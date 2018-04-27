Всё, что идёт с Запада в Россию – зло. Абсолютно всё

Утверждение заголовка, на первый взгляд, звучит довольно категорично. И всё же, давайте попробуем именно с этой позиции окинуть взором нашу послеперестроечную действительность.Причём ограничимся рассмотрением всего лишь одного фактора огромной важности: здоровья. Здоровья человека.Хотелось бы также рассмотреть влияния Запада на здоровье семьи и общества, но об этом – в будущих публикациях.Итак, начнёмСначала – концептуально. Как развивается медицина на Западе? Какой концепции развития следует тамошняя медицина? Разбирать человека на мельчайшие кирпичики и пытаться устранять дефекты последних. Отсюда – пристальное внимание генетике, устранение симптомов заболеваний вместо причин, разнообразнейшие медикаменты, осуществляющие точечное воздействие на тот или иной орган.А что в результате такого подхода имеем в ответ?В генах обнаруживают 90% „мусора”. Тем самым учёные заявляют, что Создатель – идиот, не понимающий, что Он создал. Хотя в природе, пока туда не вмешивается человек, всё достаточно гармонично, продуманно и целесообразно.

Взять хотя бы простое дерево: просто поразительно, как в строении ствола учтена и необходимость питания дерева; и обеспечение дереву гибкости с одновременной прочностью, устойчивостью к разлому; и способность к росту!



Говорить после такого, что в природе или в генах „90% мусора”??!

Резюмируем вкратце: западная фармацевтика, западная концепция медицины, западный институт авторского права, западные вакцины, западная еда и напитки, западный алкоголь, западное товарное излишество, западная мода, западные фильмы – всё это как порознь, так и вместе взятое наносит тяжелейший вред здоровью как самому человеку, так и его будущим детям.



Если таковые, после подобного воздействия западной „культуры”, вообще родятся.

Ответ может быть лишь такой: способны и пора действовать!