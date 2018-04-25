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Зарево Марка Фейгина

11:03. 25 апреля 2018 Просмотров - 227 2 коммент. Опубликовал:



Адвокат Фейгин теперь не адвокат.
Сегодня с бывшего защитника Савченко сняли адвокатский статус за писанину в Твиттере.



Когда ждал стонов умирающих в Москве, а сам стонешь в Твиттере. Еще один кандидат на "Абрамс" к Бабченко.
Теперь будет "видным экспертом-правоведом" на укр-ТВ и уже без оглядки прокачивать забавным трешем свой аккаунт в Твиттере.


 

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: пятая колонна, фейгин, юмор
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2 коммент.»

  • 122 94
    Федор Лаптев 25 апреля 2018 в 12:01 Ссылка Пометить
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    жертве сексуального насилия в детстве ( а фейген так и не ответил на прямой вопрос об этом , есть видео на ютубе , и значит по его фейгоновской логике это правда )дали 48 часов на то чтоб официально извинился за откровенное вранье и оскорбления . затем у него лиш 2 перспективы – бежать на украину или быть судимым здесь за клевету …

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    • 1128 190
      Павл Федор Лаптев 25 апреля 2018 в 12:05 Ссылка Пометить
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      По новым понятиям жертве сексуального насилия, ребёнку менее 12 лет нужно оправдываться перед судом? До чего же опустились телевизионные каналы РФ.

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