Триалог цивилизаций. Андрей Иванов
19:58. 27 апреля 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Мир между цивилизациями возможен
Общественный деятель, автор книги “Антименеджмент: организации будущего” Андрей Иванов о философской концепции триалога цивилизаций.
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