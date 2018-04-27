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Переговоры Севера и Юга

12:03. 27 апреля 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:


На границе двух Корей прошли переговоры Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
В преддверии переговоров Ким Чен Ына с Трампом, стороны обсудили вопросы нормализации отношений и снижения уровня военно-политической напряженности.
Южная Корея в последний месяц снизила уровень пропагандистского вещания на Северную Корею и накал риторики в отношении Пхеньяна, чему способствовала некоторое потепление отношений в период Олимпиады. Ким Чен Ын подтвердил, что пока не планируется новых ядерных испытаний и ночных запусков ракет, подтердив ранее сделанные заявления о том, что Северная Корея как ответственная страна уже добилась желаемого и не видит смысла продолжать цикл запусков.
В качестве символа потепления, оба лидера посадили на границе дерево, а также обсудили вопрос строительства скоростной железной дороги связывающей две Кореи.
В целом, с точки зрения практических резульатов не густо, но такой задачи скорее всего и не стояло – Ким Чен Ыну крайне важно зафиксировать достигнутый прогресс в деле разработки ядерного оружия и МБР, а Южной Корее добиться снижения уровня военной напряженности, так как в случае конфликта США и КНДР, Южная Корея пострадает первой.
Очевидно, что перед встречами с американцами и южными корейцами, Ким Чен Ын согласовал ряд направлений своей дипломатической линии с китайцами, которые не так давно принимали у себя Ким Чен Ына. Имея столь сильные карты на руках, Ким Чен Ын добился того, что теперь с ним хотят напрямую вести переговоры и южные корейцы и американцы, хотя еще год назад вопрос стоял совсем не так – Ким Чен Ына хотели принудить к капитуляции путем санкционного давления без всяких переговоров. После появления у Пхеньяна "кузькиной матери", которая может долететь до территории США, с ним сразу захотели поговорить.
И разумеется, такое повышение переговорного статуса было бы невозможным, если бы в КНДР не поступили необходимые ракетно-ядерные технологии, в том числе и вывезенные с Украины через китайские фирмы.






Рукопожатие на демаркационной линии.




















Посадка дерева на границе двух Корей.



















В качестве итогового заявления, Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега пообещали, что войны между Северной Кореей и Южной Кореей не будет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, ким чен ын, пхеньян, северная корея, США, фотографии, южная корея
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