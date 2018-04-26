Горбачёв – президент-ликвидатор СССР

Именно М.С. Горбачев несет главную и персональную ответственность за развал СССР и те многочисленные трагедии, которые развернулись на территории бывшего СССР.

«Когда МЫ получили информацию о ближайшей смерти советского лидера (речь шла о Ю.В. Андропове.), то задумались о возможном приходе к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из СССР нужных специалистов). Этим человеком был М. Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты, и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен». (Маргарет Тэтчер. «Член Трехсторонней комиссии – январь 1992 года»).

Ставропольский иуда

2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края родился мальчик.



Он вырастет, окончит Московский университет, судьба вознесет его на самую вершину власти могучей и великой страны, его будут с восторгом принимать за пределами своей отчизны и проклинать на Родине.

Приступая к реформам СССР в 1985 году, М.С. Горбачев действовал по четко разработанному «Советом по международным отношениям» плану.



Он, конечно, не знал его содержания, да и о его существовании вряд ли знал.



Реальные архитекторы перестройки умеют хранить тайны. М. Горбачев просто знал, что ему помогли прийти к власти внешние силы, к просьбам которых он должен был прислушиваться.



В полном объеме о содержании плана было известно лишь Д. Рокфеллеру. О каких-то компонентах плана знали М. Тэтчер, Г. Киссинджер, З. Бжезинский и ряд других людей.



Назовем его условно план «Комбайнер». Как и совершенно секретный план информационной войны против СССР 1943 года «Рэнкин», так и план «Комбайнер» никогда не будет опубликован.

Символично, однако, то, что если инициатором плана «Рэнкин» был У.Черчилль, то ключевую роль в плане «Комбайнер» сыграла британка М. Тэтчер. По сути, именно ей удалось осуществить успешный вербовочный подход к М.С. Горбачеву, используя его внушаемость и честолюбие, в 1984 году.



Одновременно она имела пухлую папку с компроматом на бывшего ставропольского комбайнера, подготовленную для нее резидентом внешней разведки КГБ СССР в Лондоне и одновременно агентом британской разведки МИ-6 (с 1974 года) полковником Олегом Антоновичем Гордиевским.



14 ноября 1985 года О.А. Гордиевский был заочно приговорен за измену Родине к смертной казни с конфискацией имущества. Приговор не отменен и после распада СССР.

План «Комбайнер» имел и четкую экономическую составляющую, нацеленную на дезорганизацию советской экономики и ее попадание под влияние транснациональных корпораций. В какой-то степени это был «план Маршалла – 2», по экономическому закабалению СССР.

В конце 1987 года правительство СССР подготовило свои предложения по экономике страны на 1988 год. Согласно этим предложениям твердый народно-хозяйственный план трансформировался в государственный заказ, полностью обеспеченный финансовыми и материальными ресурсами.



При этом заказ был снижен до 90-95% от общего объема производства, а остающимися 5-10% продукции предприятия получали право распоряжаться по своему усмотрению на основе договорных отношений. В последующие годы, пользуясь полученным опытом, предполагалось постепенно установить оптимальный уровень госзаказа.

На заседании Политбюро ЦК КПСС в конце 1987 года М. Горбачев добился решения о доработке проекта правительства, в результате которой уровень госзаказа был снижен на одну треть, а по ряду министерств – более чем наполовину.



Очевидно, что М. Горбачев действовал по внешним инструкциям.

Я считаю, что это были целенаправленные действия по развалу советской экономики.



Все шло в соответствии с запиской КГБ СССР 1977 года о формировании пятой колонны. Напомним ее некоторые положения:

«1. ЦРУ США на основе анализа и прогноза своих специалистов о дальнейших путях развития СССР разрабатывает планы по активизации враждебной деятельности, направленной на разложение советского общества и дезорганизацию социалистической экономики.

2. В этих целях американская разведка ставит задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан, проводить их обучение и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой, экономикой и наукой Советского Союза.

3. ЦРУ разработало программы индивидуальной подготовки агентов влияния, предусматривающей приобретение ими навыков шпионской деятельности, а также их концентрированную политическую и идеологическую обработку. Кроме того, один из важнейших аспектов подготовки такой агентуры – преподавание методов управления в руководящем звене народного хозяйства.

4. Руководство американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь с затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам в перспективе занять административные должности в аппарате управления и выполнять сформулированные противником задачи».

После указаний М.С. Горбачева, пользуясь свободными договорными ценами, многие предприятия стали на первых порах получать огромные деньги – сверхприбыль, но не за счет увеличения производства, а за счет своего монопольного положения.



В результате доходы в 1988 году выросли на 40 млрд руб., в 1989 году – на 60 млрд руб., а в 1990 году – на 100 млрд руб. (вместо обычного прироста в 10 млрд руб.).



Потребительский рынок был взорван, все товары буквально улетали с прилавков. Повсюду стали снимать с производства невыгодную продукцию – вымывался дешевый ассортимент. Если госзаказ был резко снижен в машиностроении и ряде других отраслей, то в топливно-энергетическом комплексе он составил 100%. Шахтеры покупали все необходимое для производства по договорным ценам, а уголь продавали по государственным.



Это послужило одной из главных причин вспыхнувших шахтерских забастовок. Нарушилась справедливость. Произошел разрыв установившихся взаимосвязей в народном хозяйстве. На передний план стали выходить региональные интересы, что стало питательной почвой для сепаратизма.



Итог перестройки – социально-экономический крах: была потеряна управляемость производством, финансами, денежным обращением. Но ведь это и была основная цель операции «Перестройка» в рамках плана информационной войны против СССР «Комбайнер».

До перестройки государственный бюджет СССР принимался и исполнялся без дефицита. На 1988 год он впервые был принят без превышения доходов над расходами в сбалансированной сумме.



Но уже в 1989 году госбюджет СССР был принят уже с бюджетным дефицитом около 36 млрд руб., но в доходы бюджета были включены ссуды Госбанка, которые никогда раньше не относились к доходам бюджета в сумме свыше 64 млрд руб.

Т. е. на самом деле бюджетный дефицит составил 100 млрд руб.! Поэтому вскоре потребительский рынок был «взорван», начались проблемы с продовольственным обеспечением населения.

Отказ от монополии производства и реализации спиртоводочной продукции только в 1989 году привел к потере государственным бюджетом поступлений по налогу с оборота более 20 млрд руб.

Экономика страны стала испытывать проблемы, объемы производства сократились на 20% по сравнению с 1985 годом, цены неуклонно поползли вверх, появилась безработица.

Государственный внешний долг за годы перестройки многократно увеличился и стал основным средством покрытия бюджетного дефицита. Еще более стремительно рос государственный внутренний долг.

После прихода к власти М.Горбачева резко возросла преступность. Количество преступлений ежегодно увеличивалось на 30%. Уже в 1989 году количество заключенных в СССР (1,6 млн человек) стало в два раза больше, чем в 1937 году.



Количество умышленных убийств в 1989 году (19 000) было в полтора раза больше, чем число погибших советских воинов в Афганистане за ДЕСЯТЬ ЛЕТ.

И вот в этих нестабильных социально-экономических условиях начинается проведение ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ. Аналогичная схема была применена ЦРУ и МИ-6 в 1953 году для свержения правительства Моссадыка в Иране, после чего добыча нефти перешла под контроль транснациональных корпораций.

В ходе ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ проводилась информационная моральная ликвидация всех героев и выдающихся людей, составлявших гордость русского народа. В ее ходе акцент был сделан на реализации программной речи Аллена Даллеса в 1945 году.



Практически все герои Великой Отечественной войны подвергались изощренным клеветническим обвинениям и надругательству, то же делалось и по отношению к более далекой русской истории, в т. ч. по отношению к Петру I, Екатерине II, Ивану Грозному. Началась дьяволизация отдельных личностей и исторических периодов Руси.



Вся русская история, согласно версиям конца 80-х, была историей ничтожеств. Так, постепенно, шаг за шагом стала внушаться идея о неполноценности русского народа. Эти информационно-идеологические акции успешно проводились «колумбийцем» А.Н. Яковлевым, который одновременно был близок и к М.С. Горбачеву, и к агенту ЦРУ О.Калугину.

СМИ, курируемые А.Н. Яковлевым, провозгласили понятие свободы слова и развернули поэтапную антигосударственную кампанию. С учетом взаимодействия, осуществляемого «колумбийцем» А.Н. Яковлевым с другим «колумбийцем» – генералом КГБ СССР и агентом ЦРУ О.Калугиным, можно предположить, что основные «темники», комментарии для советских СМИ разрабатывались за океаном.



В основе разработанных в Нью-Йорке комментариев были выводы т. н. «Гарвардского проекта», исследования под руководством Аллена Даллеса, направленного на изучение глубинных механизмов общественного сознания в СССР и поиск болевых точек для его разрушения.



Под внешним информационно-идеологическим управлением советские СМИ стали работать на разрушение государства. СМИ руководила группа глобалистов-троцкистов (А. Яковлев, В. Медведев, В. Коротич, Д. Волкогонов и др.), ранее строго взыскивавших за инакомыслие и осуществлявших жесткую цензуру «антисоциалистических» взглядов.



Они были ближайшими соратниками М. Горбачева в деле развала СССР.



Широко стало применяться переписывание истории. Иллюстрацией может служить замена преступлений колонизаторов Запада, проводивших порабощение и массовое уничтожение беззащитных народов, их якобы просветительской цивилизаторской миссией с установлением демократических идеалов.



А ведь развитие Запада, начиная с XV века, происходило в значительной степени за счет ограбления колоний. Фактически Западная Европа как единое целое эксплуатировала огромные массы порабощенных людей. Колониальная модель развития мира, созданная Британской империей, была несправедливой.



Внутренние европейские противоречия сглаживались поступлениями из колоний. Россия же жила за счет своего труда, сама создавала свое богатство. Ей также приходилось непрерывно отражать внешние нашествия с Запада и Востока.

Глобалисты-троцкисты, организовав информационное прикрытие со стороны СМИ и лояльного Запада, развернули тотальную зачистку во всех звеньях управления СССР.



В 1986-1989 гг. под давлением М. Горбачева было смещено со своих постов 82,2% секретарей обкомов, крайкомов и республиканских ЦК КПСС. Это была крупнейшая чистка за всю историю КПСС. И это была не просто перетасовка кадров.



Это был их разгром, в соответствии с рекомендациями «Совета по международным отношениям». Страну готовили к распаду. Был открыт массированный огонь на поражение по «штабам». На советских телеканалах была развернута мощная антигосударственная пропаганда, якобы для борьбы с мифическим МЕХАНИЗМОМ ТОРМОЖЕНИЯ со стороны партийных кадров.



Сам термин «механизм торможения» был придуман специалистами Гарвардского университета. В разгроме советской системы управления на первом этапе приняли участие и «догматики-сусловцы», во главе с членом Политбюро ЦК КПСС Егором Лигачевым.



Потом очередь дойдет и до «догматиков». Но именно их использовали вначале как таран для разрушения КПСС. Ведь позиции глобалистов-троцкистов до 1987 года были слабы в советской системе управления, и без поддержки «технократов» и «догматиков» им было не обойтись.

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР распада СССР – антигосударственный курс М. Горбачева. Именно М. Горбачевым были заложены основные мины, взрыв которых в 1991 году привел к распаду СССР.

Пересмотрев систему прежних геополитических приоритетов СССР-России, М. Горбачев приступил к формированию нового внешнеполитического курса. В его основу был положен абстрактный примат общечеловеческих ценностей.



Реализация нового внешнеполитического курса на практике привела к односторонним уступкам и приняла деструктивные формы.

Излишне форсированный вывод наших войск из Восточной Европы имел своими последствиями резкое ослабление геополитических интересов СССР-России. Обвальное свертывание многолетних контактов с бывшими союзниками привело к вытеснению СССР-России из многих регионов мира, к крупным геополитическим и экономическим потерям.

Американская газета «Вашингтон Пост» 15 декабря 1991 года напечатала статью с анализом правления М.С. Горбачева. Данные газеты показывают, какова экономическая эффективность, можно сказать «рентабельность» информационной войны против СССР.

Если попытаться объективно проанализировать причины поражения СССР в информационной войне, то главной причиной является неспособность ЦК КПСС и КГБ СССР оказать противодействие, которая привела к созданию пятой колонны внутри СССР и приходу к руководству страны группы глобалистов-троцкистов во главе с М. Горбачевым.