Или мы останемся с планетой без капитализма; или с капитализмом – но без планеты!

Несколько исследований, опубликованных в журнале «Science», затрагивают животрепещущие и совсем нерадужные перспективы продолжающегося во всем мире сокращения популяции насекомых-опылителей сельскохозяйственных культур, и того, что это значит для будущего мировых запасов продовольствия.



Оба исследования подчеркивают тот факт, что дикие опылители, такие как шмели, бабочки, и жуки, в основном исчезают, и что рыночные методы в сельском хозяйстве, когда концерны один за другим в погоне за прибылью и в режиме конкуренции включают в дело генетически-модифицированные организмы (ГМО), является основным фактором, вызывающим этот геноцид насекомых.



Нельзя сказать, что эти исследования произвели сенсацию, так как, по крайней мере, полдюжины других работ, опубликованных лишь в последние пару лет, пришли к аналогичным тревожным выводам.

Однако, они проливают дополнительный свет на то, как меняется ситуация на протяжении десятилетий, указывая на такие моменты, как корпоративные монокультуры, сокращение лесов и диких земель, и общие изменения в ландшафте, как на основных виновников в продолжающемся развитии этой губительной тенденции.

В одном из исследований ученые из Университета штата Монтана провели сравнение данных по насекомым, собранных в конце 1800-х, с аналогичными данными, собранными в том же самом регионе в 1970-х годах.

Затем они объединили текущие данные из того же района для сравнения с этими двумя базами данных, и в итоге они обнаружили, что количество уникальных видов диких пчел сократилось почти наполовину.

Но меж тем более тревожным является тот факт, что исследователи наблюдают у современных пчел общее снижение взаимодействия с растениями, по-сравнению с предыдущими поколениями.