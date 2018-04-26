Грозный и Сталин: тираны или спасители?

Кто и зачем ведёт целенаправленную пропаганду против Ивана Грозного? Что говорят нам летописи о времени правления этого государя? Сколько людей казнил Иван Грозный? Убивал ли он своего сына? Могут ли политические правители быть отрицательными фигурами в истории, если в период их правления возрастали и территория страны, и её население? Какие параллели можно провести между Грозным и Сталиным? Вячеслав Манягин – русский писатель, историк, журналист – рассказывает, зачем истории нужны сказки про кровавых тиранов и как правильно оценивать любого правителя.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com