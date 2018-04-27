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Ким Чен Ын и Помпео

01:24. 27 апреля 2018 Просмотров - 92 3 коммент. Опубликовал:


Белый Дом опубликовал фотографии с встречи и.о. Госдепа США Майка Помпео с Ким Чен Ыном.



Перед встречей Трампа с Ким Чен Ыном, которая должна состояться в среднесрочной перспективе, накал воинственной риторики сторон постепенно спал, но это лишь подготовка переговорных позиций. Вопрос корейской ядерной программы тесно увязан с наличием американского района ПРО в Южной Корее и военной активностью США, которая беспокоит Китай.
Попытки Трампа заставить Ким Чен Ына просто отказаться от ядерного оружия размахивая дубиной санкций очевидно не пройдут.

Кроме того, сегодня Помпео был приведен к присяге и стал полноправным руководителем Госдепа США.





Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: госдеп, кндр, помпео, северная корея, США, фотографии, ядерное оружие
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3 коммент.»

  • 739 541
    Александр 27 апреля 2018 в 11:02 Ссылка Пометить
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    Ким Чен Ын будет соблюдать договоренность с Китаем. Китай много сил потратил на сохранение КНДР.

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  • 6583 3654
    Omnia 27 апреля 2018 в 12:24 Ссылка Пометить
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    Ким Чен Ын выглядит непрезентабельно. Человек, не способный бороться с чревоугодием, не сможет бороться с сильным соперником. Ему срочно нужен диетолог и фитнес-тренер. Ну и немного силы воли. И надо его как-то мотивировать.

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  • 6583 3654
    Omnia 27 апреля 2018 в 12:27 Ссылка Пометить
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    Создаётся впечатление, что весь конфликт создавался со стороны США для того, чтобы потом “помириться” и показать силу своей дипломатии. Надеюсь, Ким Чен Ын в итоге соберёт на этом больше бонусов, чем проблем. Ведь ясно же, что ракетная программа ничего, кроме усиления позиций в торге за место под солнцем, не приносит.

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