Такие Нивы мало кто видел…

Одним из самых интересных и уважаемых творений отечественного автопрома является автомобиль Нива. Этот советский, а затем и российский внедорожник пользовался высокой популярностью и даже экспортировался в иные страны мира. На его основании было создано немалое количество модификации, многие из которых являются малоизвестными, но очень интересными.

Первая Нива сошла с конвейера в 1977 году и сразу завоевала сердца автомобилистов. Под капотом находился рядный мотор мощностью в 80 лошадиных сил на 1,6 литра. Оснащался он четырехступенчатой коробкой передач. На экспорт отправляли немного иные модели – с мотором на 1,3 литра.

1. Lada Niva iKRA

В большинстве случаев во время модификации проводятся видимые изменения. Так было с внедорожником, получившим название Lada Niva iKRA. Эти автомобили выпускали непродолжительное время с 1993 по 1995 год, и поставлялись они на испанский автомобильный рынок. Чтобы привлечь иностранных покупателей, было решено сделать более комфортабельным салон машины и использовать яркий обвес.

2. Lada 4×4 Niva Plein Soleil by Poch

Официальным импортером отечественных автомобилей Нива во Франции была компания Poch. Еще в начале 80-х годов прошлого века ей была представлена модификация с названием Plein Soleil. Особенность ее заключалась в отсутствии крыши в задней части автомобиля и усилении всей силовой структуры машины.

3. Deutsche Lada Niva California

При создании данной модификации были проведены свои интересные изменения. Одним из них стала установка матерчатого люка в крышу внедорожника. Разработана такая машина была также в начале 80-х годов ХХ века и была интересной покупателям, о чем говорит то, что подобные модели ВАЗ можно было купить еще в 2009 году.

4. Lada Niva Special

Это модификация классического внедорожника, создателем которой стало чешское общество Autolada CZ. Машины видоизменялись в Праге очень небольшими сериями. Мастера классический вариант изменяли путем продления заднего выступа и установки крыльев. Приобрести такой автомобиль можно было в Чехии и Словакии. Интересно, что покупатель мог выбрать грузовой вариант с названием Praktik, где было всего два сиденья и простой легковой вариант.

5. Lada 4×4 Niva «St-Tropez»

Советские автомобили Лада на территории Франции активно продвигал дилер Жан-Жак Пок. Им было разработано немалое количество интересных модификаций Нивы, среди которых особенно выделяется модель с названием St Tropez. Lada Niva Saint-Tropez. Купить её можно было в период 1984-1987 гг. и отличалась своеобразным дизайном обвеса.

6. Deutsche Lada Niva Cabrio

Немецким мастерам интересно было изменять советскую Ниву. Так в 1983 году на базе данного внедорожника, компания Deutsche Lada Automobil GmbH, которая была официальным импортером этих автомобиле, представила кабриолет, где полностью отсутствовали боковые стойки и силовые элементы крыши. Зато появился трубчатый каркас, которым решили усилить кузов.

В новой версии есть передние сиденья с подголовниками, усиленная боковая поддержка сидений и ремни безопасности. Дополнительно использовались расширители крыльев из пластика, которые красились в цвет автомобиля и придавали ему более эффектный вид.

7. ВАЗ-21213 «Лаура»

НИВА Лаура — бронеавтомобиль с распашными дверьми, основанный на технологии скрытого бронирования. Машина предназначалась в основном для инкассаторов, но могла быть использована и с иными целями. Полноразмерное моллированное стекло позволяло получить экипажу высокую степень обзорности, а распашные двери давали возможность для быстрой загрузки или разгрузки экипажа и ценностей.

8. ВАЗ-2131 «Антэл»

Это очень интересная модель была показана в 2001 году. Особенность данной модификации заключается в наличии энергоустановки, которая занималась преобразованием энергии химической в энергию электрическую. Такой подход позволил получить тихую машину, которая не выделяла никаких выхлопов. Для хранения кислорода и водорода использовались специальные баллоны под давлением.

9. ВАЗ-2121 Auviga

Особенность данной модификации заключалась в том, что автомобиль стал более походить на кэмпинг на колесах. Представлена такая модель была латвийской компанией Auviga в конце 80-х начале 90-х годов. Жилую надстройку при необходимости можно отсоединить от машины и установить на специальную опору. Проект был интересным, но развития так и не получил.

10. Бронто-212182 «Форс»

Автомобили Нивы часто используются в качестве основы для создания необычных модификаций компанией «Бронто». Одним из интересных решений является бронированный автомобиль, получивший название «Форс», в котором броня и стекла способны выдержать очередь из Калашникова 5,45 мм. и 7,62 мм. Эта модель разрабатывалась для инкассаторов. Дополнительно в ней устанавливали кондиционер, еще одну аккумуляторную батарею, пожаровзрывобезопасный топливный бак.

11. Бронто-212183 «Ландоле»

Эта модель также была представлена компанией «Бронто». Классическая Нива была сильно изменена. Верхнюю часть кузова полностью сняли и на ее место установили силовой каркас безопасности. Полностью были удалены двери, а вместо них появились пластиковые ограничители небольшого размера. Отсутствует тут и привычный багажник, который был заменен открытым бортом. Данная модель выпускалась в 1998-2009 гг.

12. Бронто-1922-55 «Марш-Комби»

Это вновь измененный автомобиль Нива, над преображением которого работали специалисты из «Бронто». Основой транспорта стали мосты и рама УАЗ-3151, а вот кузов использовали от ВАЗ-21213. Первое что бросается в глаза – это огромные пневмоколеса, которые позволяют передвигаться данному автомобилю по грунтам с низкой проходимостью, откуда и пошло название «Марш», обозначающее в переводе с французского «болото». От Нивы в этом серьезно обновленном внедорожнике еще остались коробка передач, двигатель и раздаточная коробка.

13. ВАЗ-2121 Нива «Сахара»

Нива «Сахара» была выпущена в 1991 году всего в 6 экземплярах. Колесную базу обычной «Нивы» удлинили на 30 см, за счет чего удалось передвинуть заднее сидение из зоны задних колес, обеспечив таким образом комфортное размещение трех пассажиров. Крыша в задней части автомобиля была сделана съемной

14. Нива Прицеп

Нива Прицеп, отлично подходящая для выездов на природу, была создана из двух половин от обычных Нив. По факту это не дом на колесах, а скорее беседка на колесах — внутри друг напротив друга размещены два сидения, между которыми расположен столик.

15. Нива будущего

Учитывая запросы потребителей, АВТОВАЗ принял решение о выпуске массового кроссовера. Он придет на смену морально устаревшей Ладе 4×4.

В качестве основы для нового поколения Нивы планируется использовать недорогую и проверенную временем платформу B0(Global Access), используемая при производстве таких автомобилей как Рено Логан, Сандеро, Дастер. Тольятинский автогигант планирует провести доработку шасси от Renault Duster 2 генерации и довести проходимость своего кроссовера до уровня, ставшего привычным для Нивы 4×4.

В своем новом автомобиле АВТОВАЗ не будет использовать отечественные двигатели и трансмиссии. Мотор HR16DE, разработанный фирмой Nissan, станет базовым двигателем новой модели. Объем силового агрегата составляет 1,6 литра, мощность, которую он способен развивать — 114 лошадиные силы. Новый автомобиль будет оснащен системой управляемого полного привода. Подключение задних колес к дифференциалу осуществляется при помощи дастеровской муфты.

Также было принято решение о разделении модели на городскую и внедорожную версии. Последняя будет иметь улучшенную геометрическую проходимость и уникальную систему полного привода. Новую трансмиссию АВТОВАЗ для нового поколения нивы планирует разработать самостоятельно. При выборе оптимального технического решения будет учитываться стоимость комплектующих.