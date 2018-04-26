Или мы останемся с планетой без капитализма; или с капитализмом – но без планеты!
Несколько исследований, опубликованных в журнале «Science», затрагивают животрепещущие и совсем нерадужные перспективы продолжающегося во всем мире сокращения популяции насекомых-опылителей сельскохозяйственных культур, и того, что это значит для будущего мировых запасов продовольствия.
Оба исследования подчеркивают тот факт, что дикие опылители, такие как шмели, бабочки, и жуки, в основном исчезают, и что рыночные методы в сельском хозяйстве, когда концерны один за другим в погоне за прибылью и в режиме конкуренции включают в дело генетически-модифицированные организмы (ГМО), является основным фактором, вызывающим этот геноцид насекомых.
Нельзя сказать, что эти исследования произвели сенсацию, так как, по крайней мере, полдюжины других работ, опубликованных лишь в последние пару лет, пришли к аналогичным тревожным выводам.
Однако, они проливают дополнительный свет на то, как меняется ситуация на протяжении десятилетий, указывая на такие моменты, как корпоративные монокультуры, сокращение лесов и диких земель, и общие изменения в ландшафте, как на основных виновников в продолжающемся развитии этой губительной тенденции.
В одном из исследований ученые из Университета штата Монтана провели сравнение данных по насекомым, собранных в конце 1800-х, с аналогичными данными, собранными в том же самом регионе в 1970-х годах.
Затем они объединили текущие данные из того же района для сравнения с этими двумя базами данных, и в итоге они обнаружили, что количество уникальных видов диких пчел сократилось почти наполовину.
Но меж тем более тревожным является тот факт, что исследователи наблюдают у современных пчел общее снижение взаимодействия с растениями, по-сравнению с предыдущими поколениями.
По их данным, общее число взаимодействий между пчелами и растениями также снизилась примерно наполовину, что свидетельствует о серьезной проблеме для запасов продовольствия, так как около 75 процентов мировых продовольственных сельскохозяйственных культур полагаются на опыление животными.
Второе исследование пришло к не менее тревожным выводам: насекомые-опылители в целом, то есть самый широкий спектр насекомых и других животных, просто исчезают из их нормальной среды обитания и нагульного ареала.
На основании полевых исследований, проведенных в 20 странах, учёные утверждают, что во всем мире резко снижаются популяции диких насекомых, и создаваемые человеком пчелиные семьи, призванные заменить диких опылителей, во многих регионах не в состоянии справиться с задачей диких пчел.
В ландшафтах с более низким разнообразием и снижающейся численностью диких насекомых, зерновые культуры отличаются меньшей урожайностью, – объясняет автор второго исследования, Лукас Гарибальди.
Способ опыления, которым пользуются дикие насекомые, более эффективен: цветок приносит в два раза больше плодов после того, как его посетило дикое насекомое, и отличается большей стабильностью по сравнению с цветком, посещенным пчелой медоносом.
Некоторые обвиняют в этом таинственном снижении популяции опылителей сельскохозяйственных культур «глобальное потепление» и другие внешние факторы.
Но главным слоном в этой посудной лавке, которого средства массовой информации отчаянно пытаются скрыть, является ГМО и химические технологии, используемые для их выращивания.
Как уже неоднократно сообщалось, неоникотиноиды и других пестицидные и гербицидные продукты несут прямую ответственность за ослабление и гибель пчел и других опылителей сельскохозяйственных культур, особенно в Северной Америке, где наиболее широко культивируется ГМО.
Для нас вполне очевидно, что одной из основных причин снижения популяции пчел является употребление ими белков ГМО, – сообщается в докладе о снижении числа пчелиных семей, подготовленного Брит Амос для «Global Research».
Правда заключается в том, что в такой кризисной ситуации рением сможет стать органическое сельское хозяйство. Ведь оно обеспечивает разнообразие экосистемы и сохраняет качество производимых продуктов питания. Но, конечно, оно несовместимо с принципами рыночной конкуренции и прибыльности сельского хозяйства на капиталистической ферме!
Или мы останемся с планетой без капитализма; или с капитализмом – но без планеты!
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Непонятно что нужно сделать? Вернуться к феодализму, чтобы пчёлы могли делать мёд? Крепостное право вернуть, чтобы родовые имения возродить и каждому феодалу выделить по тысяче душ.