиции окинуть взором нашу послеперестроечную действительность.
Причём ограничимся рассмотрением всего лишь одного фактора огромной важности: здоровья. Здоровья человека.
Хотелось бы также рассмотреть влияния Запада на здоровье семьи и общества, но об этом – в будущих публикациях.
Итак, начнём со здоровья людей.
Сначала – концептуально. Как развивается медицина на Западе? Какой концепции развития следует тамошняя медицина? Разбирать человека на мельчайшие кирпичики и пытаться устранять дефекты последних. Отсюда – пристальное внимание генетике, устранение симптомов заболеваний вместо причин, разнообразнейшие медикаменты, осуществляющие точечное воздействие на тот или иной орган.
А что в результате такого подхода имеем в ответ?
В генах обнаруживают 90% „мусора”. Тем самым учёные заявляют, что Создатель – идиот, не понимающий, что Он создал. Хотя в природе, пока туда не вмешивается человек, всё достаточно гармонично, продуманно и целесообразно.
Причём ограничимся рассмотрением всего лишь одного фактора огромной важности: здоровья. Здоровья человека.
Хотелось бы также рассмотреть влияния Запада на здоровье семьи и общества, но об этом – в будущих публикациях.
Итак, начнём со здоровья людей.
Сначала – концептуально. Как развивается медицина на Западе? Какой концепции развития следует тамошняя медицина? Разбирать человека на мельчайшие кирпичики и пытаться устранять дефекты последних. Отсюда – пристальное внимание генетике, устранение симптомов заболеваний вместо причин, разнообразнейшие медикаменты, осуществляющие точечное воздействие на тот или иной орган.
А что в результате такого подхода имеем в ответ?
В генах обнаруживают 90% „мусора”. Тем самым учёные заявляют, что Создатель – идиот, не понимающий, что Он создал. Хотя в природе, пока туда не вмешивается человек, всё достаточно гармонично, продуманно и целесообразно.
Взять хотя бы простое дерево: просто поразительно, как в строении ствола учтена и необходимость питания дерева; и обеспечение дереву гибкости с одновременной прочностью, устойчивостью к разлому; и способность к росту!
Говорить после такого, что в природе или в генах „90% мусора”??!
Назначая лекарственные препараты пакетами по 4-8 наименований, боль в результате болезни уменьшают, течение её ослабляют или даже вылечивают больного, но при этом разрушают слаженную работу организма в других местах.
Доказательство – появление 4-5 новых болезней в мире каждый день!
Конечно, в этом повинно и состояние экологии, но вряд ли массовое воздействие химических препаратов, т.е. лекарств из современных аптек, на организм человека проходит без отрицательных последствий.
А что в России? Фактически, то же. Хотя раньше повсеместно были в ходу т.н. „Травники”, а также другие книги, раскрывающие концептуальный взгляд русского человека как на лечение, так и на предохранение от болезней и несчастий, вызванных неумным общением человека с природой.
Т.е. в дозападной России был целостный взгляд на окружающий мир, частью которого является человек. В чём-то схоже с медициной Востока – в человеке множество различных узлов и систем, которые должны слаженно работать. Запад же воздействует на отдельные части, не учитывая этой системности.
Это как если бы в автомобиле решили увеличить проходимость за счёт установки огромных шин, не меняя остальную его компоновку. И водитель, подъезжая к ранее знакомому крутому повороту на привычной максимально допустимой скорости, с большой вероятностью опрокинется, потому что после реконструкции центр тяжести автомобиля значительно переместился вверх, что снизило устойчивость машины. Хотя проходимость автомобиля действительно улучшилась.
Такой „детализированный” подход к человеку и его здоровью, характерный для Запада, совершенно не учитывает хотя и малоизученную, но реальность – наличие биологический полей. Существование последних вытекает не только из соображений обычной логики (наши составные части, атомы, молекулы, клетки – все они вибрируют, в них протекают электрохимические процессы, а значит, должно быть излучение), но доказывается эффектом Кирлиана, фактом телегонии, наличием у человека интуиции и т.д.
Гаряев и другие генетики утверждают, что их опыты доказывают наличие у генов этих самых полей, что позволяет на расстоянии передавать одни признаки живого существа другому. Т.е. ничего „лишнего”, „мусорного” на самом деле в генах нет.
Более того, уже и на Западе среди учёных всё чаще высказывается убеждение, что мозг не является хранилищем информации, а его функция аналогична процессору в компьютере – перерабатытать информацию. Тогда очевидно, что последняя хранится в некоем Общем Информационном поле.
По факту получается, что Запад загоняет медицинскую науку в тупик. Что, впрочем, вполне естественно для цивилизации денег. Ведь многообразие всё нарастающего числа болезней позволяет производить, а значит – продавать, всё новые и новые химпрепараты, т.е. иметь неиссякаемый источник прибыли.
А вот для фундаментальных исследований целостного организма человека в его связи с биосферой, а то и с Ноосферой – сюда средства надо вкладывать, что, понятно, немедленной прибыли не приносит. И даже наоборот: возможные положительные результаты таких исследований практически полностью подорвут современную фарминдустрию.
То, что лечение с помощью полевого воздействия это реальность – здесь уже многие смогли убедиться на основании личного опыта. Лично меня один талантливый экстрасенс много лет назад излечил от гайморита и фронтита, просто подержав пару минут свою руку над моей головой. Причём тогда я весьма скептически относился к его действиям, а точнее – вообще не верил в возможность положительного результата.
Любопытно, что тот экстрасенс, Виктор из Харькова, поначалу был обычным парикмахером. Просто у него обнаружился дар, когда будущий целитель повёл свою больную дочь к гастролировавшему в их городе экстрасенсу. И стал учеником последнего…
Вернёмся к Западу. Мы рассмотрели концептуальную основу развития медицины в условиях рынка. Однако сюда же не мешает добавить, что даже то хорошее, что когда-то было изобретено людьми, пройдя через руки западников, становится вредным или смертельно опасным для людей.
Известный пример – вакцины. Причём здесь можно различить как минимум два средства уничтожения людей.
Если действительно был период, когда применение вакцин позволило снизить заболеваемость той или иной болезнью, то позже, т.е. и в наше время, возникают серьёзные проблемы.
Перевое, и самое простое – внедрение западными фирмами таких агентов в вакцины, которые оказывают негативное воздействие либо на здоровье человека (чаще всего речь идёт о стерилизации мужчин и женщин), либо на здоровье будущих поколений.
А второе – мы не знаем, какое качество потомства могут дать вакцинированные родители. Ведь делая прививку, мы нарушаем целостную работу организма, вторгаясь в его сложнейшую систему. И если кратковременный эффект может быть положительным, то в средне- и долгосрочной перспективе ущерб может быть значительным. Речь, понятно, о наших детях и внуках.
В любом случае, мы уже можем с большим сожалением констатировать, что число рождающихся здоровыми детей с каждым годом уменьшается. А вот число школ для детей с умственными или физическими патологиями – с каждым годом увеличивается. Как увеличивается и число безплодных супружеских пар, которые желали бы зачать ребёнка. Да просто посмотрите, сколько вокруг вас прыщавых подростков! Причём в Западной Европе их на порядок больше, чем сегодня в России. Раньше у нас такого не наблюдалось: самый максимум – один прыщавый ребёнок на класс.
К сожалению, не одна лишь западная фармакология наносит непоправимый ущерб здоровью гражданина России. Есть ещё одно дьявольское изобретение Запада, которое создаёт угрозу здоровью человека и дальнейшего развития цивилизации. Это – авторское право на изобретения.
К чему приводит практика деятельности этого института? Авторское право делает возможным покупку патентов у изобретателей с целью запрета их внедрения в жизнь общества. А это значит, что, например, можно и дальше выпускать вредные для здоровья и биосферы двигатели внутреннего сгорания, всячески тормозя развитие средств передвижения, основанных на более безопасных технологиях. Т.е. нас всех принуждают дышать отравленным воздухом и потреблять отравленную пищу и воду. Прямой и непосредственный вред здоровью человека.
К таким же последствиям приводит и пршедшее с Запада убеждение, что полки в магазинах должны ломиться от бесчисленного разнообразия товаров. Зайдите в любой гипермаркет, загляните в любой отдел – разве человек не может довольствоваться более скромным набором? Так ли уж ему необходимо выбирать из 365 сортов печенья или напитков??!
А ведь все эти товары требуют своих, т.е. дополнительных мощностей, которые производят продукцию, до двух третей (в Великобритании, например) которой впоследствии прямо в заводской упаковке выбрасывается.
Т.е. для производства всего этого весьма спорного с точки зрения полезности разнообразия требуется больше ресурсов: больше металла, больше заводов, больше транспорта, большего объёма учёта на всех уровнях и т.д. А ведь все дополнительно использованные ресурсы – это дополнительный ущерб экологии, а значит – очередная атака на здоровье человека.
Другое приобретение Россией из технологий Запада – это использование вредных пищевых добавок и консервантов. Не думаю, что наши предки были глупее современных людей, однако компоты или пироги наших бабушек не могли храниться годами, как это имеет место сегодня. Как может гамбургер с жареной картошкой сохранять свой первозданный вид в течение многих лет, да ещё находясь в тёплом помещении?
Как-то углядел в западных СМИ:„Потребление 1 л Колы в сутки уменьшает возможность зачатия ребёнка на 35%”. Т.е. напичканная химией еда, импортированная с Запада – это не просто отрава, это – генетическое оружие против народа России.
Что ещё пришло к нам с Запада? Алкоголь. До начала активной внешней торговли с Западом на Руси люди не употребляли алкоголь, крепче кваса. Какие последствия на здоровье людей оказывает пьянство – все прекрасно понимают. Отсюда, кстати, частный вывод: при определённых условиях внешняя торговля – это оружие против импортирующих стран.
А ещё с Запада к нам приходит мода. Оставим в стороне её нравственный аспект, упомянем лишь моду на обтягивющую одежду: она нарушает нормальное кровообращение. Однако тупые потребители кидаются на модные новинки, как мухи на дерьмо…
С Запада же через фильмы нам навязывают ещё одну вредную для здоровья привычку: придя домой, заниматься чем угодно, не вымыв предварительно руки. Мелочь? Отнюдь! Профилактика – залог здоровья.
Подобным примерам несть числа.
Резюмируем вкратце: западная фармацевтика, западная концепция медицины, западный институт авторского права, западные вакцины, западная еда и напитки, западный алкоголь, западное товарное излишество, западная мода, западные фильмы – всё это как порознь, так и вместе взятое наносит тяжелейший вред здоровью как самому человеку, так и его будущим детям.
Если таковые, после подобного воздействия западной „культуры”, вообще родятся.
Так нужно ли нам вообще чем-либо обмениваться с Западом, этим, по факту, исчадием зла? Неужели мы неспособны воссоздать свою философию, своё мировоззрение, свою медицину, свою еду, свои общественные отношения??!
Ответ может быть лишь такой: способны и пора действовать!