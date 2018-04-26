“Ненавижу детей”: в России набирает обороты страшное движение

В мутном клубке сетевых троллей и хейтеров выросло новое, ежедневно пополняющееся сообщество — чайлд-хейтеров, или детоненавистников. Это они усердно атакуют злобными комментариями фото умиленных мамаш с чадами в соцсетях, хулиганят на форумах для беременных, дразнят кормящих и пишут гадости под объявлениями о сборе средств на лечение детей.

«МК» разбирался, кто такие чайлд-хейтеры, откуда они взялись и чем нам грозят?

Чтоб иметь детей, кому ума недоставало?

Чайлд-хейт (от англ. child-hate — «ненависть к детям») — условное название, объединяющее людей, испытывающих ненависть к детям. При этом чайлд-хейтеры совсем не обязательно чайлд-фри (те, кто не желает заводить детей), иногда они имеют даже не одного, а нескольких отпрысков. Чайлд-хейт — это намного страшнее, чем чайлд-фри.

Из-за чего человек начинает ненавидеть маленьких детей и тратить время и силы на регулярные атаки на мирных чадолюбивых граждан? Ответ ищем в их сообществах.

Вот как звучит призыв группы «Чайлд-хейт по-русски»:

«Вам не надоели дети, которые являются индульгенцией на всё и дают привилегии их мамашам и папашам? Почему мы обязаны пропускать вне очереди бабу, которая неудачно раздвинула ноги несколько месяцев назад? Почему в парламенте лоббируют законы и цензурируют Интернет из-за того, что «это дети могут увидеть»? Почему «яжематерям» все всё должны? Хватит это терпеть! Мы не обязаны делать так, чтобы вашим деточкам было хорошо! Какую ценность вы представляете со своими детьми? Ведь еще Грибоедов писал: «Чтоб иметь детей, кому ума недоставало»! Наша группа объединяет тех, кого достал детоцентризм и педоистерия. Хватит ограничивать наши права и свободы ради детей!».

Из устава группы следует, что каждый чайлд-хейтер должен выражать свою гражданскую позицию неустанными атаками на всех, кто демонстрирует свое чадолюбие в Сети. Особенно на вражеские мимимишные сайты про материнство и детство, в сообществе их называют «яжемать» и «онжеребенок».

Для убежденного детоненавистника нет ничего приятнее, чем написать в соцсетях гадость, к примеру, под умильным фото с детского дня рождения, где скачут счастливые детки в бантиках и хлопочут заботливые мамаши. В свободное от этого время они высмеивают и обличают «рожающих паразитов» на своих площадках. В рамках борьбы у них уже возник собственный сленг: «овуляшка» (женщина, думающая только о беременностях и детях), «гаденыш» (ребенок), «курятник» («мамский» форум).

Любопытно, что в группе «Чайлд-хейт по-русски» фигурирует скандально известная Диана Шурыгина либо ее активный фейк. Все тут, разумеется, виртуальны и анонимны — кому нужны неприятности? Зато потоки ненависти хоть и за стеклом монитора, но вполне осязаемы. Ужаснется всяк, имеющий глаза и умеющий читать.

Педомизантроп против «овуляшки», «яжематери» и «онжеребенка»

Словарик современного психолога расширяется с каждым днем. В нем уже появился термин «педомизантропия» — ненависть к детям. Педомизантроп — это отечественное название чайлд-хейтеров.

— Бытует мнение, что чайлд-хейтерами становятся бездетные, те, кто не может иметь детей, — говорит психолог Марина ФОМИЧЕВА. — Но практика показывает, что такие люди, напротив, относятся к детям с подчеркнутым умилением либо прикидываются чайлд-фри, не заводящими детей по «идейным» соображениям. Что касается чайлд-хейтеров, тут прослеживается явная социальная подоплека.

Вот какие шокирующие признания я нашла в соцсети. Первое письмо написано матерью девочки-школьницы:

«Я уже писала когда-то свою исповедь на другом сайте, там меня чуть ли не прокляли. Я ненавижу своего ребенка. Пока она была грудничком, я о ней заботилась и мне казалось, что я ее искренне люблю. Но постепенно закрадывались сомнения, которые разъедали душу. И чем старше становилась дочь, тем меньше было любви и больше ненависти... Моя дочь ничем не отличается от сверстников: симпатичная, хорошо учится, общается с друзьями, помогает по дому, не хамит. Но я не люблю в ней все: как она одевается, как двигается, как смеется. Меня все в ней раздражает. Этого я ей не говорю, но ведь косвенно мое к ней отношение понятно и ребенок прекрасно его ощущает. Я отбываю обязанность выращивания ребенка как тюремный срок. Я ее кормлю, стираю вещи, слежу за здоровьем. И мечтаю вытолкнуть ее в самостоятельную жизнь, подальше от меня».

А это мама младенца:

«Моему ребенку 3 месяца. Уход за ним для меня просто невыносим, постоянный недосып, невозможность ни на секунду расслабиться, даже когда он спит, я нахожусь в постоянном напряжении, ожидании, что вот-вот он проснется, думаю, вот если бы накрыть его сверху подушкой, то он бы задохнулся и весь бы этот кошмар кончился! Я понимаю, как все это ужасно звучит, но поделать с собой ничего не могу. Я ухаживаю за ребенком одна, муж на работе, уходит рано и приходит поздно. Повторение одного и того же изо дня в день сводит с ума, иногда возникают состояния, что я на какие-то моменты не понимаю, где я и что со мной происходит...».

Мне показалось, что у авторов этих писем есть психические проблемы, и я показала их психиатру Ольге Волобуевой:

— Бывают, конечно, сугубо медицинские случаи ненависти родителей к детям, связанные с отклонениями в психике. Но также психотерапевтам известны случаи так называемой «социальной ненависти» родителей к своим детям. Чаще всего она возникает по отношению к «спонтанным», не запланированным детям, которые изменили планы родителей, снизили их уровень жизни или не оправдали надежд, — например, когда рожают для того, чтобы выйти замуж, но предложения так и не следует или брак оказывается неудачным. Такие родители-ненавистники с формальной точки зрения здоровы, речь идет лишь о недоразвитых душевных качествах. Нормальный родитель полюбит дитя, даже если оно появилось на свет совсем не вовремя с точки зрения его жизненных планов. Нередко незамужние матери в своем одиночестве винят ребенка, которому вынуждены посвящать свое время. Также существует «ложная ненависть», под которую замаскирован перфекционизм, гиперответственность и мнительность. Если женщина не чувствует себя идеальной матерью, а другой быть не хочет, она начинает маскировать свои «недоработки» под якобы ненависть к детям. Страдают этим демонстративные личности истероидного психического склада, остро нуждающиеся в том, чтобы быть в центре внимания. Если у женщины изначально присутствуют такие особенности психики, то в первые годы жизни малыша они утраиваются. А если молодая мать еще и страдает послеродовой депрессией, то ее поведение может казаться и вовсе не адекватным. На словах подобные личности кажутся чуть ли не пожирательницами младенцев, а на деле чаще всего оказываются заботливыми матерями. Ужасные слова — защитная реакция их психики, часто неосознанная.

По общему мнению психиатров и психологов, в активных детоненавистников превращаются бывшие недолюбленные дети. А также патологические завистники и «хронические оппозиционеры» — им лишь бы вставать в оппозицию к мейнстриму — общественному мнению большинства.

— Если отбросить провокаторов и лиц с психическими отклонениями — а в Сети сейчас кого только нет, — говорит психолог Марина Фомичева, — чайлд-хейтеров можно поделить на два типа. Одних в ряды детоненавистников привела нелюбовь в родительской семье. Других, бездетных, терзает зависть: разговоры на тему «все лучшее — детям» они слышат постоянно, и им кажется, что бездетных «обнесли» на этом празднике жизни.

Тинейджеры-эпатажники: «Тошнит от ми-ми-ми-ми!»

Подростки активнее всех пишут гадости в соцсетях под фото детей и под постами с просьбами о помощи в их лечении. Казалось бы, странно, сегодняшние тинейджеры еще вчера сами были детьми, неужели они забыли, как беззащитны маленькие? Но, оказывается, к ненависти их привело как раз то, что они слишком хорошо это помнят. Вот как поясняет свою позицию активный член сообщества чайлд-хейтеров, именующий себя Полина-Сволочь (авторская орфография сохранена, нецензурные выражения удалены):

«Ненавижу выродков за осознанную жестокость, подлость, коварство и безответственность!!! Они, мелкие выродки, всё прекрасно понимают и осознают! И я все понимала, когда в возрасте лет 5–6 собрала толпу таких же выродков, дабы посмотреть, как летит беременная кошечка с 5 этажа... И пыталась задушить кота своими руками тоже чисто ради эксперимента, заранее придумав, что сказать родителям, когда они увидят мертвого кота... И местную шизофреничку вместе с её забитым сынком мы травили целенаправленно, прекрасно понимая, что такое хорошо и что такое плохо... плели интрижки, строили подставы, пакостили — ВСЁ ЭТО МЫ, ДЕТИ, ДЕЛАЛИ СПЕЦИАЛЬНО, ЗНАЯ, ЧТО НАМ ВСЁ РАВНО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!.. Дети мне ненавистны и омерзительны... Меня тошнит от всех этих ми-ми-ми!»

— Эта девочка явно недополучала родительского внимания в семье, хотя явно пыталась привлечь его всяческими проделками, — говорит психолог Марина Фомичева. — Тем не менее в тоне явно прослеживается подростковый эпатаж. Девочка, скорее всего, перерастет эту ненависть, которая для ее возрастной группы скорее игра. Такая злая игра толком не выросшего недолюбленного ребенка. Подростки склонны к стадности: одни «хором» ненавидят слишком красивых, другие слишком толстых, третьи — слишком худых... Безусловно, у любого хейтерского сообщества есть свой костяк, имеющий реальные проблемы с социальной адаптацией. Но большинство просто к ним примкнуло. У родителей Полины-Сволочи еще есть шанс наверстать упущенное, обратить внимание на свою дочь, проявить участие и интерес и обратить ее активность в созидательное русло.

Униженные и оскорбленные: «Аллергия на детей»

37-летняя Таня (имя изменено по просьбе героини) — душа компании и прекрасный специалист. Семьи у нее нет, зато много поклонников и друзей. Но все они знают: Таня терпеть не может детей. А в остальном Татьяна — замечательный человек, красивая женщина и надежный друг.

Приглашающие Таню в гости знают, что детей на это время лучше отправить к бабушке или еще куда-нибудь. Ничего плохого она им не делает, но когда в комнату входят хозяйские дети, только что улыбавшаяся женщина напрягается и замыкается. Она никогда не разговаривает с детьми своих друзей и не помнит их имен. Татьяна всегда настаивает на том, чтобы на корпоративные выезды за город не допускались дети и под любым предлогом покидает офис, если кто-то из коллег приводит туда своих отпрысков. В общественных местах Татьяна всегда делает замечания чужим детям за то, что они «шумят, носятся, мельтешат и вообще мешают взрослым жить». Сама она считает, что до этого ее довело наше общество:

— Невозможно терпеть эту слащавую истерию вокруг деток! — признается она. — Счастлива со своим чадом — сюсюкай с ним дома, а не труби во всю ивановскую. Общество таких поощряет — вот они и рожают будущих голодранцев, а все свои сомнительные делишки прикрывают универсальной формулой: «У меня дети». И она почти всегда срабатывает! Был случай, когда нижегородку, которая избила до полусмерти свою мать, не посадили только потому, что у нее трехлетний ребенок!

Татьяна вспоминает, как еще в ранней молодости поняла, что встречаться с кавалерами ей нравится, а вот создавать семью в привычном смысле этого слова ей не хочется:

— У меня старшая сестра троих родила — мы жили все вместе в родительской квартире, я еще девочкой была... Как вспоминала про эти пеленки-распашонки, колики-соски, меня прям тошнило! В итоге я растеряла всех ухажеров с серьезными намерениями, сделала несколько абортов и поняла, что не хочу никаких детей.

Татьяна живет одна, хорошо зарабатывает, выходные проводит с друзьями, а одинокими вечерами после работы «троллит» в соцсетях умиляющихся своим материнством «кур». Она считает, что ей есть за что их ненавидеть.

Хронические оппозиционеры: «Долой слащавый детоцентризм!»

Оппозиционерам от чайлд-хейтинга кажется, что они сражаются с дискриминацией в обществе, где тем, «кто потрудился размножиться», достаются маткапиталы, субсидии, льготы и почести, а все остальные им должны. Расспрашиваю, что привело их в ряды чайлд-хейтеров.

— Я тут почитал форум девушек, которых в старину называли куртизанками, — признается 42-летний предприниматель Артем. — Так у них прямо рубрики такие есть: «Родила — сразу в дамки!» и «Опека нам поможет»! Там обсуждается, что главное — скорее залететь и родить от обеспеченного мужика, даже если он женат, а потом опека им в помощь. Опека у этих шустрых дамочек — как цепные псы или личные телохранители, они натравливают этих чадолюбивых теток так ловко, что сегодня их даже олигархи боятся! И главное, раньше девки хотя бы стеснялись, что родили от женатых, а сегодня не важно, от кого родила, — героиня! Тут спросил дочку приятеля, она школу оканчивает, куда она пойдет учиться. А она мне: зачем мне учиться, я деток нарожаю! Но это ж не женщина, а свиноматка какая-то! И таких «профессиональных мамашек» развелась целая куча! Им кажется, что родить и растить легче, чем учиться и работать. Особенно если они сшибут деньги с отца и наймут няньку, а сами будут по салонам и фитнесам шляться. Для них отпрыск — путевка в сытую жизнь. А самые циничные больше всех «мимимишничают», вывешивая себя в бикини с бебиком на руках и с таким видом, словно она Богоматерь! Вот таких я и хочу остановить.

— Я считаю, что мое право — хотя бы не делать вид, как все остальные, что я в восторге от всех детей, включая алкоголическое наследие, которым переполнены детдома! — негодует 48-летняя Вероника. — Меня бесят не сами дети как таковые, а современный оголтелый детоцентризм, когда детям все можно, а взрослые должны подвинуться. А все эти тряски над хрупкой детской психикой, которая страдает от малейшего замечания или если деточке немедленно не дадут то, что она хочет... Сегодняшних детей вообще не воспитывают, они творят что хотят, а родители только умиляются. А если посторонний человек их беснующемуся чаду замечание сделает, тут же гавкают: «В этом возрасте им ничего нельзя запрещать!» или «Этожеребенок, онженепонимает!»

— Я служил во многих горячих точках, хоронил друзей. Но такого ажиотажа, который сегодня развели вокруг детей, ни один ветеран не видывал! — говорит отставной офицер Борис, объясняя свое присутствие на «детоненавистническом» сайте. — Вы откройте новости. Если где-то катастрофа или несчастный случай, о погибших взрослых сообщают сухо. А вот если дети, прямо истерика начинается! Как будто бы взрослых не жалко. Если бы всех жертв оплакивали одинаково, не нашлось бы и тех, кому это режет слух. Почему детей жалеют больше? Может, потому что они могли бы вырасти и стать учеными, поэтами, музыкантами, приносящими пользу Родине? Но почему тогда так же громогласно не скорбят по состоявшимся людям, уже приносящим пользу стране, случись им погибнуть?! Я вижу в этом лицемерие и показуху.

«Здесь налицо так называемый синдром недолюбленных детей недолюбленных родителей — то есть людей, недолюбленных обществом в целом, еще его называют социальной недолюбленностью, — констатирует психолог. — А последствия у него такие же, как и при недолюбленности в семье, — эгоцентризм, зависть, ревность, соперничество, мнительность наряду с агрессией и одиночество среди себе подобных. «Оппозиционерам» от чайлд-хейтинга кажется, что общество недодало им почестей, льгот и уважения, и они на него в обиде. А всякая нелюбовь однажды переходит в ненависть.

Что ж, круг замкнулся: любите детей, если не хотите, чтобы они выросли чайлд-хейтерами.

Источник: www.mk.ru