Ким Чен Ын и Помпео
01:24. 27 апреля 2018 Просмотров - 92 3 коммент. Опубликовал: brahman
Белый Дом опубликовал фотографии с встречи и.о. Госдепа США Майка Помпео с Ким Чен Ыном.
Перед встречей Трампа с Ким Чен Ыном, которая должна состояться в среднесрочной перспективе, накал воинственной риторики сторон постепенно спал, но это лишь подготовка переговорных позиций. Вопрос корейской ядерной программы тесно увязан с наличием американского района ПРО в Южной Корее и военной активностью США, которая беспокоит Китай.
Попытки Трампа заставить Ким Чен Ына просто отказаться от ядерного оружия размахивая дубиной санкций очевидно не пройдут.
Кроме того, сегодня Помпео был приведен к присяге и стал полноправным руководителем Госдепа США.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ким Чен Ын будет соблюдать договоренность с Китаем. Китай много сил потратил на сохранение КНДР.
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Ким Чен Ын выглядит непрезентабельно. Человек, не способный бороться с чревоугодием, не сможет бороться с сильным соперником. Ему срочно нужен диетолог и фитнес-тренер. Ну и немного силы воли. И надо его как-то мотивировать.
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Создаётся впечатление, что весь конфликт создавался со стороны США для того, чтобы потом “помириться” и показать силу своей дипломатии. Надеюсь, Ким Чен Ын в итоге соберёт на этом больше бонусов, чем проблем. Ведь ясно же, что ракетная программа ничего, кроме усиления позиций в торге за место под солнцем, не приносит.