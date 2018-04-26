Осадок Родченкова
17:39. 26 апреля 2018 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Ложечки конечно нашлись, но осадочек остался.
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков отказался от своих прежних показаний по поводу употребления российскими спортсменами допингового коктейля под названием «Дюшес».
Как следует из материалов, опубликованных на сайте Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), Родченков, в частности, сообщил, что никогда не давал коктейль российским спортсменам, не видел, как они его употребляли, и не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по его употреблению. Кроме того, согласно его новым показаниям, он никогда не видел, чтобы спортсмены заранее заготавливали чистую мочу для допинг-тестов и чтобы они вообще как-то манипулировали со своими анализами.
Также Родченков заявил, что не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб в Сочи-2014 Ирине Родионовой, которая, по его первоначальным утверждениям, заведовала распределением запрещенных препаратов в российском спорте. Когда же Родченкову продемонстрировали его же предыдущие заявления, в которых говорилось, что «спортсмен или член его окружения высылал фото Родионовой», он заявил, что это был только план. При этом данная запись использовалась как доказательство подмен допинг-проб в Сочи-2014.
Родченков также не смог назвать точный состав «Дюшес-коктейля», когда судья попросил его это сделать, хотя ранее неоднократно утверждалось, что именно Родченков изобрел эту смесь.
Вслед за Родченковым от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен – глава независимой комиссии WADA, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.
«В своем докладе я не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила», – подчеркнул Макларен.
Отметим, что на основе доклада Макларена и показаний Родченкова Международный олимпийский комитет провел собственное расследование, итогами которого оказались лишение россиян олимпийских медалей и отстранение от участия на Олимпиаде в Пхенхчане под своим флагом.
https://www.fontanka.ru/2018/04/26/106/ – цинк
Два "Новичка" этим господам.
Источник: colonelcassad.livejournal.com