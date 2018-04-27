Как раскрывается вранье мирового масштаба: Родченков отказался от слов о “российской программе допинга”
Любопытные вещи происходят в Спортивном Арбитражном суде – главное действующее лицо «допингового скандала» Григорий Родченков вдруг заговорил в совершенно другом ключе! Теперь, оказывается, он никогда не видел, что российские спортсмены применяли допинг и заявил, что лично никогда не занимался распространением запрещенных препаратов среди российских спортсменов. Более того, он никогда не видел, чтобы кто-то другой проводил манипуляции с допингом или допинг-пробами спортсменов.
Напомню, именно этот персонаж был главным информатором WADA, заявившим. Что «в России существует государственная система допинга, и лично он создал допинговый коктейль и раздавал его спортсменам». На основе показаний Родченкова был создан доклад Макларена, в котором вообще не было никаких улик, кроме его голословных заявлений. Из-за этой бумажки массу российских спортсменов отстранили от соревнований, у некоторых отняли олимпийские медали, а вся сборная России выступала под нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане.
А теперь этот Родченков заявляет, что, мол, все это неправда – я ничего не видел, никаких коктейлей не делал, спортсменам допинга не давал. Замечательно просто! Нет, с самого начала было понятно, что никакой системы допинга в России нет, а доклад Макларена полностью лжив, но теперь вопрос состоит в следующем: если Родченков лично опроверг свои показания, на которых WADA и строила все «допинговое дело», принесет ли эта прогнившая структура извинения россиянам? Вернет ли им медали? Добавит ли завоеванные в Пхенчхане награды в российскую копилку?
Лично я с нетерпением жду покаяний и от WADA и от МОК – обе эти организации показали, что они вообще к чистому спорту отношения не имеют – абсолютно политизированные структуры, наглым образом выполняющие чьи-то заказы. Но, почему-то мне кажется, что отказа от показаний гражданина Родченкова не хватит, чтобы истерия вокруг России остановилась. Однако сейчас всему миру стало ясно, что против России (и это касается не только спорта) начата целая кампания по дискредитации. И основывается она на наглой лжи, фальсификациях и провокациях.
loading...
Виктория ,к сожалению эта история с ОИ и ЧМ не дала нам ничего ,кроме позора наших высших чинов,т.е. власти,а также предательства большей части спортсменов ,как не крути ,все некрасиво.Мы заврались,мы заигрались в мировой покер и проигрываем более крутым шулерам.Нет причин,ради которых мы хоть ощипанной наполовину тушкой проползти на олимпиаду или это шоу по футболу должны были,когда погрязли во внутрненних и внешних распрях.Дак у нас есть деньги или нет?-и если мало ,то зачем тратим на мишуру.Какие такие мировые правила игры мыподдерживаем и зачем они нам ,если и через 1000 лет после ,как и до нас не признают за равных и белых,а мы со свои добром стоим на пороге и клянчим:пропустите ,попробуйте с нами,мы уже другие.Поэтому зря ты эту статью напечатала ,лучше побыстрее забыть позор и люди ведь ждут определения власти насегодня больше всего,дальше играть окружением врагов и предателей всех колонн у них не получится ,76% достаточно ,чтобы определиться .
loading...
Тут еще и Макларен признался: “В своем докладе я не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила”
Вот ссуки… Ведь изначально знали, что врут!
loading...
не покупайтесь на эти эмоции,следующее разоблачение -это скрипали ,гута-но что с того ,будет следующий спектакль ,как с Боингом в/на украине и что ?ничего,там не посмели организовать брифинг свидетелей ,а они есть или были уже.Мне нисколько не радостно от этого ,от слова совсем,Армения ушла,но все тихо ,как же готов новый бронированный автомобиль и не дай бог испортит кто-то собственный спектакль ,а вот картон на Мавзолее будет висеть интересно??.Не буду смотреть парад,куплюсь опять на музыку ,ветеранов ,а внизу будут сидеть все провластное д-…о в костюмах за 5000 долларов и говорить ,что еще двух ветеранов переселили из ветхого жилья ,осталось еще три переселить и ни грамма краски на лице у полковников всяких.