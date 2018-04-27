В Москве пройдёт митинг за свободный интернет и против блокировки Telegram
Мэрия Москвы согласовала митинг противников блокировки Telegram, сообщили РБК в администрации города. Массовая акция пройдет на проспекте Сахарова 30 апреля.
«На участие заявлено 5 тыс. человек», — заявила РБК пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова. Шествие будет проходить с 14:00 до 15:00, с 15:00 до 16:00 состоится митинг на проспекте Академика Сахарова.
Информация о согласовании митинга также появилась на сайте мероприятия. Организатором митинга указана Либертарианская партия России. «Блокировка Telegram — это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу», — говорится в публичном обращении организаторов.
«Не забудьте захватить с собой пару бумажных самолетиков», — говорится в конце обращения. Это предложение отсылает к призыву основателя Telegram Павла Дурова, который ранее попросил пользователей продемонстрировать протест против блокировки с помощью бумажных самолетиков — символа мессенджера. Призыв Дурова был распространен с помощью уведомлений в самом Telegram, также создатель мессенджера опубликовал его на личной странице «ВКонтакте». Запуск самолетиков прошел в воскресенье, 22 апреля.
Блокировка Telegram в России началась с 16 апреля. Ее причиной стал отказ администрации мессенджера выдать ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Требования спецслужбы Павел Дуров назвал нарушающими Конституцию. Однако с позицией ФСБ согласился суд и, несмотря на ответный иск Telegram, постановил заблокировать его работу.
Однако блокировка IP-адресов, используемых Telegram, привела к сбоям в работе ряда интернет-сервисов. В частности, блокировке подверглись IP-адреса облачных сервисов Google и Amazon. Итогом этого стали перебои в функционировании порядка 400 сайтов и сервисов в России.
Сомнения в способности РКН полностью заблокировать мессенджер выразил глава ФАС Игорь Артемьев. «Я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», — прокомментировал блокировку глава федерального ведомства. О том, что мессенджер Telegram продолжает работать, хотя и с перебоями, говорили пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и вице-премьер Аркадий Дворкович.
Источник: www.rbc.ru
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Опять будут требовать смены власти?
Ждите Навального и Ко…
Да, и желаю всем участникам митинга не оказаться в эпицентре терракта, подготовленного с помощью телеграмм и свободного интернета…;((
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еще бы, такой момент Серые не упустят,вот оно -охлосы сами стремятся в электронный концлагерь,о чем говорит Ковальчук ,просто жить без телеграмм не могут,это их кормит ,развивает интеллект,а потом они не знают кто такой Толстой,лишь бы не думать ,а лайкаться.А Павел красавчик ,такой умный ,добрый -деньги им бросает из окна.Фейсбук в США быстро приструнили и не пикнул этот миллиардер,а все потому что наши чиновники из-за тупости и либеральности все наполовину делают ,никак не могут белое назвать белым и при выборах ведь либерасты набрали 3% ,так какого-же они везде в руководстве.Вот почитайте здесь об этом ,когда одно озвучиваешь ,другое делаешь ,а третье имеешь ввиду.
..https://www.planet-kob.ru/analytics/7407/ocherednye-zadachi-postsovetskoi-vlasti-i-obschestva-i-vozmozhnosti-ih-resheniya-obektivnye-i-subektivno-obuslovlennye-o-tekuschem-momente-3-135-aprel-2018-goda
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Эй, москвичи, вы чего там с ума посходили, или вам заняться не чем? Сдался этот “Telegram”, ну и пусть блокируют его, мне от этого не горячо и не холодно, как и многим жителям России. Это у вас в Москве либералы сразу завыли,даже Надеждин (тот который просит сдаться Америке, предатель короче)и тот с экрана ТВ скулил о закрытии какого там ” Telegram”, свобода слова видите ли пострадает. Дурова просто попросили предоставить данные для предупреждения терроризма, а он отказал. А ведь из за недостатка информации потом взрываются метро, жилые дома (прецеденты были), считаю тех, кто выйдет на этот митинг просто людьми недалёкими, не понимающие, что террор может коснутся каждого и власть ни в коем случае не должно дать слабинки.
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Хочу добавить, Дуров отказался предоставить сведения принципиально. Это сегодня даже на “Эхо Москвы” озвучили.