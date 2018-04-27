Потребление алкоголя в России упало на 40%

Количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года сократилось почти в два раза — на 40% с 2006 года.

В Министерстве здравоохранения России объяснили, что этого удалось достичь благодаря реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года.

Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%, заявили в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с концепцией удалось обеспечить запрет на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00.

Также в Минздраве добавили, что ведомство поддерживает большинство инициатив, которые направлены на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

В январе министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя в стране удалось снизить на 80%.

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