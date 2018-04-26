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Грозный и Сталин: тираны или спасители?

14:54. 26 апреля 2018 Просмотров - 80 4 коммент. Опубликовал:


Кто и зачем ведёт целенаправленную пропаганду против Ивана Грозного? Что говорят нам летописи о времени правления этого государя? Сколько людей казнил Иван Грозный? Убивал ли он своего сына? Могут ли политические правители быть отрицательными фигурами в истории, если в период их правления возрастали и территория страны, и её население? Какие параллели можно провести между Грозным и Сталиным? Вячеслав Манягин – русский писатель, историк, журналист – рассказывает, зачем истории нужны сказки про кровавых тиранов и как правильно оценивать любого правителя.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, Иван Грозный, история, Русь, сталин
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4 коммент.»

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    Вячеслав 26 апреля 2018 в 15:00 Ссылка Пометить
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    Никакие они не тираны… Они – радетели земли русской – они – не чета нынешним. При них страна землями прирастала, а эти только разбазаривают её… Жёсткими были – да… Но тогда и времена были под стать их вершениям. Жидов прижали к ногтю, вот они до сих пор никак не могут успокоиться… А простые люди любят их и уважают…

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