Видеоблог: система образования
20:00. 27 апреля 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Система образования в системе национальной безопасности. Читает М.В. Величко
Курс лекций по программе профессиональной переподготовки по направлению: «Государственное и муниципальное управление в сфере национальной безопасности»
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai