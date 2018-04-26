Константин Никифоров. Война, политика и инсайдерская торговля

Интересная статья https://www.globalresearch.ca/war-is-good-for-business-insider-trading-secret-information-and-the-us-led-attack-against-syria/5637056

«Война полезна для бизнеса»: инсайдерские сделки, секретная информация и инсценированная ракетная атака против Сирии



Стоимость акций компаний Lockheed Martin и British Aerospace на мировых фондовых рынках взлетела в понедельник утром после ударов по Сирии 14 апреля. Филипп Мэй, муж премьер-министра Британии Терезы Мэй, является высокопоставленным руководителем компании Capital Group, которая является крупным держателем акций как Lockheed Martin, так и British Aerospace.



Тот факт, что Филипп Мэй является топ-менеджером чрезвычайно мощной инвестиционной фирмы и имеет доступ к инсайдерской информации от премьер-министра, получая знания, которые, когда они становятся общедоступными, оказывают чрезвычайное влияние на цены акций тех компаний, в которые инвестирует его фирма, делает господина Мэя субъектом отвратительного конфликта интересов как мужа действующего премьер-министра. Об этом написал Том Роджерс в своей статье «Отвратительный конфликт интересов: инвестиционная компания мужа Терезы Мэй сделала бизнес из бомбежки Сирии».



Инсценировка атаки против Сирии

Пентагон отдал приказ о массовом развертывании военно-морских сил в Восточном Средиземноморье. Британское правительство привело бомбардировщики Королевских ВВС в режим повышенной боевой готовности. Авианосец USS Truman был уже на пути в Восточное Средиземноморье.



Между тем, Россия инициировала в среду накануне атаки во главе с США крупные учения у побережья Сирии. В свою очередь, Министерство обороны России предупредило, что они нанесут ответный удар с помощью своей современной системы противоракетной обороны С-400, причем будут не только сбивать крылатые ракеты JASSM и Tomahawk, но также поражать военные корабли, реактивные истребители и бомбардировщики коалиции, дислоцированные в Восточном Средиземноморье.



В то время как широкие круги общественности были убеждены в том, что крупная конфронтация между Россией и коалицией во главе с США является неизбежной и может привести к колоссальным разрушительным последствиям, несколько чиновников в высших эшелонах власти США, Великобритании и Франции были ознакомлены с точными деталями и сроками проведения военной операции в Сирии, которая состоялась после закрытия мировых фондовых рынков в пятницу вечером, 13 апреля. У них заранее были знания о том, что конфронтация между Россией и коалиционными силами не состоится.



Был ли Филипп Мэй посвящен в секретную информацию, переданную ему премьер-министром Великобритании Терезой Мэй? Имел ли он заранее данные об истинном характере атаки на Сирию 14 апреля, а также ее результатах?



Была ли эта информация предоставлена нескольким старым друзьям Трампа, а также членам его семьи и партнерам по Уолл-стрит?



Имел ли президент Франции Эммануэль Макрон, связанный с мощными финансовыми структурами, возможность поделиться секретной информацией со своими друзьями-финансистами, включая Ротшильдов и банк Goldman Sachs?



Секретная договоренность с русскими

В то время как немногочисленные высокопоставленные чиновники в США, Британии и Франции, а также их друзья-финансисты знали о том, что должно произойти, подавляющее большинство финансовых брокеров находились в полном неведении. Они не знали, следует ли делать ставку на повышение или понижение акций аэрокосмической промышленности, включая Lockheed Martin, Raytheon и так далее.



Условия сверхсекретного соглашения с Россией заключались в том, что российские военные активы не должны были подвергнуться ударам, а взамен Россия обещала не реагировать военными мерами против возглавляемой США коалиции. Эта атака была попросту инсценирована. Конкретной военной цели у нее не было изначально. Дорогая пропагандистская операция с целью «спасти лицо» Трампа и повысить общественную поддержку?



Более ста ракет были направлены всего по трем целям, и эти цели заранее были согласованы с русскими. Официальные лица в США, Британии и Франции, а также их финансовые друзья не только знали, когда именно произойдет нападение, но также обладали секретной информацией о вероятных результатах атаки, которые были тщательно согласованы с Россией.



Сирийская система противовоздушной обороны отреагировала на ракетные атаки с помощью зенитно-ракетных комплексов советской эпохи. Западные СМИ объявили атаку «успешной», а акции компаний Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и BAE взлетели в понедельник утром на открытии крупных фондовых рынков.



Если бы Россия на самом деле ответила, нанеся удар по военным кораблям США и уничтожив истребители коалиции в воздухе, результат атаки был бы совершенно иным. По всей вероятности, ценные бумаги вышеупомянутых компаний военно-промышленного комплекса резко упали бы.



Несколько крупных финансовых операторов обладали секретной информацией, переданной им высокопоставленными политиками, которая позволила им предсказать результат и «сделать свои финансовые ставки» на повышение курса акций крупных военных подрядчиков, включая компании Northrop Grumman, Lockheed Martin, BAE, Raytheon и Boeing. Компания Raytheon производит крылатые ракеты Tomahawk , которые использовались для нанесения ударов по Сирии, а Lockheed Martin производит ракеты JAMM.



Финансовая афера?

Мы говорим о миллиардах долларов, полученных семьями или приятелями американских, британских и французских высших правительственных чиновников? Необходимо тщательно оценить сверхприбыль, полученную в результате операций с акциями, а также на торгах опционами.



Война, политика и инсайдерская торговля

В широком смысле инсайдерская торговля представляет собой рутинный процесс обогащения финансовых элит. Мощные финансовые субъекты имеют заблаговременный доступ к секретной информации, касающейся важнейших политических и военных решений, в том числе благодаря личным связям с политиками.



Заблаговременное знание заявлений и решений, касающихся Брекзита, например, премьер-министром Великобритании, также является бесценным инструментом в руках мощных финансовых структур и институциональных спекулянтов. Конфликт интересов и коррупционная политика играют центральную роль в получении прибылей от инсайдерской торговли.



Через пять дней после атаки на Сирию ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт почти на миллиард долларов, на разработку новой гиперзвуковой крылатой ракеты. США отстали в гонке вооружений? Гиперзвуковая ракета уже имеется в военном арсенале России.



Да, следует признать, что «война полезна для бизнеса». Однако, если война на самом деле вспыхнет между Россией и Соединенными Штатами, смогут ли Lockheed Martin, BAE , Raytheon и прочие своевременно получать свои многомиллиардные прибыли?