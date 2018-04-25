Зачем республики бывшего СССР отрезают себе русский язык

Источник: amp.kp.ru

«Комсомольская правда» вместе с экспертами проверила — где на территории распавшегося Советского Союза берегут великий и могучий язык Пушкина, а где — стараются от него скорее избавиться как от инструмента влияния Москвы.



СРЕДНЯЯ АЗИЯ

УЗБЕКИСТАН: Узбеки читают вслух «Онегина»

Численность населения (оценочная) – 30 миллионов.

Численность русских (оценочная) – 1 миллион.

Статус русского языка: В 1995 году потерял статус государственного языка, разрешено использовать при регистрации в ЗАГС и в нотариальных документах.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья КОСМАРСКАЯ, социолог и этнолог института Востоковедения РАН:

— Переписи населения в Узбекистане не было с советских времен, поэтому все оценки приблизительны.

Русский язык имеет в стране статус одного из иностранных языков, хотя используется широко. Латиницу в Узбекистане все-таки ввели, чем отрезали молодые поколения от целого культурного пласта.

Узбекистан имеет важную особенность – здесь издавна проживало осёдлое население и существовали письменность. Поэтому степень русификации местного населения здесь ниже, а сохранность местных языков — выше, чем у бывших кочевых народов, населяющих Киргизию и Казахстан. Последние, при богатой устной традиции, до революции не имели своей письменности.

Кроме того, в Узбекистане русские, ещё со времен Российской империи селились в основном в городах. Поэтому в Узбекистане русский – этот в первую очередь язык городской интеллигенции, чиновников и бизнесменов. А большинство сегодняшних узбекских трудовых мигрантов — выходцы из сел, русский знают очень плохо. Зато его знают их бригадиры, которые часто и организуют миграцию. То есть получается «двойная эксплуатация» людей без русского языка — работодателями и организаторами миграции.

О значении русского языка в городах Узбекистана можно судить по такому недавнему факту. Кто-то из наших телеведущих опрометчиво сказал, что в Узбекистане уже забыли про нашу общую историю и «не знают, кто такой Пушкин». В интернете поднялась целая волна – узбеки читали Пушкина: взрослые декламировали «Евгения Онегина», а дети – сказки.

КАЗАХСТАН: Молодежь учит русский ради карьеры

Численность населения (по переписи) – 18 миллионов.

Численность русских (перепись 2009-го) – 3,9 миллионов.

Статус русского языка: по Конституции равен по статусу казахскому, употребляется в делопроизводстве, кроме пяти областей Казахстана.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КОСМАРСКАЯ:

— В последние два года я провела в Казахстане несколько экспедиций. Проект назывался «Образы России в Евразии: память, идентичность, конфликты». Положение русского языка в Казахстане стабильное. Люди мне сами рассказывали, что русский язык имеет связующее значение, является пропуском в мир современной науки, технологий.

В ходе исследований мы не нашли подтверждения распространённому мнению, что Россия потеряла свое значение для казахской молодежи. Студенты-казахи элитных вузов продемонстрировали мощный прагматизм, связанный с ролью русского языка в построении их будущей карьеры. Русский язык для них очень важен, хотя роль английского (а в потенциале — китайского) тоже отмечалась. В учебных заведениях попроще, где учились выходцы из провинции, чувствовалось, что русский язык у них – «выученный», хотя и весьма неплохой по уровню владения. Этих студентов заметно больше волновало развитие родного, казахского языка.

КИРГИЗИЯ: Благодарные мигранты и «американский уголок»

Численность населения (по данным ООН): 6,1 миллионов.

Численность русских: (перепись 2009-го): 415 тысяч, по оценкам 2016 года – 360 тысяч.

Статус русского языка: с 2001 года имеет закрепленный Конституцией статус «официального языка».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КОСМАРСКАЯ:

— В октябре я провела исследование в этой республике. Мы беседовали с трудовыми мигрантами, которые приехали домой в отпуск из России. На вопрос: «Как вы относитесь к России?» нам отвечали – «Россия нас по сути спасла в тяжелые времена». Естественно, русский они в России не просто осваивают, но и возвращают обратно в Киргизию. На юге республики родители учеников просят, чтобы учителя русского языка в школе были его носителями, предлагают деньги за это. Вот такая прагматичность.

В Киргизии есть националистически настроенные политики, которые тоже говорили о переходе на латиницу, но быстро поняли, что республика эту реформу просто не потянет. Модернизационный импульс, данный Российской империей будущей Киргизии ещё в 19 веке, заметен до сих пор. Именно из этой страны к нам по прежнему едут люди с хорошим русским языком и образованием.

Но усилия России по сохранению этого наследия пока недостаточны. Например, я была удивлена в городе Караколе (бывший Пржевальск), где была основана первая в Семиречье публичная библиотека, когда увидела в ней «американский уголок». Американский флаг во всю стену, стоят компьютеры, сидят люди, занимаются английским. Это подарок из США. Неужели в нашей стане не нашлось бы денег для «российского уголка»? А в библиотеке знаменитой школы имени Пржевальского в том же Караколе (где многие хотят учиться) книги на русском в библиотеке ветхие, зачитанные.

Для мигрантов в России есть курсы русского языка. Но лучше было бы учить русский ещё в своих республиках.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ТУРКМЕНИЯ: Русо-инкогнито

Численность населения (оценка ООН): около 5 миллионов.

Численность русских (оценка ООН): 160 тысяч.

Статус русского языка: не имеет статуса, изучается в школах наравне с английским.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КОСМАРСКАЯ:

— Что точно происходит в этой стране, не знает никто. Я специально спрашивала в своем отделе – «кто хоть что-то знает про Туркмению?» Туда даже попасть невозможно «просто так», не то что провести исследования. Миграционного потока в Россию из этой страны практически нет.

ТАДЖИКИСТАН: Модель ещё наша, а разговор — уже нет

Численность населения (данные Госкомстата республики на 2017 г.): 8, 38 миллиона.

Численность русских: 35 тысяч человек (в 1979 – 350 тысяч).

Статус русского языка: язык межнационального общения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КОСМАРСКАЯ:

— Русскоязычное пространство тут сжалось. Большинство носителей русского языка из Таджикистана выехали – осталось 30-40 тысяч. В Душанбе на улице ещё можно поговорить по-русски, но ситуация запущена. Делался языковой анализ вывесок в областных городах Таджикистана. Если магазин, например, ориентирован на людей с деньгами или на туристов – вывески будут на русском языке и на английском – подход прагматичный. Развитием русского языка власти не занимаются, хотя миграционный поток из этой республики огромный, таджики учат русский уже в России.

Здесь ещё будут работать лет 50 так называемые «каналы семейной памяти» (когда родственники служили в армии, учились, работали в России или воевали за Россию). И русский мир, если не в языке, то в образах пока будет существовать. Модель жизни, созданная здесь когда-то русскими, может какое-то время продержаться и без русских – это уже «внутренне-укорененное явление». Но, без поддержки России оно будет не долгим.

ПРИБАЛТИКА

ЛАТВИЯ: Искореняют даже из школ

Численность населения: 1 926 600 человек (данные Центрстатбюро).

Численность русских: 557 тысяч человек, вторая по численности этническая группа (по переписи 2011 года).

Статус русского языка: Статуса не имеет.

2 апреля, президент Латвии подписал указ о переходе всех школ, включая национальные русские школы, на обучение на латвийском языке. Только в Риге «русских» школ – 43. Теперь будет — 0.

ЛИТВА: Права «нацменьшинств»? Не, не слышали

Численность населения: 2 805 418 (данные «Литстата»)

Численность русских: 177 тысяч человек, вторая по численности этническая группа (по переписи 2011 года).

Статус русского языка: Статуса не имеет.

В стране действует «Рамочная конвенция о защите прав нацменьшинств». Она подразумевает дублирования вывесок в местах «компактного расселения». Но Литва действует по статье 17 своего «Закона о языке» — по ней все публичные надписи выполняются только на литовском.

ЭСТОНИЯ: Устранить дискриминацию? Дайте подумать…

Численность населения: 1 318 705 человек (данные «Эстонстата»).

Численность русских: 330 тысяч человек, вторая по численности этническая группа (данные «Эстонстата»).

Статус русского языка: Считается «иностранным».

В 2010 году Европейская комиссия потребовала устранить «языковую дискриминацию», но правительство Эстониипока обдумывает это заявление. Уже восьмой год…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Владимир СИММЕНДЕЙ, историк и политолог, специалист по странами Балтии:

— История бытования русского языка на территории нынешних Латвии, Литвы и Эстонии насчитывают многие столетия. В средние века в Риге было русское купеческое подворье со своей церковью — целый городской квартал. В Великом княжестве литовском русский язык (старобелорусское письмо, мало отличавшееся от московского) долго был языком делопроизводства.

Сегодня во всех трех прибалтийских странах русский язык подчёркнуто не имеет никакого статуса, кроме иностранного. При том во многих городах Латвии (Даугавпилс, Резекне и др.) и Эстонии (Нарва) русские составляют большинство. Да и в столицах — Риге и Таллине - представлены широко. Неформально в этих городах трудно устроиться на работу, не владея русским языком.

Если в быту русский употребляется, его слышно на улицах, то вывески, реклама, театральные афиши на русском встречаются редко.

Дальнейшее физическое сокращение русскоязычного населения (превышение смертности над рождаемостью, эмиграция, ассимиляция) приведет к сокращению в этих странах использования русского языка. А ликвидация образования на русском приведет к тому, что через несколько лет молодое поколение местных русских, сохраняя устный язык, будут не способны писать на русском. Без изменения антироссийского вектора в политике Латвии, Литвы и Эстонии не приходится рассчитывать на улучшение положения русского населения.

ЗАКАВКАЗЬЕ

ГРУЗИЯ: Надежда на туристов и бизнес

Численность населения: 3 718 200 человек (без учета Абхазии и Южной Осетии, данные Нацстата).

Численность русских: 26 тысяч человек (данные переписи 2014 года).

Статус русского языка: Статуса не имеет.

По данным социологов, 70% жителей Грузии заявили, что «в русском языке не нуждаются и не используют его в работе и учебе».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр БЕЖЕНЦЕВ, председатель в «Союз Русской Молодёжи Грузии»:

— Русский язык появился в Грузии с 1793 года, со времени подписания Георгиевского трактата. Но в Грузии много смешанных семей, русский употребляется в быту. В бизнесе — это язык общения с туристами из России и стран СНГ.

При поступлении на престижную работу (банки, туризм, крупные компании) так же желательно знание русского. К русскому интерес есть, но местные власти ничего в этом направлении не делают, уделяя внимание лишь изучению английского языка — в республике масса бесплатных курсов английского.

Ситуация неоднозначная: с одной стороны возрастающий поток туристов-россиян дает надежду на сохранение русского языка в Грузии. При этом нет возможности для переподготовки учителей русского. Прогнозы печальны.

АРМЕНИЯ: Первый среди равных-инострнанных

Численность населения: 2 972 900 человек (данные Армстата).

Численность русского населения: 11,9 тысяч человек, это самая малочисленная русская диаспора в странах СНГ ( по переписи 2011 года).

Статус русского языка: «Иностранный язык».

И этот статус в ближайшее время не изменится, это не раз публично подтверждали официальные лица Армении. Все делопроизводство ведется на армянском, при этом, по данным опросов, русский не знают всего 4% жителей Армении.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр МАРКАРОВ, директор армянского филиала Института стран СНГ:

— Русский язык появился здесь в 1828 году, когда часть исторической Армении вошла в состав Российской империи.

Несмотря на «иностранный статус», русский язык является «первым среди равных». В средней школе его преподавание обязательно со второго класса. Школьников изучающих русский язык в Армении – 350 тысяч. В ВУЗах – русский обязательный предмет, филологи пользуются русскими учебниками. На телевидении есть часы для трансляции программ на русском языке. В последние годы русский язык получил неожиданную функцию – стал языком интернет-общения. Все основные армянские сайты русскоязычные или имеют русскую версию. Так же на русском продублировано содержание большинства правительственных сайтов.

АЗЕРБАЙДЖАН: Вывесок нет, но разговор — есть

Численность населения: 9 867 250 человек (данные Госкомстата).

Численность русского населения: 119 300 человек (на 2014 год).

Статус русского языка: не имеет официального статуса.

В системе образования есть «русские» школы и школы, где русский изучается, как иностранный. С 2008 года на ТВдействует запрет на трансляцию программ на «иностранных» языках. Исключение – один выпуск новостей в сутки на русском.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александра ДОКУЧАЕВА, отдел миграции Института стран СНГ:

— В основном, русское население в Азербайджане проживает в больших городах. Русский язык свободно используется в госучреждениях, банках, общественных местах. По факту — это язык межнационального общения. По закону о рекламе вывески на иностранных языках запрещены, просто русские названия пишутся азербайджанскими буквами. В Баку до сих пор есть улицы, названные в честь русских ученых, поэтов. В детсадах, особенно в частных, есть группы для русскоязычных детей. В ВУЗах уже 12 лет учатся стипендиаты правительства Москвы, работают филиалы МГУ и университета Сеченова. В школах в последние годы число русскоязычных классов растет.

Великий и могучий на осколках Союза

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РОДНОЙ ЗАПАД

МОЛДАВИЯ: Извод на всех уровнях

Численность населения: 3 550 900 человек (без Приднестровья, по данным Нацстатбюро).

Численность русского населения: 201 тысяча человек (по переписи 2004 года), третья по численности этническая группа после молдаван и украинцев.

Статус русского языка: язык межнационального общения, не закреплен законом.

По факту – 68% жителей Молдавии свободно говорят, читают и пишут по-русски. 12 апреля, соглашением между правительствами Молдавии и Украины был заблокирован русскоязычный анклав Приднестровье — на украинских погранпереходах разместили молдавских военных и пограничников.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ксения ДМИТРЯН, историк, социолог:

— По-русски в этом регионе говорили многие сотни лет, даже в центре будущей Румынии – Валахии, церковно-славянский был государственным языком. Когда в 1812 году Бессарабия вошла в состав России, вся знать, говорила по-русски, а простолюдины на них ориентировались.

То, что происходит сейчас, иначе как «румынизацией» назвать нельзя. При этом власти очень жестко отслеживают пророссийские настроения и пророссийских деятелей. Их серьезно штрафуют по комичному поводу: «выражал протест против приезда президента Румынии на не государственном языке» (речь идет о Викторе Калашникове из «Лиги русской молодежи» — был оштрафован в июне 2013 года — прим.ред.). При этом этот президент Румынии публично заявлял: «Молдавия – часть Румынии» (после возвращение Крыма, Траян Басэску публично отказался от присоединении Молдавии к Румынии — прим.ред.). Приличные страны за такое дипотношения разрывают… Русский изводят на всех уровнях. Например, если ты учился в «русской школе» или «русской группе», у тебя будут проблемы с поступлением в ВУЗ, где все преподавание идет официально «на румынском языке».

Но русский язык очень пластичен и востребован, миллионы молдаван работают в России, думаю, они русский и сберегут. Плюс есть почти 100% русскоязычный анклав – Приднестровье.

УКРАИНА: Родной для всех, но выжигают каленым железом

Численность населения: 42 386 403 (данные Госстата).

Численность русского населения: 8 833 000 человек (по переписи 2001 года), эксперты считают, что эта цифра сильно занижена.

Статус русского языка: Не имеет статуса.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь ШИШКИН, замдиректора Института стран СНГ:

— Русский язык появился на территории нынешней Украины в древнейшие времена, вместе с русским народом. Другой вопрос – когда появился украинский? Мы прекрасно знаем, как и кто создавал его искусственно. Это часть русского языка, его ветвь, которую превратили в отдельный язык. Сегодня на Украине русский язык используется в основном в быту. Из рекламы его выжигают каленым железом, в СМИ постоянно вводят ограничения. Если тенденция сохранится, русский скоро просто запретят. Это не фантазии, это тенденция. При этом, русский язык – родной язык всего населения Украины. Абсолютно.

Россия не делает ничего, чтобы сохранить на Украине русское самосознание. Иногда устраивается «вечер памяти Державина», но это не борьба за русский язык. Еще до 2014 года мы обращались во все инстанции с предложением организовать теле и радиовещание на территории Украины. Нам ответили: «Вы с ума сошли, мы выкупаем место и время в украинских СМИ». Мы спрашивали, а что будем делать, когда это запретят? И нам отвечали: «да как такое возможно, свобода слова! Да весь мир встанет на защиту русских СМИ!». И что мы имеем?.. Если Россия и дальше ничего не будет делать, то существование русского языка на Украине будет зависеть только от стойкости русских людей. Но просчитать эту стойкость мы не можем.

БЕЛОРУССИЯ: Госстатус дан всенародно

Численность населения: 9 481 тысяча (по данным на 2015 г.)

Численность русских: 785 тысяч, вторая этническая группа ( по переписи — 2009 г.)

Статус русского языка: В 1995 году получил статус второго государственного после всенародного голосования. «За» проголосовало 83,3% населения республики.

Белоруссия выгодно выделяется на постсоветском пространстве отношением к русскому языку. Одним словом мы — Союзное государство. Численность русских в республике медленно снижается (как и везде), но по причинам исключительно демографическим. При этом растет число русскоязычных (70%) и тех, для кого русский, по их собственному признанию, родной (40%).

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

СССР 2.0 — эпоха прагматики

Дмитрий СТЕШИН

Можно предположить, что Россия отказалась от массовой культурной и языковой экспансии в постсоветском пространстве. Разумеется, какие-то структуры будут поддерживаться на плаву, на всякий случай. Который, может быть никогда и не наступит. Вложения в русскую культуру не окупаются, как показала практика. Бывшие советские республики по прежнему смотрят на Запад, действуют в его интересах в мировой политике, и нам не стоит навязываться с дружбой и подарками. Есть потребность в русских учителях, как в Киргизии – думайте сами, как их привлечь и чем заинтересовать, чтобы они к вам приехали. Может, машины им выдавать прямо в аэропорту, с ключами от квартир в бардачке. Не знаю. Теперь все сами, Россию не волнует, как в независимых государствах будут готовить более-менее конкуретноспособных гастарбайтеров для нашего рынка труда. 21-й век не терпит альтруизма, он обесценился в том числе, и благодаря тем, кто этот альтруизм потреблял и разбежался по национальным государствам при первом же шухере. Не сберегают в вашей республике русский язык, – да на здоровье, вместо ваших «безъязыких» граждан в Россию приедут на работу другие соседи. Или свои, русские, будут строить, торговать, подметать, как только при дефиците рабочих рук стоимость низкоквалифицированного труда полезет вверх.

А там, где русский язык не любят настолько, что немного его геноцидят вместе с носителями-«негражданами», там получают, например, Лужский порт или «Северный поток». И как следствие стремящиеся к нолю доходы от транзита из России. Это очень доходчивые инструменты, это новые, острые копья из арсенала «реал-политик». Они сейчас попадают в цель, а не жалобные причитание об «общем культурном пространстве и историческом пути». Это горько осознавать тем, кто родился в СССР, но те времена ушли безвозвратно.

ВОПРОС ДНЯ

Как сохранить русский язык на осколках СССР?

Александр ДУГИН, философ:

— Начать говорить и писать на нем нечто осмысленное, а не то, что сейчас. Необходимо перестать уничтожать, унижать, коверкать русский язык в самой России. Язык это Логос. У нас всем глубоrо наплевать на наш русский Логос. Поэтому мы его теряем сами и поэтому от него отворачиваются наши соседи. Я сделал программу «экспертиза Дугина» недавно на эту тему. Российская политическая экономическая и даже культурная элита страдает хронической дислексией. Что мы хотим от наших нерусских соседей!

Владимир ЛИНДЕРМАН, латвийский и российский политик:

— Сохранить русский язык на сопредельных в РФ территориях можно только, добившись для него в каждой конкретной стране официального статуса. В качестве иностранного русский нигде не выживет — в нормальном объеме. То есть, надо вести политическую борьбу, поскольку наши противники, все эти националисты-русофобы, считают вытеснение русского языка именно политической задачей. Но вести успешную политическую борьбу за статус русского языка, русского образования практически нереально без поддержки России. В Латвии, скажем, мы делаем все от нас зависящее, но без поддержки России мы можем лишь оттянуть поражение

Айк ХАЛАТЯН, армянский политолог:

— Человек, знающий русский язык, должен знать, что это для него создает преимущества. В Армении люди прагматичные, будет востребован японский — начнут изучать японский.

Андрей БАБИЦКИЙ, политолог:

— Русский язык можно сохранить только в одном случае — если остановить процесс продолжающегося распада СССР, когда национальные окраины стремятся отойти от бывшего центра на максимальное расстояние и гонения на русскую культуру здесь выступают маркером обособленности, разрыва всех связей с метрополией. Я полагаю, что Запад негласно поддерживает происходящее, будучи заинтересован в том, чтобы создать по границам России враждебный ей пояс лимитрофов. Россия может изменить это, создав привлекательный для соседей хозяйственно-экономический уклад. Если молодые люди из стран бывшего СССР будут в поисках работы, образования, комфортных условий жизни двигаться на Восток, а не на Запад, тренд запрета на все русское рассосется сам собой. Россия должна стать витриной альтернативной западной системе вещей — более дружелюбной к человеку, менее оринтированной на извлечение дохода и безудержное потребление, свободной от перекосов, свойственных миру беспощадной конкуренции и всевластия рынка. Можно, конечно, говорить о каких-то точечных мерах по поддержке русского языка, но пока наша страна не продемонстрирует успехи в реализации собственного социально-экономического проекта, русская культура будет повсеместно сдавать позиции.

Александр ВАСИЛЬЕВ, экс-депутат Одесского городского совета, политолог:

— Лучший способ сохранить русский язык за своими рубежами Россия продемонстрировала в 2014 году в Крыму. Если же говорить о методах менее эффективных, то они должны преследовать две цели: мотивирующую — изучать язык и позволяющую это делать. Чем больше на русском языке будет появляться новых книг, фильмов, технологий, составляющих конкуренцию западным, тем выше будет мотивация владеть этим языком. А вот процесс изучения языка требует уже организационных усилий, и тут без специальной работы со стороны российского государства не обойтись.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Яков КЕДМИ, политолог:

— Это должна быть система школ, центров, библиотек для русскоязычного населения. С общим центром в России.

Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии главы Российского императорского дома:

— Необходимо ненасильственное культурное распространение русской литературы, шедевров русской культуры, а также мирная финансовая господдержка отдельных инициативных энтузиастов.

Игорь БЕЛОБОРОДОВ, социолог:

— Самый верный путь — демографический. Русских должно стать много, тогда они будут везде.

Евгений ВОДОЛАЗКИН, автор бестселлеров «Лавр» и «Авиатор»:

— Невозможно создать волшебную программу, которая бы заставила полюбить русский язык. Нужно продемонстрировать ценность нашей цивилизации. И тогда жители других стран потянутся к изучению.

Автор: Дмитрий СТЕШИН

Источник: nstarikov.ru