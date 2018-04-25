Зарево Марка Фейгина





Адвокат Фейгин теперь не адвокат.

Сегодня с бывшего защитника Савченко сняли адвокатский статус за писанину в Твиттере.







Когда ждал стонов умирающих в Москве, а сам стонешь в Твиттере. Еще один кандидат на "Абрамс" к Бабченко.

Теперь будет "видным экспертом-правоведом" на укр-ТВ и уже без оглядки прокачивать забавным трешем свой аккаунт в Твиттере.





Источник: colonelcassad.livejournal.com