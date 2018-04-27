Потребление алкоголя в России упало на 40%
Количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года сократилось почти в два раза — на 40% с 2006 года.
В Министерстве здравоохранения России объяснили, что этого удалось достичь благодаря реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года.
Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%, заявили в Минздраве.
В министерстве подчеркнули, что в соответствии с концепцией удалось обеспечить запрет на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00.
Также в Минздраве добавили, что ведомство поддерживает большинство инициатив, которые направлены на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.
В январе министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя в стране удалось снизить на 80%.
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Источник: rusvesna.su
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Снижение достигли не за счет мер указанных в статье, а за счет безоговорочного увольнения пьющих с производства. Лишиться средств к существованию не лучший вариант, тем более если еще висит кредит.
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Мне Вас жаль. Надеюсь всё у Вас будет хорошо, найдёте работу и снова станете пить.
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Нет, стали просто борасть пить, вот и всё народ просыпаеться!!!!
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Пить действительно стали меньше, магазины торгующие спиртным бьют тревогу, стали покупать меньше. Конечно меньше, кто будет платить по 300-400 рублей за бутылку? Правильно- только те у кого денег много, а простой человек в магазине уже давно не отоваривается и дело вовсе не в заботе о своём здоровье, а банальной дороговизне и низком качестве продукта. Зато самогонный аппарат теперь купить можно запросто, купил и гони самогонку, а у самогонщиков даже есть свои сайты, типа клубы по интересам.В итоге страна потеряла часть доходов, а люди от этого меньше пить не стали. Знаю одно, кто пил, тот и будет пить, а кто не пил, так это ему и не надо.
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И это при том, что власть признала лозунг “Русский не пей!” экстремистским… Нравы новые, а рекомендации правителей остались старые… Ещё Екатерина говорила, что пьяным народом управлять легче…
http://www.yaplakal.com/forum1/topic698159.html