Крупнейший банк США (!): ГКО США больше не являются надежными активами

Еще в 2016 году мы отметили возобновление роста ставки LIBOR и рассказали о неизбежных последствиях этого процесса. Смотри, например, заметку Ставка LIBOR обновила рекорд с 2009 года – что это значит для “простых лохов”? В конечном счете, все это означает ожесточение конкуренции за лоховские сбережения между различными финансовыми и долговыми пирамидами – и рост процентных ставок, хехе.

И вот, сегодня Bank of America (крупнейшая банковская холдинговая компания США, под управлением $2.3 трюлика резаной) в лице управляющего директора Барнаби Мартина сообщает:

“ГКО США долгие годы рассматривались как спасительная гавань – высоконадежный актив, на который растет спрос в проблемные периоды, и который предлагает диверсификацию для рисковых портфолио. Но в этом году ситуация изменилась, и динамика доходности по ГКО соответствует обычным рисковым активам. Основные причины – сокращение ГКО на балансе ФРС, рост ставок по LIBOR и, что очень важно, резкий рост дефицита в бюджете США.

США пошли по пути популизма, что неизбежно означает бюджетные выплаты, как средство успокоения разочарованных избирателей. Объемы ГКО, которые требуется продать на рынке, чтобы покрыть аппетиты бюджета США, будут значительно выше, чем в период работы печатного станка. Это повлияет и на спрос, и на цены на ГКО, особенно, если, как некоторые опасаются, Китай подкинет в топку порцию из своих запасов ГКО в качестве ответного удара на торговую войну”.

Далее он отмечает, что долларовые активы в целом еще рассматриваются им как надежные, но краткросрочные и максимально ликвидные – такие, как долларовая наличность. Но это сегодня. Что будет завтра, если ФРС, увидев катастрофический рост доходности (в стиле Россия-1998), снова вступит в игру, но печатать будет не трюлики в год, а десятки трюликов? Это превратит в труху и наличность.

Так или иначе, если эти (в общем-то очевидные) вопросы, публично поднимаются и обсуждаются на таком уровне, вечер перестает быть томным.

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Использованные источники: ZH