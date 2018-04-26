Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2018
- 10:30 Порошенко хочет устроить в Чернобыле «территорию прогрессивных технологий» (ВИДЕО).
- 07:30 Как выдать “Смерч” СССР за “Ольху” Украины? Турчинов: Уже и очереди выстраиваются.
- 07:14 Жители Киева восстановили разрушенный участниками «майдана» памятник героям Великой Отечественной войны.
- 05:11 Коньячная дипломатия в ПАСЕ.
- 05:00 Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться.
- 03:30 На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов.
- Вчера 22:56 ВСУ стали восьмой по силе армией в Европе, — Порошенко.
- Вчера 19:45 На Украине перенесли рассмотрение дела экипажа захваченного судна «Норд».
Порошенко хочет устроить в Чернобыле «территорию прогрессивных технологий» (ВИДЕО)
Президент Украины Петро Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) должна превратиться в территорию инновационных технологий.
«Сегодня мы должны не только сделать всё, чтобы эта трагедия (авария на ЧАЭС — прим. РВ) никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий.
Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», — написал Порошенко на своей странице в соцсети.
Напомним, крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества произошла в Чернобыле 32 года назад — 26 апреля 1986 года.
Читайте также: «Больно резало глаза», — «патриоты» жалуются, что украинцы не оплакивают «атошников» (ФОТО)
Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.
Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как выдать “Смерч” СССР за “Ольху” Украины? Турчинов: Уже и очереди выстраиваются
Секретарь украинского Совета нацбезопасности Турчинов сделал заявление по поводу комплексов РСЗО «Ольха». По словам Турчинова, «Ольха» зарекомендовала себя в ходе испытаний наилучшим образом, и теперь за ней буквально выстраиваются очереди из иностранных заказчиков.
Секретарь СНБО Украины заявил, что при проведении испытаний присутствовали военные атташе из семи государств. И Турчинов считает это поводом для того, чтобы считать эти страны заинтересованными в приобретении РСЗО «Ольха», созданного фактически на базе советской реактивной системы залпового огня «Смерч».
Накануне украинский президент заявил о том, что в текущем году «Ольху» начнут выпускать серийно, и она начнёт поставляться для нужд ВСУ.
Из публикации Порошенко в Фейсбуке:
Эксперты прокомментировали, что с таким же успехом «высокоточным» оружием можно называть автомат Калашникова – при учёте того, в чьих руках это оружие оказывается.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Жители Киева восстановили разрушенный участниками «майдана» памятник героям Великой Отечественной войны
Жители Киева восстановили разрушенный несколько лет назад украинскими радикалами памятник, посвященный героям, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Вот она, настоящая, Православная Украина, адекватный народ, достойные люди. Спасибо Вам за ваш труд, за ваше мужество!
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Коньячная дипломатия в ПАСЕ
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться
30 апреля Киев официально объявит об изменении формата военных действий в Донбассе — «АТО» будет заменена Операцией объединенных сил. Управление группировкой перейдет от СБУ к Вооруженным силам Украины.
В донбасских республиках с тревогой ждут объявленной даты, поскольку многие полагают, что смена вывески станет своеобразной точкой отсчета в новом витке войны. В противном случае, для чего было вообще огород городить?
О готовности к выполнению любых задач, как подразделений МВД, так и ВСУ, объявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью газете «Факты». Означает ли это, что, если военным отдадут приказ брать штурмом Донецк, Луганск и другие населенные пункты, контролируемые сепаратистами, они уже сейчас, используя имеющиеся резервы в живой силе и технике, готовы успешно добиться поставленной цели?
Похоже, что нет, не значит. Во все предлагаемые модели по реинтеграции мятежного региона, кому бы ни принадлежало их авторство, в обязательном порядке монтируется ключевой элемент — миротворческая миссия ООН, которая должна будет явиться отрядом первопроходцев, расчищающих путь для идущих по их следам уже собственно украинским военным.
Похоже, что качество и боеспособность вооруженных сил Украины таковы, что самостоятельно вести боевые действия и добиваться успеха они уже не в состоянии, и полностью отдают себе в этом отчет.
Действительно, на подступах к ДНР и ЛНР удалось сконцентрировать силовой кулак, который по численности превышает армейские корпуса республик в три-четыре раза. Этого явно недостаточно для гарантированной победы при наступлении, поскольку пробивать оборону города такими силами означает обречь на гибель большинство военнослужащих и вовсе не обязательно при этом добиться успеха.
Кроме того, ВСУ так и не удалось восполнить огромные потери в бронетехнике и артиллерии, понесенные во время боев в 2014–15 годов. То есть, говорить о готовности выполнять любые военные задачи нет никаких оснований.
Список возможностей украинских военных в нынешних условиях невелик, и все, что может быть задействовано для усложнения жизни жителям Донбасса, уже работает.
Это и непрекращающиеся обстрелы, и точечные провокации, вроде недавней снайперской стрельбы по людям на пункте пограничного перехода или по сотрудникам Донецкой фильтровальной станции, попытки зайти в серую зону небольшими группами и закрепиться там, отрапортовав, что удалось отвоевать еще несколько метров вражеской территории.
Все это никак не говорит о высоком уровне боеготовности, дисциплины и способности одним решающим мощным ударом переломить ситуацию на фронтах. Именно поэтому сегодня ставка делается не на собственные силы, которых недостаточно, а на участие в операции выцыганенного у мирового сообщества миротворческого контингента, на который Киев возлагает миссию провести разоружение сепаратистов и открыть двери в Донбасс для украинских военных и полиции.
Министр обороны Украины Семен Полторак называет одну из двух будущих форм операции «принуждением к миру» и говорит, что в ней необходимо будет задействовать 35–40 тысяч миротворцев.
Собственно, в переводе на нормальный человеческий язык это значит, что, по мнению киевских стратегов, ломать линию обороны и вести бои с сепаратистами должны будут на первом этапе «голубые каски». Лишь потом к ним присоединятся украинские боевики.
Хороший, конечно, план, однако с ним могут не согласиться те, кому в нем предназначена роль тарана. Но даже не в этом дело. С маниакальным упорством все, начиная с президента, заканчивая различными министрами твердят про миротворческую миссию, будучи прекрасно осведомлены, что для ее размещения в зоне конфликта необходима резолюция Совета безопасности ООН.
Россия, имеющая собственное представление о роли миротворцев, заблокирует любой проект, не совпадающий с ее пониманием предмета. Почему в таком случае тема «голубых касок» не сходит с языка украинских политиков и чиновников, утверждающих, что план Киева по размещению контингента поддерживает все мировое сообщество, а значит, благоприятное решение будет принято?
Здесь может быть несколько вариантов. Сейчас Запад прорабатывает способ обхода России в ООН по вопросу о Сирии. Во времена холодной войны несколько раз использовался способ, известный как «объединение во имя мира». Если 9 из 15 членов Совбеза проголосуют за передачу вопроса на рассмотрение в Генассамлею, то уже там решение может быть принято двумя третями голосов. Если этот механизм будет применен в связи с Сирией, то нет никакой причины не использовать его впоследствии и по украинской тематике. Однако тут возникают очень плохо преодолимые сложности.
Очевидно, что непрошеных вооруженных гостей, какого бы цвета головные уборы они ни носили, защитники Донбасса к себе домой просто так не пустят. Проще говоря, миротворцев, если их прибытие в зону конфликта не будет согласовано с республиками, встретят огнем.
И очевидно, что это приведет к закономерным последствиям в виде энного количества убитых и раненых. Очень сомнительно, чтобы западные страны, готовые участвовать в миротворческой миссии, направили своих военнослужащих на Донбасс, зная, что есть высокая вероятность получить их обратно в цинковых гробах.
Поэтому шансов на соответствующее решение, честно говоря, пока крайне мало. Одно дело поддерживать позицию Киева вообще, другое — выполнять за него тяжелую и грязную работу, сопряженную с высокими рисками.
Второй вариант — это расчет на военную помощь в обход ООН. Скажем, Вашингтон и его союзники направляют на Украину свои военные подразделения, как это происходило в разных странах, в первую очередь в Ираке. Сейчас союзнический контингент находится в Сирии без всякого разрешения официальных властей этой страны.
Такой план тоже можно считать маниловщиной, поскольку очевидно, что в ответ на появление иностранных войск на украинской территории, Москва немедленно введет свою регулярную армию в ДНР и ЛНР. Это не будет расцениваться как оккупация или вторжение, это лишь ответная симметричная мера. В ситуации возникает уже знакомый тупик. Едва ли Запад готов военным путем решать за Украину ее проблемы, рискуя жизнями собственных военнослужащих.
Куда ни кинь — всюду клин. Без миротворцев украинцы воевать отказываются, а перспективы принятия соответствующего решения пока не собираются покидать зону нулевой вероятности.
Поэтому к предстоящей смене формата «АТО» на ООС можно относиться как к сугубо формальной процедуре, при помощи которой главнокомандующий Украины решает свои, сугубо внутренние проблемы.
Читайте также: Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов
Украинское правительство поддержало инициативу Министерства инфраструктуры о закрытии своих территориальных вод для российских судов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отметил его глава Владимир Омелян, корабли РФ якобы представляют террористическую угрозу стратегическим объектам. Теперь документ представят на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны.
RT узнал у экспертов, каких целей намерен достигнуть Киев с помощью новой антироссийской меры.
Кабмин Украины одобрил предложение Министерства инфраструктуры по закрытию территориальных вод страны, в том числе и рек. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Правительство поддержало инициативу Министерства инфраструктуры Украины прекратить транзит и перевозки по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в РФ, а также любыми другими плавсредствами, что независимо от государства флага осуществляют судозаходы в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя», — следует из заявления.
При этом основанием для предложения послужила якобы террористическая угроза, которая может исходить от российских кораблей.
«Они представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры. Также запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любой другого государства, которое пренебрегает законами Украины и международным правом», — подчеркнул глава министерства Владимир Омелян.
Теперь документ будет передан на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны.
Если СНБО одобрит предложение, то украинский МИД сообщит об этом компетентным органам США, ЕС и другим странам «с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер (санкций)» .
«Задача — провокация»
Однако эксперты считают, что на международной площадке эта инициатива вряд ли будет поддержана, так как Киев явно пытается провоцировать Москву.
«Складывается впечатление, что главная задача этих постоянных безосновательных выпадов Украины — провокация.
Как будто они ищут повода для новых ссор. Ведь Россия всё не приходит объявлять войну, а надо как-то объяснять своему населению и Европе свои и внешнеполитические действия, и в Донбассе.
Но это совершенно глупый шаг», — пояснил RT политолог, экономист Александр Дудчак.
По его мнению, Россия вполне способна предпринять ответные шаги. А вся эта ситуация может ударить по товарообороту двух стран.
«Эта мера вполне может отразиться на товарообороте. Хотя он и демонстрировал колеблющиеся показатели: рост по прошлому году, и в этом году он продолжал расти, не взирая на всю эту шумиху украинской власти», — добавил политолог.
По поводу и без
Напомним, что ранее Украина пригрозила задерживать российские суда, которые побывали в Крыму. Так, был арестован рыболовецкий траулер «Норд» вместе с экипажем. Судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска. В настоящий момент в РФ смогли вернуться только двое матросов. Ещё семерых россиян сняли с рейса в Минск, открыв против них дополнительные административные дела.
Позднее было арестовано ещё одно российское судно. Его задержали по ходатайству так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая является структурой генпрокуратуры Украины. Против команды выдвинули обвинения в «незаконной добыче песка» на территории заповедника «Лебяжьи острова», который находится в Каркинитском заливе в Крыму, и причинении ущерба «на сотни миллионов гривен».
На этом фоне военный эксперт Владимир Щербаков отмечает, что ситуация с запретом для российских судов на хождение в территориальных водах Украины, вероятно, не последняя антироссийская инициатива Киева.
«Антироссийский психоз продолжается, поэтому, думаю, это не последнее такое решение по противодействию России и её компаниям.
Весь вопрос заключается в том, что Украина пытается, пребывая в плену своих иллюзий, сохранить какое-то влияние на ситуацию с судоходством в Азовском море.
А оно признано внутренним морем двух стран, и там действует особый режим его использования. К тому же к нему не применяется такое определение как «территориальные воды», — уточнил RT Щербаков.
Азов раздора
Отметим, что в настоящий момент отношения России и Украины в области Азовского моря регулируются договором от 2003 года, который соседи ратифицировали в 2004 году. ПВ документе говорится, что море «разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами». Помимо этого суда Украины и РФ, использующиеся в некоммерческих целях, обладают свободой перемещений.
«Споры между сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору сторон», — подчёркивается в документе.
Примечательно, что судно «Норд» было задержано именно в Азовском море.
Ранее, в сентябре 2017 года, украинские власти решили увеличить глубину Азова. Кабмином страны было даже принято соответствующее протокольное постановление. Однако в Раде практически в то же время отметили, что реализация проекта будет затруднена из-за юридических проблем и коррупции.
Читайте также: «Больно резало глаза», — «патриоты» жалуются, что украинцы не оплакивают «атошников» (ФОТО)
Полина Духанова, Анастасия Румянцева
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ стали восьмой по силе армией в Европе, — Порошенко
ВСУ вошли в десятку сильнейших армий в Европе, заявил президент Украины Петр Порошенко.
«ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО», — написал он на своей странице в Facebook и опубликовал картинку, в соответствии с которой ВСУ находятся на 8 месте среди сильнейших армий Европы.
Читайте также: «Больно резало глаза», — «патриоты» жалуются, что украинцы не оплакивают «атошников» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине перенесли рассмотрение дела экипажа захваченного судна «Норд»
Суд на Украине постановил перенести рассмотрение дела моряков крымского судна «Норд» на более поздний срок.
Об этом сообщил РИА Новости адвокат российских моряков Дмитрий Щербина.
«В отношении нескольких человек суд перенёс рассмотрение дела на более поздний срок. Причина — несвоевременное уведомление», — сказал Щербина.
Адвокату неизвестно, когда пройдет рассмотрение дел. В четверг должно состояться заседание суда в отношении ещё нескольких членов экипажа, адвокат не исключил, что рассмотрение их дел будет также перенесено. Представитель судовладельца отметил, что на моряков с «Норда» заведено уже несколько дел.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса об административных правонарушениях Украины («нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё»).
Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства», капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли назначенный судом залог.
Читайте также: Потеряете не только деньги, — в России прокомментировали угрозы генсека Совета Европы
К оглавлению | Источник: rusvesna.su