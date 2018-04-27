Видеоблог: система образования

Концептуал СМИ Система образования в системе национальной безопасности. Читает М.В. Величко

Курс лекций по программе профессиональной переподготовки по направлению: «Государственное и муниципальное управление в сфере национальной безопасности»

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Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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