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Потребление алкоголя в России упало на 40%

08:53. 27 апреля 2018 Просмотров - 142 5 коммент. Опубликовал:
Потребление алкоголя в России упало на 40% | Русская весна

Количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года сократилось почти в два раза — на 40% с 2006 года.

В Министерстве здравоохранения России объяснили, что этого удалось достичь благодаря реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года.

Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%, заявили в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с концепцией удалось обеспечить запрет на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00.

Также в Минздраве добавили, что ведомство поддерживает большинство инициатив, которые направлены на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

В январе министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя в стране удалось снизить на 80%.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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5 коммент.»

  • 4809 3337
    Sergeev 27 апреля 2018 в 11:21 Ссылка Пометить
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    Снижение достигли не за счет мер указанных в статье, а за счет безоговорочного увольнения пьющих с производства. Лишиться средств к существованию не лучший вариант, тем более если еще висит кредит.

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  • 77 65
    Дух-мусли-пусли 27 апреля 2018 в 12:25 Ссылка Пометить
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    Нет, стали просто борасть пить, вот и всё народ просыпаеться!!!!

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  • 12111 9271
    jackomb 27 апреля 2018 в 12:33 Ссылка Пометить
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    Пить действительно стали меньше, магазины торгующие спиртным бьют тревогу, стали покупать меньше. Конечно меньше, кто будет платить по 300-400 рублей за бутылку? Правильно- только те у кого денег много, а простой человек в магазине уже давно не отоваривается и дело вовсе не в заботе о своём здоровье, а банальной дороговизне и низком качестве продукта. Зато самогонный аппарат теперь купить можно запросто, купил и гони самогонку, а у самогонщиков даже есть свои сайты, типа клубы по интересам.В итоге страна потеряла часть доходов, а люди от этого меньше пить не стали. Знаю одно, кто пил, тот и будет пить, а кто не пил, так это ему и не надо.

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  • 10219 8727
    Вячеслав 27 апреля 2018 в 13:01 Ссылка Пометить
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    И это при том, что власть признала лозунг “Русский не пей!” экстремистским… Нравы новые, а рекомендации правителей остались старые… Ещё Екатерина говорила, что пьяным народом управлять легче…

    http://www.yaplakal.com/forum1/topic698159.html

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