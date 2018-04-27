Как раскрывается вранье мирового масштаба: Родченков отказался от слов о “российской программе допинга”

Любопытные вещи происходят в Спортивном Арбитражном суде – главное действующее лицо «допингового скандала» Григорий Родченков вдруг заговорил в совершенно другом ключе! Теперь, оказывается, он никогда не видел, что российские спортсмены применяли допинг и заявил, что лично никогда не занимался распространением запрещенных препаратов среди российских спортсменов. Более того, он никогда не видел, чтобы кто-то другой проводил манипуляции с допингом или допинг-пробами спортсменов.

Напомню, именно этот персонаж был главным информатором WADA, заявившим. Что «в России существует государственная система допинга, и лично он создал допинговый коктейль и раздавал его спортсменам». На основе показаний Родченкова был создан доклад Макларена, в котором вообще не было никаких улик, кроме его голословных заявлений. Из-за этой бумажки массу российских спортсменов отстранили от соревнований, у некоторых отняли олимпийские медали, а вся сборная России выступала под нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане.

А теперь этот Родченков заявляет, что, мол, все это неправда – я ничего не видел, никаких коктейлей не делал, спортсменам допинга не давал. Замечательно просто! Нет, с самого начала было понятно, что никакой системы допинга в России нет, а доклад Макларена полностью лжив, но теперь вопрос состоит в следующем: если Родченков лично опроверг свои показания, на которых WADA и строила все «допинговое дело», принесет ли эта прогнившая структура извинения россиянам? Вернет ли им медали? Добавит ли завоеванные в Пхенчхане награды в российскую копилку?

Лично я с нетерпением жду покаяний и от WADA и от МОК – обе эти организации показали, что они вообще к чистому спорту отношения не имеют – абсолютно политизированные структуры, наглым образом выполняющие чьи-то заказы. Но, почему-то мне кажется, что отказа от показаний гражданина Родченкова не хватит, чтобы истерия вокруг России остановилась. Однако сейчас всему миру стало ясно, что против России (и это касается не только спорта) начата целая кампания по дискредитации. И основывается она на наглой лжи, фальсификациях и провокациях.