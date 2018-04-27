Подводная лодка в степях Тольятти
15:50. 27 апреля 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Об уникальном музейной экспонате военно-технического музея в Тольятти.
Подводная лодка в степях Тольятти
Что случилось в Тольятти 22 апреля 2005 года
«Судьба подводных лодок напоминает судьбу балерин. Короткая, яркая жизнь – затем забвение, даже у бывших поклонников. Правда – есть исключения…» – из рассказа экскурсовода. Сегодня мы с помощью хранителя Паркового комплекса истории техники имени Сахарова в Тольятти Александра Курочкина расскажем, как в этом музее появился самый большой, пожалуй, экспонат. Расскажем – и покажем. 22 апреля 2005 г. в 15 часов 20 минут подводная лодка Б-307 встала на площадке Технического музея ВАЗа. Завершилась почти двухлетняя эпопея, которая началась у стенки дока «Трех эсминцев» Кронштадтского Морского Ордена Ленина завода в мае 2003 года.
Проект 641 – Б был разработан в Ленинграде в ЦКБ МТ «Рубин» (главные конструктора З.А. Дерибин, С. А. Егоров, Ю. Н. Кормилищин), строительство осуществлялось на заводе «Красное Сормово» в г. Горький (ныне Нижний Новгород).
Среди военных этот проект называли «Горьковчанки», на заводе «Сомами», в НАТО «Танго» по флагу «Ti» из международного свода сигналов.
Б-307 родилась в самый разгар «холодной войны». Суда проекта 641-б были предназначены для решения оперативных задач по уничтожению подводных и надводных целей. Предполагалось использовать их для боевых действий на океанских коммуникациях, у отдельных военно-морских баз и пунктов базирования сил противника. В их задачи так же входило уничтожение надводных кораблей и средств противника, ведение дальней оперативной разведки, прикрытие своих конвоев и осуществление активных минных постановок. Лодки имели возможность нести ядерный боезапас и выполнять боевые задач в любых широтах мирового океана, от Заполярья до тропических вод.
В ходе службы Б-307 неоднократно выполняла учебно-боевые задачи в акваториях Атлантического, Индийского океанов, осуществляла заходы в Алжир, Сирию, Йемен, Болгарию. Участвовала в боевой учебе с надводными кораблями средиземноморской эскадры СССР.
В середине 90-х лодка становится у причалов Кронштадтского Морского Ордена Ленина завода на средний ремонт. Ремонт проводится в сложные годы для нашей страны. Начало 90-х, неразбериха, уменьшение, а иногда и полное прекращение материально-технического обеспечения. Не могло это не сказаться и на ПЛ Б-307. Вместо двух лет планового ремонта, подводная лодка простояла у причалов завода пять лет и была отремонтирована только на 90% от боевой готовности.
Решение по судьбе этого и еще нескольких судов было принято 1 декабря 2001 года. Наша лодка была выведена из состава ВМФ. Торжественно спустив флаг ее поставили в отстой для дальнейшей утилизации. По просьбе руководства ОАО «АВТОВАЗ» командование ВМФ России передало подлодку Б-307 в Технический музей в качестве экспоната. В конце мая 2003 года лодка была поставлена в док «Трех эсминцев» Кронштадтского Морского Ордена Ленина завода для производства конвертовки и подготовки судна для передачи в музей.
С целью уменьшения осадки из лодки было выкачено 300 тонн жидкого балласта и выгружено 117 тонн твердого балласта.
Для прохода по внутренним речным путям к порту Тольятти, установили пять пар понтонов побортно, в результате подводная лодка получила необходимую осадку. Работы выполнялась специалистами АВТОВАЗа, Кронштадтского Морского Ордена Ленина завода, личным составом судна и представителями ВМФ.
Из Кронштадта лодка вышла 1 ноября 2003 г.
Караваном из двух буксиров ее провели Ладожским, Онежским, и Белым озером, через шлюзы Мариинской системы и Волги, мимо родного Нижнего в Тольятти. Это более 2200 км.
Не менее сложным для субмарины стал сухопутный путь к музею. Для перемещения субмарины по суше был изготовлен настил (так называемая «лыжа») длинной 91 м.с кильблоками, с точностью повторяющими контуры лодки. Установка лодки на «лыжу» потребовала дноуглубления р. Волги в районе выхода судна на берег на величину осадки корпуса подводной лодки.
Уклон береговой зоны был уменьшен для плавного выхода лодки на сушу, спланирована трасса шириной 36 метров длиной около 5 км.
Для буксировки лодки использовались (БАТ-2) средства разрушения и преодоления препятствий и эвакуаторы танков (БРЭМ-1 и БТС-4). Усилия тягачей многократно увеличивались за счет систем блоков (полиспастов) и подземных якорей.
На своём пути по суше подводная лодка весом в 2200 тонн преодолела оживлённую автомобильную магистраль Тольяттти – Приморский, канал сточных вод химических заводов Северного промузла.
22 апреля 2005 года, в 15 часов 20 минут подводная лодка Б-307 была установлена в экспозиции Технического музея.
Небывалое в мировой истории – свершилось!
PS. Для тех, кто в Тольятти. Экскурсия по 4-ём отсекам подводной лодки Б-307 начнутся с 1 мая 2018 года. Стоимость билета – 250 руб. (отдельно от входного билета в Парк)
Южное шоссе 137 . Работаем без выходных и обедов.
с 8-00 до 17-00, с 1 мая до 20-00
Взрослый билет – 200 руб.
Школьники, студенты – 100 руб.
Дошкольники – бесплатно.
Удобнее всего добираться, из любого района г. Тольятти, на маршрутных такси № 126, 326 остановка -"Поликлиника ВАЗа" не ошибётесь – та, что ближе всех к высотке ВАЗ (заводоуправление – 24 этажа, с эмблемой )
тел (8482) 94-00-59
сайт https://pkitis.tltsu.ru в ВК https://vk.com/tehmuseum
взято из блога : https://scienceblogger.livejournal.com/434818.html
И как она выглядит сейчас:
О самом военно-техническом музее ранее писал пост: https://amarok-man.livejournal.com/434118.html
Экспонатов в нём представлено множество. Достаточно сказать так: от бронепоездов, до подводной лодки
https://amarok-man.livejournal.com/3416338.html – цинк
Так что шутки про подводный челн "Запорожье", который из Севастополя утащят в причерноморские степи, можно сказать базируется на реальных событиях.
Кстати о "Запорожье". Так как Украина эту лодку дважды забирать отказалась, то согласно планам по развитию музеев и военно-патриотического направления в Севастополе, злосчастный флагман украинского подводного флота станет музеем. Реконструкция скорее всего затронет и знаменитую Балаклавскую штольню.
И еще на историческую тематику.
1. Правильное сочинение по истории. Дочка товарища historian30h про СССР – https://historian30h.livejournal.com/611940.html
2. Отчет о прогрессе продленной работы и сбор средств на фильм 321-я Сибирская дивизия. Не хватает 15 млн. рублей – https://io-bender.livejournal.com/22385.html
3. Песни военных лет в метро Ташкента. Отличная идея и отличное видео – https://www.youtube.com/watch?v=DTFYp2ON2SU
4. Жизнь крестьян при царе и при Сталине – https://burckina-new.livejournal.com/1177163.html
5. Как фашистские концерны финансировали Троцкого – передовица газеты "Правда" от 1 февраля 1937 года – https://vk.com/@prorivists-kak-fashistskie-koncerny-finansirovali-trockogo-i-kakie-plan
6. Последние дни Бреслау. Как проходили последние недели в окруженной "крепости Бреслау" перед капитуляцией нацистской Германии (много интересных фотографий и фактуры) – https://oper-1974.livejournal.com/977438.html
7. О сталинском "Особом порядке". Что такое "Особый порядок" и с чего его едят, подробный разбор термина и практики применения – http://istmat.info/node/26512
8. Из истории российской внешней разведки. Россия и Латинская Америка в XIX веке – https://nickol1975.livejournal.com/9884988.html
9. Работа орудий и башни 30-й береговой батареи Севастополя (по немецкой классификации "Форт Максим Горький I) – https://youtu.be/6gyr2BAMvIM (п ссылке https://www.facebook.com/alex.lichkovakha есть видео стрельб)
10. Эрнесто Че Гевара как критик СССР. О том, что великий кубинский революционеров критиковал в советской действительности – https://youtu.be/C0aewMapH_Q
Источник: colonelcassad.livejournal.com