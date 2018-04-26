Главная » Невероятное в мире, Политика

Константин Никифоров. Война, политика и инсайдерская торговля

14:41. 26 апреля 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Филипп и Тереза Мэй

Интересная статья https://www.globalresearch.ca/war-is-good-for-business-insider-trading-secret-information-and-the-us-led-attack-against-syria/5637056
«Война полезна для бизнеса»: инсайдерские сделки, секретная информация и инсценированная ракетная атака против Сирии

Стоимость акций компаний Lockheed Martin и British Aerospace на мировых фондовых рынках взлетела в понедельник утром после ударов по Сирии 14 апреля. Филипп Мэй, муж премьер-министра Британии Терезы Мэй, является высокопоставленным руководителем компании Capital Group, которая является крупным держателем акций как Lockheed Martin, так и British Aerospace.

Тот факт, что Филипп Мэй является топ-менеджером чрезвычайно мощной инвестиционной фирмы и имеет доступ к инсайдерской информации от премьер-министра, получая знания, которые, когда они становятся общедоступными, оказывают чрезвычайное влияние на цены акций тех компаний, в которые инвестирует его фирма, делает господина Мэя субъектом отвратительного конфликта интересов как мужа действующего премьер-министра. Об этом написал Том Роджерс в своей статье «Отвратительный конфликт интересов: инвестиционная компания мужа Терезы Мэй сделала бизнес из бомбежки Сирии».

Инсценировка атаки против Сирии
Пентагон отдал приказ о массовом развертывании военно-морских сил в Восточном Средиземноморье. Британское правительство привело бомбардировщики Королевских ВВС в режим повышенной боевой готовности. Авианосец USS Truman был уже на пути в Восточное Средиземноморье.

Между тем, Россия инициировала в среду накануне атаки во главе с США крупные учения у побережья Сирии. В свою очередь, Министерство обороны России предупредило, что они нанесут ответный удар с помощью своей современной системы противоракетной обороны С-400, причем будут не только сбивать крылатые ракеты JASSM и Tomahawk, но также поражать военные корабли, реактивные истребители и бомбардировщики коалиции, дислоцированные в Восточном Средиземноморье.

В то время как широкие круги общественности были убеждены в том, что крупная конфронтация между Россией и коалицией во главе с США является неизбежной и может привести к колоссальным разрушительным последствиям, несколько чиновников в высших эшелонах власти США, Великобритании и Франции были ознакомлены с точными деталями и сроками проведения военной операции в Сирии, которая состоялась после закрытия мировых фондовых рынков в пятницу вечером, 13 апреля. У них заранее были знания о том, что конфронтация между Россией и коалиционными силами не состоится.

Был ли Филипп Мэй посвящен в секретную информацию, переданную ему премьер-министром Великобритании Терезой Мэй? Имел ли он заранее данные об истинном характере атаки на Сирию 14 апреля, а также ее результатах?

Была ли эта информация предоставлена нескольким старым друзьям Трампа, а также членам его семьи и партнерам по Уолл-стрит?

Имел ли президент Франции Эммануэль Макрон, связанный с мощными финансовыми структурами, возможность поделиться секретной информацией со своими друзьями-финансистами, включая Ротшильдов и банк Goldman Sachs?

Секретная договоренность с русскими
В то время как немногочисленные высокопоставленные чиновники в США, Британии и Франции, а также их друзья-финансисты знали о том, что должно произойти, подавляющее большинство финансовых брокеров находились в полном неведении. Они не знали, следует ли делать ставку на повышение или понижение акций аэрокосмической промышленности, включая Lockheed Martin, Raytheon и так далее.

Условия сверхсекретного соглашения с Россией заключались в том, что российские военные активы не должны были подвергнуться ударам, а взамен Россия обещала не реагировать военными мерами против возглавляемой США коалиции. Эта атака была попросту инсценирована. Конкретной военной цели у нее не было изначально. Дорогая пропагандистская операция с целью «спасти лицо» Трампа и повысить общественную поддержку?

Более ста ракет были направлены всего по трем целям, и эти цели заранее были согласованы с русскими. Официальные лица в США, Британии и Франции,  а также их финансовые друзья не только знали, когда именно произойдет нападение, но также обладали секретной информацией о вероятных результатах атаки, которые были тщательно согласованы с Россией.

Сирийская система противовоздушной обороны отреагировала на ракетные атаки с помощью зенитно-ракетных комплексов советской эпохи. Западные СМИ объявили атаку «успешной», а акции компаний Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и BAE взлетели в понедельник утром на открытии крупных фондовых рынков.

Если бы Россия на самом деле ответила, нанеся удар по военным кораблям США и уничтожив истребители коалиции в воздухе, результат атаки был бы совершенно иным. По всей вероятности, ценные бумаги вышеупомянутых компаний военно-промышленного комплекса резко упали бы.

Несколько крупных финансовых операторов обладали секретной информацией, переданной им высокопоставленными политиками, которая позволила им предсказать результат и «сделать свои финансовые ставки» на повышение курса акций крупных военных подрядчиков, включая компании Northrop Grumman, Lockheed Martin, BAE, Raytheon и Boeing. Компания Raytheon  производит крылатые ракеты Tomahawk , которые использовались для нанесения ударов по Сирии, а Lockheed Martin  производит ракеты JAMM.

Финансовая афера?
Мы говорим о миллиардах долларов, полученных семьями или приятелями американских, британских и французских высших правительственных чиновников? Необходимо тщательно оценить сверхприбыль, полученную в результате операций с акциями, а также на торгах опционами.

Война, политика и инсайдерская торговля
В широком смысле инсайдерская торговля представляет собой рутинный процесс обогащения финансовых элит. Мощные финансовые субъекты имеют заблаговременный доступ к секретной информации, касающейся важнейших политических и военных решений, в том числе благодаря личным связям с политиками.

Заблаговременное знание заявлений и решений, касающихся Брекзита, например, премьер-министром Великобритании, также является бесценным инструментом в руках мощных финансовых структур и институциональных спекулянтов.  Конфликт интересов и коррупционная политика играют центральную роль в получении прибылей от инсайдерской торговли.

Через пять дней после атаки на Сирию ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт почти на миллиард долларов, на разработку новой гиперзвуковой крылатой ракеты. США отстали в гонке вооружений? Гиперзвуковая ракета уже имеется в военном арсенале России.

Да, следует признать, что «война полезна для бизнеса». Однако, если война на самом деле вспыхнет между Россией и Соединенными Штатами, смогут ли Lockheed Martin, BAE , Raytheon и прочие своевременно получать свои многомиллиардные прибыли?

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Константин Никифоров: Зачем Борис Джонсон зовёт Москву в союзники
...Трампом». При этом, как заверяет политик, «Запад со временем поможет восстановить...видение восстановления районов, пострадавших от войны. Единая иракская риторика явно контрастирует...они повелись, ввязавшись в полномасштабную войну с ДАИШ. Ради воплощения  ...
Константин Никифоров. Ливия
...Идущая там который год гражданская война - закономерный итог свержения силами...", попутно пытаясь убедить "ливийских политиков " поддержать восстановление подлинно национального ... которую можно многое списать. Война может получиться короткой, но ...
Константин Никифоров: ВТО как инструмент глобалистов
...предостерег-трампа-от-торговых-войн-с-ес/a-37712740...в Вашингтоне, что торговые войны, которые велись ранее" не...Трамп в рамках протекционистской политики в отношении американской продукции...программы проводимой ими экономической политики. Вот мир за отсутствием...
Константин Никифоров. Корейский полуостров
... Китаю и начав торговую войну? Возможно, таким образом... Китая с помощью торговой войны? Было давно доказано историей...Китая. В случае торговой войны американский рынок пострадает значительно...В крайне показной западной политике что может еще продемонстрировать ...
Константин Никифоров. Армия Европы
...Решение о совместной оборонной политике ЕС было принято еще...конечно, играют интересы индустриальной политики. Каждая страна хочет сохранить ...уже во время Наполеоновских войн и получившие особенное яркое...толчком стала франко-прусская война. После победы в 1871...
Константин Никифоров. Кимерика
...4 крупных сферы сотрудничества: макроэкономическая политика, торговля, инвестиции, глобальная экономика...", помог избежать риска "торговой войны" между КНР и США, ...контакты по важным вопросам экономической политики, китайско-американские торгово-экономические...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>