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Триалог цивилизаций. Андрей Иванов

19:58. 27 апреля 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Мир между цивилизациями возможен

Общественный деятель, автор книги “Антименеджмент: организации будущего” Андрей Иванов о философской концепции триалога цивилизаций.

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Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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