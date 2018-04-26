Народ! Не дайте заболтать тему “о лжи сынов Сиона”, пока её поддерживает наше правительство!

Российские СМИ, включая российское телевидение, уже который день подряд говорят о вопиющей лжи Запада по отношению к России и Сирии.

Первая вопиющая новость, которую активно раскручивают российские и некоторые мировые СМИ такая:

13 апреля 2018 года коалиционные силы трёх стран: США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар 105-ю крылатыми ракетами по территории Сирии, предварительно дезинформировав (!) весь мир сфабрикованной видеозаписью, которая якобы свидетельствовала, что правительство Сирии совершило против своего же гражданского населения страшное преступление — применило запрещённое химическое оружие! Таким образом ракетный удар по Сирии со стороны указанных стран был представлен как наказание президента Сирии Башара Асада внешней военной силой.

В настоящее время уже неопровержимо доказано, что это руководители США, Великобритании и Франции совершили сообща вопиющее военное преступление.

В Сирии на самом деле не было совершено никакой химической атаки против кого бы то ни было. От слова "вообще"! Просто лидерам указанных трёх стран ну очень хотелось уничтожить легитимное правительство Сирии, и они решили использовать в качестве повода для применения военной силы против президента Сирии Башара Асада банальное лжесвидетельство!

Я хочу обратить внимание всех людей на тот факт, что к лжесвидетельству прибегли два еврея и один пассивный педераст — евреями являются господин Трамп, нынешний президент США, и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, а пассивный педераст в их компании — президент Франции Эммануэль Макрон. Сами они это особо и не скрывают, о чём говорят представленные ниже три фотографии.

Трамп и Джонсон сфотографированы у Стены плача в Израиле, а Макрон употребил "элемент", широко распространённый среди педерастов. Трамп и Джонсон сфотографированы у Стены плача в Израиле, а Макрон употребил "элемент", широко распространённый среди педерастов.

Комментарий:

В развитие темы я советую прочесть отдельную статью "Слово "фэйк" по-английски — "обман", "фальшивка", а в политике это "лжесвидетельство"!"

Вторая вопиющая новость, которая уже несколько дней подаётся всеми российскими СМИ, тоже связана со лжесвидетельством и с оказанием небывалого давления на Россию и её лучших спортсменов, десятки которых из-за сфабрикованных против них обвинений не были допущены на Олимпийские игры 2018 года, которые проходили в Корее.

Сколько негатива было тогда выплеснуто на Россию и на её спортсменов да и на весь российский народ в целом, а теперь выясняется, что в основе этих обвинений была ложь!

"Вранье! И доказательств нет. Теперь-то Россию полностью оправдают и извинятся?!"

Источник.

Сейчас мы имеем тот редкий случай, когда в разоблачении лжи западных политиков прямо заинтересовано правительство России и лично Владимир Путин. А сколько раз лидеры Запада шли на наглый, чудовищный обман мирового сообщества, даже убивали людей ради создания политических провокаций, но российское правительство в разоблачении лжецов такой заинтересованности, к сожалению, не проявляло. А иногда даже и подыгрывало им!

Почему бы не вспомнить сейчас о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, в ходе которого были уничтожены высотные здания-близнецы "Всемирного торгового центра" и убито около 3000 человек из его персонала?

Кому был нужен тот теракт, оформленный в лучших традициях Голливуда?!

Однако, мне больше всего хочется напомнить сейчас всем о давно забытом теракте в американском городе Бостоне, который состоял из двух эпизодов (или актов), один из которых был сыгранной на высочайшем уровне театральной постановкой и был рассчитан на зрелищность и широкую раскрутку в средствах массовой информации, а второй эпизод теракта был настоящим, и там, увы реально погибли люди.

Об этой традиционной для американского правительства подлости, причём совершённой против собственного народа, я рассказал 20 апреля 2013 года в аналитической статье, через пять дней, после того как это случилось. Ниже я целиком воспроизвожу её здесь:

ТЕРАКТ В БОСТОНЕ: РАСКРЫТ СЕКРЕТ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОВОКАЦИИ

15 апреля 2013 года в американском городе Бостоне проходил старейший марафон, который считается одним из самых престижных легкоатлетических забегов в мире.К сожалению, не все участники забега пересекли финишную линию. Спустя три часа, после того, как первые спортсмены добрались до финишной черты, прогремел взрыв, через несколько секунд — второй.Это — карта терактов.

Момент обоих взрывов оказался запечатлён на этом фото.

После печальной даты 11 сентября 2001 года, когда в результате теракта в Нью-Йорке были разрушены здания-небоскрёбы Всемирного торгового центра и погибло около 3000 человек, в США больше не было терактов!

И вот, спустя 12 лет, первый случай. Очевидцы события и миллионы телезрителей по всему миру сразу поняли, что и этот террористический акт, несмотря на его многократно меньшие масштабы, явился по-своему экстраординарным и знаковым.

Почему? Сейчас вы поймёте.

Технология кровавой провокации

Если бы на месте следователей из ФБР был я, то в первую очередь я бы постарался выяснить, ЧТО ВЗОРВАЛОСЬ в Бостоне???

Изначально населению была дана такая версия произошедшего: «По данным полиции, сработали два мощных самодельных взрывных устройства. Не исключено, что они были спрятаны в мусорные баки. По последним данным, в результате взрывов погибли три человека, в том числе восьмилетний мальчик, 176 человек получили ранения, состояние 17-ти из них оценивается как критическое». Источник.

Позже появилась другая официальная версия: «Взрывные устройства, приведенные в действие на марафоне в Бостоне, находились в шестилитровых скороварках, помещённых, в свою очередь, в мешки, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. Взрывчатка содержала куски металла, гвозди и подшипники. По его словам, правоохранительным органам пока неизвестно, каким способом взрывчатка была приведена в действие, сообщает «Интерфакс». Вместе с тем, по информации телеканала Си-эн-эн, следователи пришли к выводу, что террористы, вероятно, использовали бомбы с часовым механизмом». Источник.

Теперь давайте выяснять, что взорвалось в американском Бостоне на самом деле?

На этом снимке запечатлён момент подрыва первого заряда. Финишное табло показывает точное время возгорания.

Здесь мы видим, что процесс горения уже завершился, а в небо поднялся большой столб дыма. Марафонец в красной майке успел за это время пробежать около 5 метров. Хорошо видно, что выброс огня и дыма произошёл в непосредственной близости от стены здания либо вышел изнутри его.

Что здесь взорвалось или что горело???

Был ли это рюкзак с 6-ти литровой скороваркой, которую террористы превратили в бомбу? Мусорный бак?

Давайте это выяснять.

На фото внизу – место первого взрыва. Это улица Boylston.

Явные повреждения имеет здание, расположенное слева. Осколки разбитых окон, лежащие снаружи дома, красноречиво свидетельствуют, что процесс взрыва или горения шёл изнутри строения. Законы физики гласят: когда что-то взрывается, осколки летят из эпицентра взрыва к периферии.

Следовательно, в нашем случае есть только два варианта, как объяснить происшедшее:

1. Взрыв произошёл внутри здания; 2. Пиротехническое устройство располагалось не внутри здания, а внутри оконной рамы, и взрыв произошёл в межоконном пространстве большого оконного блока с надписью «Lens Crafters».

Смотрим на снимок места происшествия. Он сделан с балкона здания, одно из окон которого оказалось взорванным.

Снимок отражает то, что происходило на площадке перед домом примерно через 3-5 минут после взрыва, когда исходящий из разрушенного окна столб дыма уже рассеялся.

Справа мы видим лёгкое облако дыма в гуще людей, а слева осколки разрушенного оконного блока, имеющего в центре надпись «Lens Crafters».

То, что продолжает дымиться, явно никаким образом не связано с разбитыми стёклами. Если бы взрыв произошёл в точке задымления, то все или почти все осколки от разбитых окон оказались бы внутри здания. Это элементарные законы физики.

Когда взрывная волна исходит из эпицентра взрыва, она увлекает за собой все предметы.Если бы взрыв произошёл там, где сейчас виден дым, то 90% стёкол оказались бы внутри здания. А они, как мы видим, находятся снаружи здания.

На нижнем снимке это особенно заметно.

Смотрим теперь на фотографию, представленную ниже. Это другой ракурс. Мне как фотографу бросилось в глаза прежде всего отражение полицейских в левом полуразбитом окне. Окно в здании обычное — имеет два ряда стёкол. Если в правой раме зияет сквозная дыра, то в левой раме выбитым оказалось только наружное стекло. Второе, внутреннее, оказалось целым!!! В нём полицейские и отражаются как в зеркале.

О чём это говорит?

Это говорит только об одном: внутри здания взрыва не было. Иначе бы такого фокуса не получилось!

Если бы взрыв был в помещении, то вылетели бы все стёкла разом.Этот снимок доказывает (!), что пиротехнический заряд был вмонтирован между стёклами в раму правого окна.

Внутреннее стекло в левом окне могло остаться целым только в двух случаях:

1. Если взрывная волна была, то она пошла в торец этому стеклу, а исходила она из соседнего правого окна первого этажа.

2. Сильной взрывной волны не было. Наружное стекло левого окна растрескалось и выпало наружу от сильного жара, исходящего от горящего правого окна на первом этаже.

Имея столь очевидную картину разброса осколков оконного стекла, можно говорить о том, что пространство между стёклами в правом нижнем окне было заполнено пиротехническим составом, который при поджоге дал сильное пламя, но не дал сильной взрывной волны. Это пламя было столь большим, что его жар вызвал разрушение стёкол в окнах второго этажа. Также частично пострадал балкон на третьем этаже. Что хорошо видно на этом снимке.

Таким образом, картина происшедшего полностью ясна, и мы можем утверждать, что первый взрыв в Бостоне не мог быть связан со взрывом 6-ти литровой скороварки или со взрывом мусорного бака. Огневой эффект, заснятый видеокамерами, дал пиротехнический заряд достаточно большой мощности, установленный внутри оконной рамы с надписью «Lens Crafters».

Осколки оконных стёкол — неопровержимое тому доказательство!

Братья Царнаевы из российской Чечни – Тамерлан и Джохар, которых власти США поспешили объявить ответственными за данный теракт, сделать такое в присутствии десятков и сотен людей никак не могли! Да и охрана мероприятия не позволила бы. Значит, пиротехнический заряд был заложен внутрь окна заранее. Следовательно, мы имеем основания заподозрить сговор террористов с владельцами помещения. Ведь без их ведома, кто бы мог проделать такую работу?!

Возникает резонный вопрос: если это не могли сделать братья Царнаевы, у которых бомбы были якобы в рюкзаках, то кто это сделал?

Лично я заметил присутствие в этом теракте некой каббалистики. Мы видим надпись на оконном блоке «Lens Crafters», и мы знаем из СМИ, что ребята, которые будто бы охраняли марафон от террористов, были одеты в форму частной охранной фирмы «Craft-international» с характерной эмблемой-черепом и надписью на лбу «Craft».

Это простая случайность или умышленный символизм любителей каббалистики?!

Теперь давайте выяснять, что могло создать эффект сильного наземного задымления на месте взрыва № 1?!

На видео, показанном телеканалом CNN, было хорошо видно, что дым, исходящий от здания, где произошло мощное, но короткое возгорание, быстро поднялся вверх, и его цвет — светло-коричневый. На этом кадре также можно увидеть, где находился очаг вторичного задымления. Он был ближе к ограждению, метрах в восьми от здания. Я обозначил его красным кружком.Очаг вторичного задымления дал дым серо-синего цвета, который буквально стелился по земле.

Если судить по этой фотографии, источником вторичного задымления явилась обыкновенная армейская дымовая шашка!!! Она и дала в конечном итоге весь этот стелющийся по земле дым. У неё, у дымовой шашки, как раз задача такая, создавать стелющийся по земле дым, чтобы маскировать за дымом тех, кто хотел бы оставаться какое-то время незаметным!

Что же хотели скрыть организаторы теракта за дымовой завесой?

Похоже, что дым должен был скрыть технологию чудовищного обмана, который впоследствии, мог стать неким важным «козырем» в геополитической игре сильных мира сего.

На этом снимке мы как раз видим работу дымовой шашки. Красной стрелкой обозначено место её нахождения.

Теперь, друзья, включаем мозг!

Если допустить, что был взрыв, то он мог быть только у стены здания.В данному случае мы уже установили, что местом взрыва было окно первого этажа.

Если рвануло так, что кому-то при этом в толпе оторвало ноги (!), то ноги должно было оторвать и десяткам других людей, которых мы здесь видим. Ведь так?! Однако, здесь, на месте первого взрыва, ноги оказались оторванными только у одного человека!

Если внимательно посмотреть на фото вверху, то на заднем плане в дыму хорошо заметен человек в белой куртке. Чуть ниже лежит тот, кто потом окажется безногим!

Вот этот же кадр, но при большом увеличении. Здесь хорошо видно, что будущий герой всех телевизионных новостей лежит на спине, а над ним колдуют женщина-мулатка и мужчина в тёмных очках, голову которого скрывает серый капюшон.

Вот последующая раскадровка видеоряда.

Со стороны может показаться, что мужчина (белый овал), чья голова прикрыта серым капюшоном, и женщина-мулатка (зелёный квадрат) принимают роды у парня, лежащего на спине (синий квадрат).

Однако, всё было гораздо ужаснее. Воспользовавшись дымовой завесой, они приделывали мужчине-инвалиду, лежащему на спине, муляж, имитирующий только что оторванные у него ноги! Когда эта работа была выполнена, эти двое тоже стали изображать жертв теракта. Вот они в центре. Эта фотография была сделана с противоположного направления. Безногий мужчина скрыт в дыму, на его местонахождение указывает синяя стрелка.

За женщиной-мулаткой в белом свитере и красной куртке (зелёный квадрат) лежит сейчас тот, кому буквально минуту назад приделывались муляжи окровавленных ног.

Обратите внимание, что наш безногий «клиент» уже позабыт-позаброшен. Над ним никто уже не склоняется. Обозначенный красным кружком мужчина, который стоит спиной к нам и держит в руках ковбойскую шляпу и американский флаг, вскоре будет сопровождать этого безногого парня, когда его повезут на кресле-коляске.

Обратите также внимание на девушку, обозначенную жёлтым кружком на верхнем снимке. Сейчас она послужит нам ориентиром. Вот она же, обозначенная жёлтым кружком.

И вот что скрывалось за тёмнокожей мулаткой в белом свитере и красной куртке, когда она покинула это место. Этот страшный снимок увидел весь мир! Мы видим лежащего на боку актёра — безногого мужчину-инвалида, у которого на культю левой ноги надета имитация, изображающая разорванную взрывом ногу. Причём правой ноги у парня тоже нет, мы видим только культю облачённую в тёмную ткань.

Смотрите внимательно! Колено левой ноги человека, изображающего жертву теракта, лежит прямо на земле. Если была у него бы правая нога и правое колено, то левая нога лежала бы на колене правой ноги!

Ещё раз обращаю ваше внимание: правой ноги нет выше колена!!! А на нижнем снимке правая нога почему-то есть! Причём, судя по фотографии, у правой ноги оторвана нижняя треть, чуть выше голеностопного сустава.

Сравните сами ещё раз. На первой фотографии правого колена у мужчины нет, на второй более поздней фотографии правое колено у мужчины появилось!

Но на этом фокусы с правой ногой не кончаются!

На фотографии ниже колено правой ноги опять пропало!!! Вместо правого колена теперь торчит кость, а коленный сустав, голень вместе со штаниной исчезли!

Кстати, обратите внимание, под каким углом находится левая нога сидящего в кресле-каталке. Судя по его лицу, эта поза не вызывает у него никаких затруднений.

Попробуйте, друзья, сами со здоровыми ногами так посидеть, и посмотрите, насколько вас хватит. Для человека, потерявшего несколько литров крови и получившего столь тяжёлую травму, это физически невозможно!

А наш герой абсолютно бодр, и, судя по лицу, даже отдалённо не напоминает тяжело травмированного человека.

Кто ещё не до конца понял всех этих фокусов, объясняю: оторванные ноги – это муляжи, которые используют актёры в Голливуде при съёмках художественных фильмов про войну.

Человек, у которого на самом деле отрывает одну или тем более две ноги, не будет хвататься руками за покалеченную конечность. При таком тяжелейшем ранении он должен просто потерять сознание от болевого шока и огромной кровопотери. Такое мнение высказали все хирурги, к которым я обратился за консультацией.

И ещё одна нестыковка: столь сильно покалеченные ноги невозможно держать навесу под прямым углом. Страшный болевой шок должен расслабить все мышцы.

В Интернете есть занятное видео, снятое камерами наружного наблюдения. На нём хорошо видно, как героя с оторванными ногами транспортируют по улице на кресле-каталке в сидячем положении (вероятно для того, чтобы зрелище было наиболее ярким, шокирующим и потому запоминающимся!). Камера зафиксировала, что женщина, толкающая коляску сзади, вдруг подняла вверх руку, и вся эта скорбная процессия остановилась. В чём дело? Оказывается, у раненого в буквальном смысле отвалилась (!) та самая наспех приложенная правая нога, точнее её бутафория. Полицейский вынужден был присесть на корточки перед сидящим в каталке человеком. Он приладил отвалившийся муляж ноги на место, после чего процессия двинулась дальше! Очевидно, именно после этого вмешательства полицейского у нашего героя и пропали правая голень и колено. Традиции Голливуда, однако!

Вот вам ещё один фокус. Считайте его тестом на умение думать.

Представим, что есть двое пострадавших: одному оторвало две ноги, другой получил травмы средней или даже лёгкой степени тяжести. Для их транспортировки имеются: 1. Кресло-каталка; 2. Каталка, где пострадавший может лежать. Исходя из этих данных, кого и куда вы бы поместили? Я бы лично человека с оторванными ногами уложил на каталку, где он бы мог лежать. А пострадавшего, имеющего травмы средней или лёгкой степени тяжести, я бы поместил на кресло-каталку, раз ничего другого под рукой нет.

Теперь, внимание, вопрос!

Почему на месте взрыва №1 в Бостоне всё было сделано против логики?!

Парня с оторванными ногами посадили в неудобную для него на кресло-каталку, а находившуюся рядом с ним женщину-мулатку, у которой прежде не было травм даже средней степени тяжести, положили в комфортабельную каталку???

Надеюсь, вы помните, что это она и парень с серым капюшоном на голове колдовали ранее над безногим актёром-инвалидом, приделывая ему муляжи оторванных ног.

Тогда на этой даме под красной кофточкой была совершенно чистая белая кофточка. Сейчас, как видим, её белая кофточка буквально измазана чем-то красным, похожим на кровь.

Так почему же вопреки здравомыслию парень с оторванными ногами оказался в конечном итоге в сидячем положении на кресле-каталке, а темнолицая дама – в койке со всеми удобствами?!

Ответ на этот вопрос очевиден: безногого актёра, изображающего жертву теракта, должен был увидеть весь мир!

Ну и, наконец, третий фокус.

Вот две одинаковых фотографии из Бостона, которые разместили у себя разные газеты. На переднем плане мы видим светловолосую девушку, которая вроде как пребывает в шоке, сидя на попе. А на дальнем плане, слева, мы видим лежащего человека, возможно женщину, над которой склонился мужчина в красной куртке. Обратите внимание на ноги пострадавшей. Они целые и не имеют видимых повреждений.

Теперь посмотрите на снимок, опубликованный в другой газете. Все персонажи те же, но ноги у лежащего человека уже как будто перебиты.Причём мы видим открытую рану и открытый перелом костей.

Фотомонтаж?

А что же ещё?!

Вот фрагмент фотографии, опубликованной в первой газете.

И вот - во второй.

Фальсификация налицо, причём сработанная очень грубо!

Сразу две фальсификации в одном событии, это, согласитесь, перебор! В первый же день это заметили сами американцы, и тут же появились разоблачения в Интернете. Местные блогеры очень быстро идентифицировали парня-инвалида, который согласился поучаствовать в данном спектакле в роли жертвы, которой, якобы, оторвало ноги.

Это безногий Nick Vogt! Мы узнали его! – стали писать люди в Интернете.

Вы думаете, что администрация США и руководство ФБР сидели спокойно, и у них не ёкало сердце, когда они видели, что народ вот так запросто разоблачает их как преступников, причастных к этому наполовину фальшивому теракту?!

Разумеется, нет, они лихорадочно думали, как им красиво выпутаться из этой истории!Вскоре подконтрольные власти СМИ подкинули народу другую информацию.

Парень, которому взрывом во время теракта оторвало ноги, это вовсе не Nick Vogt. Его зовут Jeff Bauman! – Вот он сравните!

И вправду похож!

Почти сразу же в Интернете появилась фотография Джефа Баумана, который лежит на больничной койке. Рядом с ним для убедительности известный киноактёр Брэдли Купер.

Эта фотография была сопровождена следующим текстом."Одним из парней, которым уделил время Брэдли, был Джефф Бауман. На снимке он между Купером и Джулианом Эдельманом. Бауман ждал среди толпы свою подругу, которая участвовала в марафоне. Когда она должна была пересечь финишную черту, взорвалась бомба. В результате взрыва Джефф Бауман потерял обе ноги ниже колена. За минуты до того, как бомба взорвалась, Джефф успел заметить парня, носящего черную шапочку как на фотографиях, распространённых ФБР. После пробуждения Д. Баумана от наркоза, именно его показания помогли ФБР сузить центр поиска и найти террориста". Источник .

Вот оно как? Нам официально рассекретили ценного свидетеля! И сказали для чего, свидетель описал террориста с бомбой! Но мы то помним, что имел место пиротехнический взрыв/возгорание оконной рамы!

На нижнем снимке тот же Джефф Бауман через 8 суток после теракта. Снимок опубликован в Интернете 24 апреля 2013 года. Джефф Бауман запросто сидит на пятой точке, бодр и даже весел. Такое, конечно же, невозможно.

Эта фотография была сопровождена следующим текстом: "Джефф Бауман, жертва Бостонского марафона. Он помог властям опознать одного из подозреваемых в теракте и был назван американским героем. Во вторник, 23 апреля, Бауман, который был поражен взрывом бомбы и потерял обе ноги, навестил Сидни Коркорэну, которая была также ранена во время теракта. Бауман принес ей подарок и поздравил её с 18-ти летием". Источник .

Вы верите, что такое возможно, что человек, потерявший обе ноги выше колена (!), уже через 8 дней, может запросто сидеть в кресле-каталке?

Я – нет! Не верю! Потому что знаю: медицина, увы, ещё не способна творить такие чудеса. Человеку даже лежать с такими травмами больно, а уже сесть и согнуть в тазобедренных суставах обрубки своих ног – без употребления сильнодействующих наркотиков невозможно!

И ещё о грустном.

Вот фотография с места второго взрыва в Бостоне, который произошел тогда же, 15 апреля 2013 года, через 10 секунд после первого взрыва. На асфальте видны многочисленные характерные фрагменты и осколки, оставленные точечным взрывным устройством. Судя по радиусу разлёта осколков, второй взрыв создал значительную ударную волну. В центре снимка мы видим раздетого по пояс парня, склонившегося над телом человека, у которого тоже вместо ног видны рваные раны. Где сейчас этот человек? Почему мы не знаем его имени? Где его фотографии? Возможно, потому о нём нет никакой информации, что это была реальная жертва теракта. Очевидно, что руководству США и подконтрольным СМИ данный человек был совершенно не интересен...

Вот для сравнения ещё одна реальная жертва с места второго взрыва. Видимых сильных повреждений нет. Кожные покровы нормального цвета, однако женщина лежит пластом и на неё одета кислородная маска.

А наш безногий, потерявший, возможно, более половины крови, в это время восседает на кресле-каталке, имеет довольно бодрый вид и ещё умудряется держать на весу остатки своих ног в позе, напоминающей гимнастический угол.

Возникает вопрос: зачем потребовалась вся эта бутафория и весь этот чудовищный обман?! Почему к безногому Джефу Бауману было привлечено столько внимания, а все другие жертвы теракта в Бостоне, пострадавшие от второго взрыва, более сильного, чем первый, были практически сразу преданы забвению.

СМИ раскрыли этот секрет всего через несколько дней.

Истинным организаторам теракта нужен был ценный свидетель, герой теракта, который мог бы опознать (!) террориста. Он должен был опознать, разумеется, не настоящего террориста, а исключительно того, кого администрация США заранее заготовила на эту роль. Администрации США очень хотелось, чтобы этот проклятый террорист был так или иначе связан с Россией и, одновременно, с исламскими радикалами!!!

Такого нашли заранее, как и нашего безногого актёра. И не одного. Террористами были назначены братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, чеченцы по национальности (Вау! Это же круто! Чеченцы! Кто же их не знает!).

Братья приехали жить в США ровно 10 лет тому назад, и кое-какая дурная слава за ними уже была... Так что они подходили на эту роль прекрасно. По легенде, которую вскоре озвучили СМИ, главный террорист был установлен, когда сотрудники ФБР навестили в госпитале потерявшего обе ноги человека. Когда Бауман якобы очнулся после операции (18 или 19 апреля), он рассказал представителям ФБР всё, что видел и помнил. Вот как эту историю пересказали газеты.

«Спортсмен ждал на финише свою невесту, она впервые участвовала в марафоне. Рядом встал человек в темных очках, в куртке, с капюшоном на голове. Он посмотрел на Баумана и поставил рядом с ним рюкзак, а затем скрылся. Через несколько минут прогремел взрыв. Марафонец дал точное описание террориста, как только очнулся после операции. Он попросил бумагу и ручку и написал: «Сумка, я видел человека, он смотрел прямо на меня», и максимально подробно описал внешность террориста. Показания Баумана помогли ФБР опознать на фотографиях подозреваемого».

Описанную Бауманом внешность террориста спецслужбы быстро идентифицировали с Тамерланом Царнаевым, который пришёл посмотреть на марафон не один, а вместе со своим младшим братом.

Так братья Царнаевы стали террористами.

Но ведь мы уже выяснили, что вовсе не какой-то рюкзак стал причиной первого взрыва в Бостоне. Возгорание, похожее на взрыв, произошло в оконном блоке с надписью «Lens Crafters», между стёкол которого был заложен достаточно большой пиротехнический заряд!

Что произошло потом, весь мир узнал из криминальных новостей, озвученных американскими СМИ.

19 апреля 2013 года, в пятницу, в пригороде Бостона после упорного преследования, сопровождавшегося перестрелкой с полицейскими, Джохар Царнаев был задержан. Его старший брат – 26-летний Тамерлан погиб в ходе спецоперации. Братья оказывали отчаянное сопротивление полицейским. По словам офицеров, первым они настигли Тамерлана. Он лежал на земле раненый, и полиция была готова его захватить, но в этот момент Джохар переехал его на внедорожнике. Травмы Царнаева-старшего оказались фатальными. Сам Джохар, вероятно, в тот момент уже был ранен в горло. Он вскоре бросил автомобиль и попытался спрятаться в лодке, стоявшей во дворе одного из частных домов. Спустя сутки владелец лодки, обнаружив на ней пятна крови, позвонил в полицию, которая и задержала Джохара.

В этом рассказе не вызывает сомнения только то, что старший Царнаев был убит сразу, так как живым никому, кроме матери и родственников, он не был нужен, а младший Царнаев был травмирован в горло, чтобы, очевидно, не мог произнести ни слова в свою защиту.

Из всей этой насквозь лживой истории ясно одно: эта кровавая провокация была направлена против Чечни, которая входит в состав России. Также она была направлена против всего мусульманского мира, поскольку братья Царнаевы были мусульманами.

В США эта провокация сразу же породила нездоровые антироссийские и антимусульманские настроения среди тех, кто не привык думать своей головой, кто не научен и не умеет анализировать факты. Как только СМИ заговорили о Тамерлане и Джохаре Царнаевых (а произошло это 19 апреля 2013 года якобы с подачи безногого Джеффа Баумана, описавшего одного из террористов), по американскому телевидению выступила Сара Пэйлин, особа еврейских кровей, иудейка, бывшая в 2008 году кандидатом на высший государственный пост в США от Республиканской партии, которая сказала буквально следующее.

«Мы знаем, что они мусульмане из Чешской Республики. Бьюсь об заклад, я выскажу мнение многих американцев, сказав, что хочу отправиться туда прямо сейчас и преподать урок этим ребятам. И давайте не останавливаться на Чешской Республике, давайте пройдёмся по всем арабским странам! Арабы должны усвоить, что нельзя вот так сюда приезжать и всё подрывать. Давайте пульнём парой ядерных ракет в Исламабад, сожжём Прагу, потом разбомбим к чёрту Тегеран. Мы должны показать им, что настроены серьёзно».

Это пламенное выступление Сары Пэйлин мгновенно шокировало общественность всего мира. Вот как прокомментировала его «Российская Газета»: «Уровень интеллекта этого «американского политика», без сомнения, зашкаливает. Она спутала Чечню с Чехией, а затем ещё и решила, что Чехия находится в арабском мире. Но самое главное, если не обращать внимание на все эти ляпы, получается, что экс-кандидат в президенты США выступила с призывом бомбить Чечню, которая является неотъемлемой частью России». Источник.

Вот, друзья, что может последовать за такими провокациями, и вот для чего они совершаются.

3 мая 2013 года. Мурманск. Антон Благин

(Опубликовано здесь).

Post scriptum

Великий обман мировой общественности продолжается и сейчас. Руководство США пытается обвинить в терроризме теперь уже и мать Тамерлана и Джохара Царнаевых, ссылаясь на аудиозапись, предоставленную руководством российского ФСБ, где в ходе общения матери с одним из сыновей якобы звучит призыв к джихаду. Теперь на основании этой аудиозаписи американские СМИ нагнетают новую истерию, издавая вот такие обложки газет и журналов.

Если иудейское руководство США столь кроваво, столь нагло и столь упорно пытается посеять рознь между народами и разжечь огонь религиозной вражды между мусульманами и остальным миром, то может действительно пришла пора христианам всего мира объединиться с мусульманами всего мира для самозащиты от подлого племени, с беспощадной критикой которого выступали в разное время и Иисус Христос, и пророк Мухаммед?!

И вот прошло 5 лет...

Сегодня политику Великобритании, США и Франции определяют уже другие люди, но их методы в достижении политических целей остались теми же — русофобия, обман мировой общественности и провокации! Таким образом, проблема не в конкретных личностях, которые через систему выборов приходят к власти над этими странами, а в том, что к власти там могут приходить только подонки и потенциальные лжецы — представители "западной системы ценностей".

25 апреля 2018 года. Мурманск. Антон Благин

P.S.

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