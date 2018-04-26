США выделяют деньги на вытеснение российских развлекательных программ с молдавского ТВ

Источник: russian.rt.com

На молдавском телевидении российский развлекательный контент необходимо заменить на западные шоу и сериалы, уверены в США. Государственный департамент выделяет на поддержку молдавского ТВ, а также на производство и адаптацию американских передач $2 млн.



Как отмечается в гранте, с которым ознакомился RT, эти меры «должны привести к переориентации аудитории». Ранее в Молдавии вступил в силу закон, запрещающий трансляцию новостных и аналитических передач РФ. Как США стремятся вытеснить с молдавского телевидения российский сегмент и зачем Вашингтону вкладывать деньги в развлекательные шоу, разбирался RT.

Посольство США в Молдавии опубликовало грант на создание развлекательного телевизионного контента. Согласно документу, цель проекта — повышение качества ТВ Молдавии. При этом акцент делается на вытеснение русскоязычных программ.

«Предоставление американского телевизионного контента и телеформатов должно привести к переориентации молдавской аудитории с российских программ и форматов на американские и стать доказательством положительного эффекта геополитической переориентации с точки зрения качества создаваемой и ретранслируемой телепродукции», — говорится в документе.

Таким образом Вашингтон добивается того, чтобы американские передачи и телеформаты «занимали ведущие позиции в рейтингах» на молдавском телевидении. Сейчас именно ТВ привлекает в стране наибольшую аудиторию, а самые популярные программы — российские.

«На местном телевизионном рынке всё так же преобладает ретранслируемый и/или локализованный развлекательный контент из России. Этому способствуют его высокое качество и невысокая стоимость по сравнению с преимущественно низкокачественной телевизионной продукцией местного производства и качественными, но дорогостоящими западными телеформатами и развлекательными программами», — говорится в документе.

Предполагается, что благодаря гранту США Молдавия сможет позволить себе закупать более дорогой контент, произведённый западными странами. Как отмечается в контракте, эти меры «должны однозначно продемонстрировать», что переход на американские программы и форматы «экономически целесообразен».

Согласно документу, организация-подрядчик, которая получит деньги от американского посольства, будет работать над переориентацией молдавской аудитории.

«Финансирование и продюсирование пилотных эпизодов телесериалов местного производства, лицензирование и распространение американских телеформатов и/или развлекательных программ для показа на молдавском телевидении, а также дубляж американского и европейского развлекательного контента на румынском языке для показа на молдавском телевидении», — отмечается в контракте.

Всего в рамках гранта для молдавской аудитории должны подготовить от 50 до 100 американских телешоу, стоимость лицензии каждого из которых может варьироваться от $15 до $150 тыс.

Программы должны транслироваться по меньшей мере на пяти телевизионных каналах Молдавии. Согласно документу, общее финансирование по этому направлению предусматривает выделение $750 тыс. Кроме того, до $1,25 млн США потратят на производство сериалов.

Также подрядчик Госдепартамента США обязуется перевести от 1 тыс. до 2 тыс. часов американского и европейского видеоконтента. Стоимость часа дубляжа оценили в $1 тыс. Заявленный объём финансирования программы составляет $2 млн.

«Переориентация граждан»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT отметил, что инициатива Вашингтона говорит о намерении США сформировать в Молдавии определённую систему взглядов.

«Американские шоу должны показывать вместе с развлекательным контентом некий обобщённый образ, они должны сформировать систему взглядов на ряд социальных проблем, альтернативную той, которая принята в Молдавии. Вслед за развлекательным идёт информационный контент. Их нельзя разделять. Для тех, кто смотрит телевизор, они всегда в той или иной степени существуют вместе», — пояснил эксперт.

Владимир Брутер также описал, как под воздействием шоу и сериалов происходит переориентация аудитории.

«Когда тебе предлагают один контент и вслед за этим предлагают некий набор политических решений, естественно, происходит переориентация ряда граждан. Ведь при этом не предлагают альтернативный контент и связанные с ним политические решения (поскольку российские информационные программы запрещены)», — подчеркнул эксперт.

Также Брутер отметил, что существует прямая связь между развлекательными программами и политикой.

«Продвижение американских форматов в Молдавии — политическое решение. Вся дерусификация носит заказной политический характер. Это запрос коллективного Запада на политическую и этническую дерусификацию всех территорий, которые находятся рядом с Россией», — сообщил эксперт.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что США пытаются добиться контроля над политической и информационной повесткой в Молдавии.

«Вашингтон намерен получить канал воздействия на массовое сознание граждан страны, чтобы внедрять в их сознание западные ценности, стандарты, модели поведения. Это будет происходить неизбежно, если большая часть вещания в Молдавии будет американской, а российские каналы начнут вытеснять», — отметил эксперт.

Российское — под запрет

В феврале в Молдавии вступил в силу закон, запрещающий трансляцию российских информационно-аналитических телепередач. Эта норма была принята вопреки воле главы государства Игоря Додона. Для каналов, которые будут уличены в нарушении закона, предусмотрены серьёзные штрафы. В РФ называют принятую норму дискриминационной.

Позднее сообщалось, что некоторым СМИ уже выписали штрафы. Так, власти сочли нарушением трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как ранее сообщал RT, телеканал должен заплатить около $4,2 тыс. за показ обращения, в котором, по мнению Координационного совета, «превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами».

Напомним, что согласно проведённому в январе социологическому опросу большая часть респондентов в Молдавии выступила против запрета российских новостных и аналитических передач.

В соответствии с данными соцопроса Vox Populi, представленного молдавской Ассоциацией социологов и демографов, 64,2% опрошенных сообщили о негативном отношении к запрету российского вещания в стране. Лишь 16% респондентов высказались за введение запрета на российский новостной контент.

По мнению Андрея Манойло, Молдавия представляет для Соединённых Штатов «очень большой интерес».

«Стратегические планы США рассчитаны на дальнюю перспективу, а появление американских СМИ позволит забрать определённый сегмент информационного вещания уже сейчас. Этот сегмент вещания будет работать на антироссийских кандидатов. А призыв к противодействию российскому вещанию — это стандартные фразы, которые необходимы, чтобы конгресс выделил финансирование именно на этом направлении, потому что под противодействие России конгресс охотно выделяет деньги», — подчеркнул эксперт.

Источник: nstarikov.ru