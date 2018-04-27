Ким Чен Ын и Помпео

Белый Дом опубликовал фотографии с встречи и.о. Госдепа США Майка Помпео с Ким Чен Ыном.Перед встречей Трампа с Ким Чен Ыном, которая должна состояться в среднесрочной перспективе, накал воинственной риторики сторон постепенно спал, но это лишь подготовка переговорных позиций. Вопрос корейской ядерной программы тесно увязан с наличием американского района ПРО в Южной Корее и военной активностью США, которая беспокоит Китай.Попытки Трампа заставить Ким Чен Ына просто отказаться от ядерного оружия размахивая дубиной санкций очевидно не пройдут.Кроме того, сегодня Помпео был приведен к присяге и стал полноправным руководителем Госдепа США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com