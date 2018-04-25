Протесты в Ереване. 25.04.2018

В Ереване возобновились массовые протесты с блокированием улиц.Онлайн-трансляция.1. После того, как Пашинян выдвинул требования сделать его "народным премьером" и проводить переговоры с правительством исключительно на своих условиях, переговоры сорвались. Карапетян отказался принимать участие в этом фарсе и перекинул мячик президенту, попросив его организовать широкие переговоры с участием крупных политических сил.2. Не последнюю роль в отказе Карапетяна от переговоров наверняка сыграл и визит миллиардера Самвела Карапетяна, который встречался с руководством Армении и где скорее всего обсуждались вопросы будущей конфигурации власти и гарантий для армянской части империи Самвела Карапетяна.3. Пашинян продолжил выдвигать требования полного отстранения Республиканской партии от власти и назначении себя "народным премьером". В этом его поддержала оппозиционная партия крупнейшего армянского миллиардера Гагика Царукяна, который был деловым партнером Роберта Кочаряна, при котором Серж Саргсян был премьер-министром. Вот так там все тесно.4. Парлментские выборы без "народного премьера" Пашиняна не устроят. В этом случае оппозиция собирается сорвать выборы, путем блокады избирательных участков. Выборы должны пройти под руководством "временного правительства от народа" и только в таком случае они будут признаны "кандидатом от народа".5. Основной митинг начнется в 11-00. Основные требования – передача власти оппозиции, отстранение Республиканской партии от власти, досрочные выборы. Как не трудно догадаться, взят курс на полный захват власти и разгром политических оппонентов.6. Власти подтягивают дополнительные силы полиции для охраны административных зданий на случай попытки их захвата. Некоторые полицейские покидают свои посты перед зданием парламента.7. Карапетян заявил, что он тоже за досрочные выборы и если на выборах победит "кандидат от народа", то вот тогда он и будет премьер-министром.В целом, борьба за передал власти обостряется, причем с обеих сторон принимает участие крупный финансово-олигархический капитал, который под предлогом "борьба за демократию"/"борьбы за соблюдение законов", пытается обеспечить свои интересы путем поддержки тех или иных деятелей, которые могут дать гарантии сохранности бизнеса и сохранения влияния на власть.

Источник: colonelcassad.livejournal.com