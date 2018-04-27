Центральное телевидение России должно быть семейным

Концептуал СМИ Призываем всех поддержать инициативу!

Публикуемая инициатива затрагивает одну из самых острых проблем нашего общества и предлагает предельно простое и понятное каждому решение.Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что российские центральные телевизионные каналы с утра до вечера кормят массовую аудиторию по большей части безнравственным и деструктивным контентом, пропагандирующим асоциальное поведение. Речь идёт, прежде всего, о так называемой «развлекательной продукции», то есть передачах и телешоу, а также художественных фильмах и сериалах, транслируемых на ТВ.Если открыть, например, программу Первого канала, то увидим, что основной их развлекательный контент, идущий в том числе в дневное время, проходит с возрастной меткой 16+. Это такие передачи как «Мужское/Женское», «Пусть Говорят», «Жить здорово», «Давай поженимся» и так далее. Почему у них такое высокое возрастное ограничение? Потому что Малышева в каждом втором выпуске обсуждает прокладки или учит людей делать обрезание, а в телешоу «Пусть говорят» и ему подобные постоянно приглашают различных фриков по типу Алексея Панина или Дианы Шурыгиной, уже превратив их чуть ли не в национальных героев России.Похожая, но со своей спецификой, ситуация и на других центральных каналах. Например, на том же ТНТ вообще все передачи и сериалы исключительно 16+, так как в каждой серии или в каждом выпуске обязательно есть шутки про пошлость, алкоголь и глупость. Это три кита, на которых держится ТНТ. На НТВ или РЕН-ТВ основной контент «16+», потому что они специализируются на теме убийств, насилии и криминале. А музыкальные каналы уже давно превратились в откровенное состязание по стриптизу и соблазнению, естественно, и рейтинг у всех клипов всё тот же, 16+.Но в условиях, когда в большинстве семей папы и мамы вынуждены работать и физически не могут постоянно контролировать, что их ребёнок сейчас смотрит по телевизору, вся эта аморальщина в конце концов попадает к детям, растлевая их и нанося серьёзный урон психике. И комментарии работников телевидения, в стиле «вы сами должны контролировать, что смотрят ваши дети», на практике невыполнимы.Поэтому мы предлагаем предельно простое решение: внести дополнение в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которому весь контент всех центральных телеканалов должен соответствовать возрастной категории не выше «12+», и тем самым сделать российское телевидение семейно-ориентированным.Это отнюдь не решение всех бед, но эта простая и понятная каждому инициатива, которая, мы надеемся, найдёт поддержку подавляющего большинства граждан, позволит одним махом убрать 80 процентов всей грязи и пошлости с экрана телевизора, что, согласитесь, очень значимо. В перспективе такое нововведение послужит также обновлению телевизионной сетки, вытеснив значительную часть так называемого «развлекательного контента» и заменив его детскими или научно-познавательными передачами.Озвученную инициативу предлагаем распространить на все бесплатные телеканалы России. Платный контент, когда человек своим кошельком делает самостоятельный и осознанный выбор, может транслироваться без каких-либо ограничений.Теперь коротко о том, как реализовать эту задумку и довести её до практического воплощения. В юридическом плане инициатива полностью соответствует нормативным актам Российской Федерации, и в том числе Конституции, Концепции государственной семейной политики, Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка» и Стратегии национальной безопасности. Что немаловажно, о приоритете семейных ценностей и ненормальности состояния современного ТВ неоднократно заявлял Президент России В.Путин:«…Вам и вашим коллегам (*журналистам – прим.ред.) легче на кого-то все свалить. На себя посмотрите! Как в средствах массовой информации подаётся информация, как вы влияете на умы миллионов людей, какие программы у нас идут по центральному телевидению?Мы что, страна, где федеральные каналы должны исключительно зарабатывать деньги и думать о стоимости минуты рекламного времени, поэтому с утра до вечера нужно крутить так называемые дефективы?А всё позитивное, воспитывающее, дающее стандарты восприятия мира фундаментально-философского, эстетического характера показывать лишь на канале «Культура»? Наверное, ведь нет».Это были плюсы. А теперь минусы. Эта идея, вероятно, не понравится многим телевизионщикам и значительной части, так называемой, творческой в кавычках «элиты», занятой в системе современного кинопроизводства и шоу-бизнеса, и так или иначе связанной с доступом на ТВ. А это огромная сила, переломить которую может лишь массовая информационная кампания, развёрнутая снизу.По понятным причинам, нельзя рассчитывать и на поддержку центральных СМИ, и прежде всего телевидения. Наоборот, озвученное предложение будет максимально замалчиваться, либо всячески дискредитироваться. А это значит, что единственная возможность для реализации – это поднять масштабную информационную волну на уровне социальных сетей и блогов.1. Призываем всех, кто посмотрел этот видеоролик, опубликовать его у себя на страницах в социальных сетях и на доступных площадках в интернете.2. Призываем подписать петицию на РОИ и на специально созданном для продвижения данной инициативы сайте.3. Предлагаем другим блоггерам записать и опубликовать видео или статью в поддержку этой инициативы, и в дальнейшем при любой критике телевизионного контента возвращаться к необходимости реализации предложенной идеи.4. Также просим юристов, которые могут принять участие в разработке дополнительных обращений в органы власти по данной инициативе, связаться с редакцией Научи хорошему.5. Призываем другие информационные площадки и общественные организации поддержать предложенную идею и также сообщить об этом организаторам.В качестве практического материала для проведения информационной кампании по продвижению инициативы рекомендуем использовать видеоролики проекта Научи хорошему, в которых проводится психолого-педагогическая оценка влияния наиболее популярных телевизионных передач и сериалов, и в частности, такие фильмы, как «Чему учит Первый канал?», «Вся правда о ТНТ» и «Чему учит телеканал Муз-ТВ?».Давайте сделаем российское телевидение семейным!СМЕЛЕЕ, ДРУЗЬЯ, ГЛАСНОСТЬ – НАША СИЛА!

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