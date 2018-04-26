Майдан по-армянски: методички Сороса никогда не меняются

Как известно, глава правительства Армении Серж Саргсян объявил о своей отставке, тем самым выполнив требования вышедшего на улицы народа. Логично было бы предположить, что акция гражданского недовольства должна была сойти на нет, ведь цель достигнута. Но, не тут-то было – оппозиция вновь призвала людей выходить на улицы – теперь ребята хотят поставить во главу страны своего человека, при этом говорят о бойкоте выборов. Иными словами – они просто хотят совершить государственный переворот, игнорируя демократические процессы – один в один как на украинском «Майдане» в 2013-2014 годах.

Лидер оппозиционеров Никол Пашинян откровенно игнорирует демократические принципы, о которых сам же и заявляет. Он уже добился отставки Саргсяна и согласился участвовать в выборах премьер-министра. Но позже он поменял условия, выдвинутые властям – теперь он требует немедленной отставки ИО главы правительства Карпетяна и заявляет о том, что никакие выборы его больше не интересуют. Почему не интересуют? Все просто – его уже «выбрали народным премьером» протестующие на площадях. Демократичненько, не правда ли? Здесь ясно виднеются шаги по захвату власти, ничего более.

При этом оппозиционеры не стесняются «бить ниже пояса», притаскивая на протесты тех, кого там априори не должно быть – детей, в том числе и совсем маленьких. Тащут всех – от учеников старших классов, до грудничков. При этом «символом борьбы» стала девочка Элла с забинтованной рукой – ребенок явно не понимает, о чем вообще идет речь, но на массы это, несомненно, производит впечатление. Это манипулирование сознанием за счет детей, с которых вообще спроса никакого нет. Сам глава оппозиции Никол Пашинян на вопрос о том, зачем он тащит детей на улицы, отвечает: «Чтобы довести дело до конца», - ему вообще дела нет до демократии! Он собрался доводить «дело до конца» - это опять же о захвате власти.

В митингах Армении четко виднеется все та же «цветная технология» Запада – один в один, как украинский Майдан. В Армении даже появился свой сайт «Миротворец», куда публикуются анкеты различных политических деятелей и народ голосует, «судить» его или «простить» - замечательно просто! Я уж не говорю об остальных схожих моментов – от стандартного митинга «против коррупции» и иже с ними, митингующие резко перешли к полной политизации этого мероприятия – добились отставки главы правительства и открыто рвутся во власть, минуя выборы. Так же особое внимание стоит обратить на «символ революции», который всегда один и тот же во всех странах, столкнувшихся с технологиями Сороса:

Пашинян – простая западная марионетка, которых в достатке распихано по всем странам мира. Все действия в Армении проходят по уже давно отработанному сценарию «Цветных революций», и это видно невооруженным взглядом. Какова цель всего этого? Это очевидно – Армения является российским союзником, и кое-кому это очень не нравится. Как и на Украину, Западу просто необходимо внедрить русофобский режим и сюда. Вот и все.