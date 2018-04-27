Белые люди Северной Африки

Кстати, многим берберам невдомёк, что их так называют, поскольку это название им дали другие народы, и такое название по-научному называется экзоэтнонимом. Есть теория, что якобы появилось оно ещё при римлянах.

Как ни удивительно будет для многих узнать, но коренным населением Северной Африки являются не негроидные африканцы и даже не арабы, а народы, которые принято называть берберами. Ещё большее удивление вызовет тот факт, что эти народы являются народами Белой Расы, подвергшимися насильственной исламизации в 7 веке нашей эры.



Выводят его из греческого barbaros, либо латинского barbarus – «варвар». Так греки, а за ними римляне, называли все народы, культуру и язык которых они не понимали.



Однако, если учитывать, что Римской империи в том понимании, в котором она нам преподносится ортодоксальными историками, не существовало, а вся «античная» история писалась в средние века, то всё не так просто и однозначно, даже с термином «варвар», а уж с происхождением от него «бербер» и подавно.



Древних германцев они ведь тоже, говорят, варварами называли, однако берберами те так и не стали называться.

Зато древних испанцев называли иберами. И здесь невозможно не заметить, что этнонимы «бербер» и «ибер» имеют один и тот же корень «бер».



По версии Карла-Вильгельма Гумбольдта, немецкого филолога и философа 19 века, древнейшее население Испании – иберы, проживавшее на территории полуострова с 8 тысячелетия до н.э., есть выходцы из Северной Африки и остатками этого древнего населения Западной Европы являются современные баски.



Ещё есть версия, что название бербер могло происхожить либо от местного «бер-абер» – «переселяться группами». Кроме того в центральном Марокко проживает племя брабер (или барабир, берабер). Так что версий происхождения слова берберы при желании можно найти несколько, но почему-то самой распространённой является версия «варварская».

Сейчас берберами называют совокупность множества племён, кторые проживают на территории всей северной Африки, от Египта на востоке до Атлантического океана на западе, и от Судана на юге до Средиземного моря на севере, а также в других странах, в том числе и европейских.



Численность берберов в мире оценивают по-разному – от 20 до 40 млн. человек. Больше всего их проживает в так называемях странах Магриба, по-арабски – «Там, где закат»: Морокко (племена шильхов, амазихов, рифов – около 9,5 млн. человек), Алжир (кабилы, шауйя, туареги – около 4,3 млн.), Тунисе и Ливии (племя нафуси 210 тыс.).



Также берберы проживают в Мали (0,6 млн.), Нигере (0,4 млн.), во Франции (1,2 млн. чел.), Бельгии, Нидерландах, Германии, США и Австралии.















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Сейчас практически невозможно говорить о том, какая же культура и мировоззрение было у древних берберов-амазихов-антов. Слишком много напластований случилось в истории этого народа.



Берберы-амазихи в древние времена вбирали в себя мировоззренческие элементы других народов, как своих соседей, например, нубийцев и египтян, так и народов, которые пришли жить на их землю – финикийцев и греков, и в свою очередь, оказывали влияние на верования этих народов.



Они почитали и египетского Сета, Осириса и Изиду, а дали им Нейт – богиню охоты и войны.



Кроме того, учёные не могут до сих пор определить, чей же всё-таки бог солнца Амон – египетский или берберский. Настолько важную роль он играл в обоих пантеонах. Финикийцы дали им своего Баала, и он слился с береберским Амоном и стал Баал-Хаммоном, финикийская же Астарта превратилась в берберскую Танит.



Дочь Зевса Афина, по словам Геродота, оказалась ливийского происхождения, как и его брат Посейдон, о чём говорилось выше. Ливийскими оказались Ламия, Медуза, Горгоны и Тритон. Нимфы Геспериды, охраняющие золотые яблоки беЗсмертия, тоже проживали в Ливии.

К сожалению, от прародителей берберов – антов – мало что сейчас осталось, а, возможно и то, что Сахара надёжно скрывает свои тайны. Лишь немного она приоткрыла, показав, что берберы, оказывается, тоже строили пирамиды и имели культуру мегалитов, похожую на культуру мегалитов Атланитческой Европы, что, в общем-то, и неудивительно.



Самые известные берберские мегалиты – это 19-метровая пирамида берберского правителя Нумибии Медрасен (Imedghassen), 30-метровая пирамида в Алжире, в которой покоились останки 2 берберских королей, а также гигантский кромлех в северном Морокко, в Мсоре (Msoura).



Его назвали могилой гиганта Анта. Он состоит из 167 монолитов, которые окружают курган диаметром 55 метров. На них нашли несколько претроглифов, предполагают, что они являются надписями на древнеливийском письме – тифинаге.



Очень, очень своеобразное письмо – то ли руны, то ли копьютерные значки, то ли элементы радиоэлектронной схемы. Может, несмотря на то, что его приписывают древнему финикийскому, оно и есть осколок письменности древних Антов?









Безусловно, на сегодняшний день самый глубокий след в берберской культуре оставил ислам, хотя амазихи и сохранили некоторые доисламские обычаи культуры.



Например, они сохраняют традицию древних аграрных праздников и церемоний, отмечаемые по солнечному, а не по лунному календарю, поскольку связаны с днями зимнего и летнего солнцестояния – днями, важными для сельского хозяйства.



«Так, в окрестностях Танжера обрядовые аграрные игры были обычно приурочены к периоду жатвы и состояли в следующем: женщины племени делали из соломы куклу, символизировавшую «невесту» созревшего хлеба и выставляли её в поле. Затем группа общинников совершала «налёт» на поле и похищала куклу, а другая группа отнимала её и с почётом возвращала на место.



Таким образом члены племен изображали свадебный обычай умыкания невесты и свидетельствовали своё почтение «жениху»-урожаю…»

(В.В. Орлов «Поклонение силам природы в магрибинском «народном исламе» (ХVIII-ХIХ вв.)».)

На день летнего солнцестояния амазихи зажигают костры, ритуально обливаются водой, а в приморских районах происходят массовые купания для умилостивления духов воды и очищения души.



Есть у них и священные рощи, и священные деревья, которые они украшают пёстрыми лоскутками, которые выступают в роли разного рода «прошений». Интересно, что новый год они отмечают 13 января каждого года и своё летоисчисление ведут от 950 года до н.э.

Однако, есть у амазихов и кое-что, не подвергшееся стороннему влиянию, словно застывшее во времени. Это берберская традиционная одежда, украшения и архаичные орнаменты предметов народных промыслов.



Посмотрим на национальный костюм. Он состоит из длинной верхней рубахи, вышитой понизу и у горловины, и широкого яркого полотна-юбки, которое обматывается вокруг талии. В вышивке преобладают красные тона. Помните, выше говорилось, что самоназвание народа происходит от слова «красный».









В дополнение к костюму идут великолепно исполненные традиционные украшения. Красивые, тяжёлые, ручной работы, выполненные только из серебра или сплавов на его основе, берберы не жалуют золото из суеверий – считают, что оно является металлом дьявола и приносит несчастье.



Иногда украшения имеют золотистый отблеск, но это достигается за счёт включения в серебро небольшого количества меди. Причём украшения изготавливают женщины, впрочем, как и владеют древней письменностью – тифинаг.



В украшениях они используют традиционные берберские символы – вселенная в виде спирали, как символ безконечности, берберский крест teneghelt, он же южный крест у европейцев для защиты от «дурного глаза», буква берберского алфавита «Yaz» – символ единства всех народов.



Эти украшения показывают социальный и семейный статус женщин, благосостояние их мужей, а также племенную принадлежность.









Однако, вот какое дело получается, чем больше всматриваешься в украшения берберских женщин, тем явственней появляется ощущение, что где-то подобные украшения уже мы уже видели.



И точно, похожие украшения носили наши соотечественницы в Киевской Руси!



В берберских украшениях есть и древнерусские бармы, и рясны, и колты, и височные кольца, а также малоросские мониста.



Посмотрим на реконструкцим древнерусских головных уборов кандидата исторических наук Натальи Жилиной, сделанные на основе материалов раскопок. Рисунки Олега Фёдорова были опубликованы в журнале «Родина» за 2002 год.







На них изображены:

Русская княгиня в эмалевом уборе с диадемой и колтами, вторая половина 12- начало 13 вв.



Русская женщина в уборе с колтами на ряснах и очельем, вторая половина 12 века.



Женщина в уборе с гроздевидными наушницами, конца 10- начала 11 вв. По материалам кладов из Гнёздово под Смоленском.



Славянская женщина в уборе с колоковидными подвесками и сеткой-поднизью. По материалам кладов Старой Рязани и Новгородской земли, в.п. 12 в.



Древнерусская женщина в уборе с колтами и трёхбусинными кольцами, 12 век. По материалам клада из Старой Рязани 1970 года.



Удивление возрастает, если присмотреться к харкузу – татуировкам берберских женщин. В них каждый символ имеет определённое значение – от оберегового до символики плодородия и женской силы, которые также используются и в традиционных берберских украшениях.







Но не это вызывает удивление, а тот факт, что в символике берберской женской татуировки, и не только в ней, явно используются славяно-арийские символы , причём как женские, охранительные и привлекающую любовь, счастье, удачу и помогающие вырастить здоровых и крепких детей, так и мужские – секира Перуна и громовник, который у славян изображался на оружии.



Вот, какие славяно-арийские символы можно найти в берберской женской татуировке.

Крест солнечный – защищает природные таланты человека и помогает им раскрыться. Символ Духовной Силы и процветания Рода. Использовался как нательный оберег, охраняющий того, кто его носит.



Как правило, Солнечный Крест наибольшей силой наделял: Жрецов Леса, Гридней и Кметей, которые его изображали на одежде, оружии и культовых принадлежностях. Хотя у славян он четырёхконечный, а у амазихов – шестиконечный.

Громовник – небесный Символ Бога Индры, охраняющего Древнюю Небесную Мудрость Богов, т.е. Древние Веды. Как Оберег, изображался на воинском оружии и доспехах, а также над входами в Хранилища, дабы входящий в них со злыми помыслами поражался Громом (инфразвук).

Двенадцатиконечный крест – представляет собой крест с перекладиной на каждом луче, или же свастику с продолженными влево (у тёмной – вправо) лучами. Назначение этого креста – защита от внешних воздействий. Также многие исследователи говорят об этом знаке, как о волшебном знаке Рода (Источник: «Веды» ).







Рожаница – славянский символ, оберегающий всех женщин-рожениц и способствующий рождению здорового потомства.

Орепей (репейник счастья) – один из самых распространённых славянских символов счастья, душевного спокойствия и равновесия, «цепляющий» (притягивающий) счастье, удачу и благополучие.

Кроме этих знаков, берберские женщины рисуют на себе и другие знаки славянской символики. Это различные свастики и символы плодородия – ромбы с точками внутри – символы засеянного поля.



Да и сам традиционный берберский костюм очень похож на южнорусский и малоросский понёвный комплекс, который тоже состоит из вышитой длинной рубахи, на которую одеваетеся трёхсоставная юбка – понёва.



Более того, традиционная вышивка длинной берберской женской рубахи предполагает вышивку свастичного орнамента. Да и головные берберские уборы тоже напоминают головные уборы славянок.









У берберов можно найти и кокошники, и сороки Курской и Тульской губерний, и рогатые кики, и девичьиповязки, и даже их манера завязывать платки такая же, как это делают в южно- и среднерусских сёлах.



Глядя на фотографии берберок в этих головных уборах, трудно поверить, что речь идёт не о славянах, а о племенах в Северной Африке.



А на фотографии ниже изображено не выступление Кубанского казачьего хора на своё 200-летие в Кремле, а берберский хор на фестивале в Кавилии (Kabylie) – местность в Северной Африке на стыке Ливии, Алжира и Туниса. Её ещё называют «берберский треугольник».







У женщин берберского племени Ouled Nails волосы уложены такими же огромными колёсами-наушниками, как и украшения у испанской гран-дамы из Эльче – город, расположенный на территории современной Испании, которая тоже входила в древнейшую цивилизацию Антов-Атлантов.



Такие же «наушники», только размером поменьше, изображены на картине С. Соломко «Русская красавица».

Интересна и печальна история женцин из этого племени. Они жили в Атласских горах Алжира. В 7-8 веках н.э. были обращены в ислам, но им удалось сохранить свою самобытнось и уникальность даже до 20 века.



По традиции этого племени, женщины занимали главенствующее положение и были действительно независимы. Их жизнь коренным образом отличалась от жизни «женщин Востока».



Паранджу они не носили и могли свободно передвигаться по территории проживания своего племени без сопровождения мужчин даже в подростковом возрасте. Их основным занятием было искусство танца. Этим они зарабатывали себе на жизнь. Накопив достаточное состояние, они вступали в брак.

Примечательно, что среди многочисленных дорогих украшений, которые носили женщины племениOuled Nails, были тяжёлые серебряные и золотые браслеты с шипами, которые они могли использовать, как оружие защиты.



В 1830 году Франция колонизировала Алжир, и жизнь женщин этого племени изменилась. Европейские «цивилизаторы» влезли в веками существоваший уклад жизни самобытного племени со своими понятиями и моралью, надменно считая их выше, чем у «дикарей».



Они классифицировали танцовщиц, как проституток и заставляли сопровождать военных для предоставления определённых услуг солдатам. Также их безнаказанно убивали за их украшения. Сейчас мало что осталось от наследия этого народа, поскольку после обретения Алжиром независимости в 1962 году, никто не занимался сохранением этой уникальной культуры.

Южно- и среднерусские орнаменты красуются на тканых берберских коврах, там, где используют архаичные символы. Возникновение этих ковров относят к палеолиту, т.е. к каменному веку.







Такие ковры называются килимами. Полагают, что это слово имеет то ли персидское, то ли монгольское происхождение. Но странным образом, слово «килим» используется в значении тканный ковёр, помимо турков и греков, в основном в славянских странах.



У хорватов, боснийцев и сербов – это cilim, у албанцев – qilim, у поляков – kilim, у болгар – килим, у малороссов тоже килим, у литовцев – kilimas.



Да и если внимательно рассмотреть образцы славянских народных узоров, можно найти множество удивительных совпадений.





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